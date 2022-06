Este 28 de junio, sobre las 11 de la mañana, comenzó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, y a través de canales virtuales, la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, que pretende esclarecer las causas y patrones del conflicto que por más de medio siglo ha vivido Colombia.



(Lea también: Comisión de la Verdad: los duros relatos del conflicto en el informe final).



Luego de un video de introducción con algunos de los momentos de estos tres años de trabajo, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dio inicio a acto de presentación resaltando que traen "un mensaje de verdad sobre un conflicto en el que el 80 por ciento de las víctimas son civiles".



(Le puede interesar: Comisión de la Verdad: ¿de qué tratan los 11 capítulos del informe final?).

El presidente de la Comisión de la Verdad recordó con sus palabras algunas de las atrocidades del conflicto e hizo un llamado al reconocimiento y a superar el negacionismo.



"Hay que cambiar por caminos pacíficos de lo contrario las maravillas de Colombia seguirán flotando sobre unas de las crisis humanitarias más brutales del planeta", dijo.



Añadió: "No podemos seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas, exiliadas, no podemos descuidar el día en que la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento".



Así mismo dijo que con la entrega del informe y socialización del mismo "dejamos este legado de verdad a la sociedad colombiana, tenemos confianza en que el presidente Gustavo Petro y la unidad que ha convocado incorporará las recomendaciones en el diálogo democrático para hacer los cambios necesarios".

¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?: Francisco de Roux FACEBOOK

TWITTER

De Roux resaltó también la escucha de las víctimas que hicieron en todos los territorios: "La escucha de las víctimas nos ha sacudido brutalmente, los miles de niños llevados a la guerra, las buscadoras de personas desaparecidas, las fosas comunes de muchachos, las miles de mujeres abusadas y humilladas, los poblados masacrados..."



Y culminó su intervención citando algunas de las preguntas que guiaron el ejercicio de la Comisión de la Verdad: ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y el Estado parar la guerra política desde temprano?, ¿cuáles fueron las instituciones que promovieron el conflicto? ¿dónde estaban el Congreso y los partidos políticos?, ¿hasta dónde los que tomaron las armas calcularon los resultados macabros de sus actos?,¿qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos?, ¿qué hicieron los educadores ?, ¿qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad?, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación?, ¿cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?



(Le sugerimos leer: Comisión de la Verdad: las recomendaciones del informe final).



Facebook Twitter Linkedin

Los comisionados durante la ceremonia de entrega del informe final. Foto: Comisión de la Verdad

Las sociedades siempre tendrán conflictos, es la escencia del ser humano, pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte: Gustavo Petro FACEBOOK

TWITTER

De Roux señaló que aunque se invitó al presidente Iván Duque al evento para que fuera el primero en recibir el informe final, el jefe de Estado no fue y envió al ministro del Interior. Entonces en su lugar se invitó al escenario como la primera persona en recibir el informe final al presidente electo Gustavo Petro.



Petro dio algunas palabras y dijo que su gobierno acatará y hará realidad las recomendaciones de la Comisión de la Verdad: "Muchos gobiernos crecieron al principio con las expectativas de la paz y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso, estamos ante la posabilidad de pasar a una era de paz que desaparezca el uso de las armas como el instrumento del conflicto. Las sociedades siempre tendrán conflictos, es la escencia del ser humano, pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte".



(Más notas: ¿Qué esperan las víctimas del informe final de la Comisión de la Verdad?).