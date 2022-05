En un hecho inédito, esta semana renunció a la Comisión de la Verdad el mayor en retiro Carlos Guillermo Ospina Galvis, quien durante la última década ha sido reconocido como líder de los uniformados afectados por el conflicto.



Se trata del único militar que hacía parte del plenario de 11 comisionados de la entidad, y su salida es un golpe a la entidad por las duras críticas que él hizo y porque se da en un escenario complejo.



Ospina se va a ocho semanas de la publicación del informe final que recoge el trabajo de la Comisión desde 2018, y a tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.



De fondo, la razón principal de la renuncia son las diferencias de visión sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y el Estado en el conflicto armado. Esas diferencias generaron, desde hace dos años, tensiones del mayor con algunos comisionados.



En conversación con EL TIEMPO, Ospina aseguró: “Yo no estaba de acuerdo con los capítulos que estaban presentando (los demás comisionados). No estaba de acuerdo con que militares, empresarios, y el Estado son los responsables principales de esta guerra, y por eso dije que no los iba a firmar ni avalar. Además, hubo comentarios míos, que considero fundamentales, que no fueron tenidos en cuenta”. Por eso, pese a que Francisco de Roux, presidente de la Comisión, le pidió reconsiderar su renuncia y le recordó que podía salvar voto en los temas sobre los cuales tenía críticas, Ospina mantuvo su decisión irrevocable.



El detonante de la renuncia fueron los reparos a unos documentos producidos por cuenta propia, que quiso publicar la semana pasada y que, para los demás comisionados, no cumplían los protocolos acordados.



De entrada, la dimisión de Ospina causó controversia por las críticas que le lanzó a la Comisión en medios y en su carta de renuncia, señalando persecución, censura, intereses políticos y una “imposición de mayorías en la construcción de un relato que ha decidido privilegiar un tono totalizador y unívoco constriñendo la diferencia, la multicausalidad del conflicto, sus actores e impactos y la pluralidad de testimonios”.



Esos argumentos, que no son compartidos por la entidad, influyeron en la decisión de Ospina de hacer un documento independiente, pese a que inicialmente se le encomendó apoyar a la comisionada Marta Ruiz en el primer capítulo del informe final. “Tuvimos una relación buena y cordial, pero no encontramos algunas convergencias y, como no teníamos esos puntos de acuerdo, ella construyó su informe y yo el mío, independiente”, cuenta Ospina.



Desde mediados del año pasado, los entonces 11 comisionados empezaron a reunirse en plenaria para revisar y discutir los avances y estructura de cada capítulo del informe final, pero el mayor no asistió a algunas de esas reuniones. El excomisionado respondió que como percibía que sus comentarios no eran bien recibidos en el plenario y “ante la falta de garantías para hablar”, decidió dejar de ir “como forma de protesta”.



Sobre los comentarios que cuestionan su rigor académico, el mayor Ospina señaló: “Son un irrespeto y desconocen mi labor como comisionado”. Y aunque De Roux pidió que sus documentos sean tenidos en cuenta, Ospina critica que “solo van a ser usados como insumo”.



Si bien, por ahora, los documentos que entregó son privados, llama la atención un punto de la conversación del excomisionado con EL TIEMPO. “Yo creo en la Comisión, creo en el proceso de paz, pero más creo en la convivencia. Alguna vez le dije al padre De Roux: ‘Si hay una verdad que yo encuentre que nos va a polarizar, nos va a hacer matar, nos va a hacer daño, yo prefiero no publicar esa verdad, porque sobre la verdad vale la vida humana”, dijo.

El padre De Roux lamentó la renuncia de Ospina y dijo que se ha escuchado a todos los sectores (ver entrevista anexa).



Entre 2020 y 2022 se realizaron al menos 20 encuentros en los que participaron militares y policías víctimas que hablaron sobre distintos delitos y hechos.



