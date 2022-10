A partir de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad - 28 de junio de 2022 - se generó una polémica en algunos sectores que consideran que se presentó una realidad supuestamente alejada de lo sucedido en el conflicto armado en Colombia.



En redes sociales algunos líderes políticos y personas del común han manifestado que la Comisión se excedió en sus facultades haciendo un juzgamiento de lo ocurrido.

En el marco del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos se creo mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 la Comisión de la Verdad como un mecanismo temporal y extrajudicial para el esclarecimiento de las violaciones cometidas durante el conflicto armado.



Entre las instituciones pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) creadas por el acuerdo de paz están: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya facultad tiene fines de juzgamiento mediante la justicia transicional; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organismo dedicado a identificar causas, patrones, actores y víctimas del conflicto; y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas cuya función es de carácter humanitario que contribuye a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de la guerra.



Es importante señalar que la Comisión de la Verdad no es un ente con facultades de juzgamiento. Según el Decreto 588 de 2017, esta tiene un carácter extrajudicial y no otorga responsabilidades individuales en su informe final.



Funciones de la Comisión según el decreto 588 de 2017:

Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto promoviendo un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género.

Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas, el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de quienes participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Promover la convivencia en los territorios creando un ambiente de diálogo y espacios eh los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la solidaridad y justicia social.

El padre Francisco de Roux liderará la socialización del informe final de la Comisión.

Si bien la Comisión tiene un carácter inmersivo en la historia del conflicto, no puede juzgar a los actores de la violencia como sí lo hace la JEP, según explica en su página web oficial.



Su papel con los responsables del conflicto va desde apoyar procesos colectivos de reconocimiento frente a las víctimas e "Informar a la JEP sobre la participación en la CEV de las personas sujetas a su jurisdicción".



La Comisión de la verdad en su página web tiene un apartado con preguntas frecuentes que se pueden hacer los y las ciudadanas sobre su papel a partir de la firma del Acuerdo de Paz.



Acá le mostramos algunos puntos a destacar:

PUNTOS CLAVE La Comisión es una entidad extrajudicial. No juzga ni impone penas. No puede trasladar declaraciones a ninguna autoridad judicial. No brinda asesoría jurídica, administrativa o de ayuda humanitaria. Garantiza absoluta reserva y confidencialidad. Establecerá hechos verificables y contrastable con otros testimonios.

Ahora bien, la Comisión de la Verdad es una de las 51 comisiones creadas desde 1971 y la única el mundo con enfoque de género. Terminó sus funciones el 27 de junio y tuvo dos meses para la socialización del Informe Final presentado en 11 tomos de lo que fue su labor a lo largo de 4 años de funcionamiento. Se realizaron cerca de 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 28.000 personas.