A la polémica se sumó una carta de los voceros de los uniformados en retiro enviada al padre De Roux. En ella se quejan de que no se abrieron suficientes espacios a los representantes de los uniformados y muestran su preocupación por las denuncias del mayor Ospina y que no se tuvieran en cuenta sus observaciones (ver nota anexa).

Otras tensiones

Una fuente de la Comisión aseguró que, como habían surgido dudas sobre la falta de experiencia en producción académica del mayor, este año él consiguió, por cuenta propia, apoyo de organizaciones para que dieran aval académico a sus documentos.



Alguien que conoció parte de esos informes dijo que “tienen fallas metodológicas, argumentativas, incluso errores de citación y un desbalance de fuentes dependiendo del actor del conflicto. El tratamiento que se hace sobre las Farc es basado casi exclusivamente en fuentes oficiales y militares, tratando de reivindicar el papel del Ejército en el conflicto”.



De otro lado, el exmilitar y periodista coronel (r) José Obdulio Espejo señaló que aunque el detonante de la renuncia fueron los recientes “obstáculos para que el mayor presentara sus informes”, el punto de inflexión en la labor de Ospina –y que lo llevó a considerar su renuncia mucho antes– fue en julio de 2020.



En ese momento se suspendió un simposio organizado por él, sobre ‘falsos positivos’, al que invitó a altos oficiales del Ejército procesados por estos crímenes, lo que fue calificado por las víctimas como una afrenta a sus derechos, “pues en la propuesta solo se procuró darles voz a perpetradores de estos graves hechos”.



“Solo se está teniendo en cuenta un punto de vista del conflicto; la voz de los uniformados, que también fueron víctimas, no va a ser tenida en cuenta”, concluyó Espejo.



Por su lado, un comisionado comentó: “Esto está siendo aprovechado por sectores, pero seguimos en la tarea sin distraernos y esperamos que con esta discusión, que es saludable, se alimente el debate”.

‘Lamentamos la decisión; su presencia era importante’: De Roux

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad

Sabemos que había tensiones desde hace meses con el mayor Ospina, ¿cómo se llega a la renuncia?



Quisiera decir en primer lugar que nosotros lamentamos que él haya renunciado, que su presencia en la comisión era importante y que efectivamente no fue fácil ni para él ni para nosotros el tiempo que compartimos juntos.



Lo último que llevó a la situación fue cuando él quiso publicar, antes del informe final y durante la campaña electoral, unos documentos distintos del informe y que consideramos que eran en contra de los acuerdos que habíamos dado entre todos. Y él tomó la decisión de renunciar. Respeto la decisión y la lamento porque es un momento en que justamente la comisión está en las discusiones más profundas para poder determinar qué es lo que le vamos a decir al país el 28 de junio.



El mayor (r) no asistió a algunas plenarios, ¿debía hacerlo?

Claro que es responsabilidad y es parte del contrato que tenemos como servidores públicos. Tampoco se puede decir que haya faltado a todos los plenos, pero faltó a varios plenos importantes. Para nosotros es muy importante contrastar ideas. Se estaban escribiendo los capítulos, los comisionados habíamos llegado a un acuerdo: que los textos finales debían ser leídos y estudiados a cabalidad por cada una de las comisionadas y comisionados. Y debería responderse por texto escrito por cada uno de nosotros, para enriquecerlo, para entrar en controversia y presentar puntos de vista distintos. Y a esta metodología no se unió el comisionado Ospina. Él prefirió hacer unos textos aparte. Pero, por supuesto, esa no era la construcción del informe final.



¿Qué dice sobre las críticas del mayor?



A mí esas expresiones simplemente me presentan las dificultades que hay en el país para escuchar todas las voces. Lo que está haciendo la comisión es muy grande y si algo tiene la comisión claro, es la escucha de todas las voces, es el cuidado de poder tener en cuenta la sensibilidades de todos los lados, es incorporar en sus análisis lo que otros han visto, es plantear un mensaje que sea para todos los colombianos, no para un lado de los colombianos. Y estas cosas, como las que aparecen en las expresiones a que usted se ha referido, si fueran ciertas, yo inmediatamente renunciaría a la comisión.



¿Ha habido una situación similar con otros comisionados?



Ha habido discusiones muy duras entre nosotros, pero ha habido la decisión, juntos, de seguir adelante y de construir, juntos, juntas, el informe final, porque es inevitable, por todos los lados, el dolor de las víctimas, las experiencias vividas al lado del sufrimiento humano, las expectativas que caen sobre nosotros de muchas personas.



¿Hay posición de la comisión sobre las presidenciales?



La Comisión de la Verdad no está en el debate político, para nada, nuestra tarea es absolutamente independiente de la confrontación por los votos, que es una parte legítima y muy importante de la democracia que ojalá se haga en paz y en profundo respeto. Entregaremos el informe una semana después de terminar la segunda vuelta, y lo entregaremos igual, con los mismos análisis, conclusiones y recomendaciones al Presidente que sea elegido, sea quien sea.

‘La verdad a medias no es verdad’: uniformados retirados

La mesa de trabajo integrada por las federaciones y asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la reserva, y los pensionados de la Fuerza Pública, envió una carta abierta al padre Francisco de Roux en la que expresan sus preocupaciones por la salida del comisionado Carlos Ospina y sobre el informe final de la comisión.

Indicaron que en abril algunas organizaciones de retirados asistieron a una reunión con los representantes del centro de estudios educativos Crece y dos delegados de la comisión y que al encuentro no asistieron voceros de los uniformados que resultaron mutilados en el conflicto, quienes previamente habían insistido en ser escuchados para expresar “su verdad y contar el trato atroz e inhumano al que fueron sometidos”.



Señala la carta que al no tener antes los espacios para contar su versión de los hechos, los voceros de los uniformados heridos “no consideraban conveniente que ahora, cuando ya existe un informe casi terminado, se les escuche por cumplir un requisito y sin la debida atención para posteriormente presentarlos como oportuna y adecuadamente atendidos”. Añaden que esa posición de ese grupo de uniformados coincide con lo advertido por Ospina al momento de dimitir en el sentido de que “consideran no haber sido tenidos en cuenta en el proceso de construcción de la verdad”.

#URGENTE Carta Abierta al presidente @ComisionVerdadC @FranciscoDeRoux de más de 40 Organizaciones y Asociaciones de la #Reserva, relativa a la reciente renuncia como comisionado del señor MY (R) @cospinagalvis, debido a sesgo ideológico y serias dudas sobre el informe final.

En la carta a De Roux, los integrantes de la mesa de trabajo dicen que la comisión “no debe presentar este informe carente de total legitimidad y mientras no subsane la exclusión mencionada, también, teniendo en cuenta que el proceso electoral está reflejando matices relacionados con las narrativas de las cuales un amplio sector de la sociedad colombiana está siendo excluido, tal y como lo advierte quien hoy renuncia a esa institución”.



Además respaldan la decisión de Ospina, “con quien coincidimos que validar o legitimar narrativas ideológicas o políticas en nada contribuye a la reconciliación nacional y, por el contrario, se aleja la posibilidad de construir un informe incluyente que refleje la verdad del conflicto y explique la violencia que ha sufrido nuestro país, la verdad a medias, no es plena verdad”.



Dicen que las reservas están preocupadas ante esta situación, “que deja por lo menos en duda los resultados de esa comisión y de su informe final, al darse la posibilidad de que solo aparezca la versión de un sector de los que participaron en el conflicto y que se descarte la de otros sectores que tienen una buena parte de la verdad que se quiere esclarecer”.



También se pronunció el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que en un comunicado mostró su preocupación por lo sucedido y pidió que no se dé a conocer un informe parcial antes de las elecciones presidenciales.



El centro de pensamiento, que participó en los espacios de la comisión y presentó varios informes, indicó que la legitimidad de las entidades creadas por los acuerdos de paz depende de que se tenga en cuenta a la totalidad de las víctimas y que se salvaguarden sus derechos, así como la verdad.

