Tres años, seis meses y 28 días después de su puesta en marcha, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad le entrega hoy al país su informe final, que contiene los principales esclarecimientos sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que ha sufrido el país y las recomendaciones para prevenir y no repetir nunca más la crueldad de la guerra.



Durante la última semana, los 11 comisionados de la verdad, en pleno, estuvieron enclaustrados ultimando los detalles del acto de entrega (nombrado el Acontecimiento), que tendrá lugar en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, desde las 11 de la mañana.



El padre Francisco de Roux, quien preside la Comisión, presentará en el lugar un resumen de los hallazgos principales y las sugerencias clave que aparecen en el documento, que es producto de más de 23.000 horas de investigación y deliberación, 14.928 entrevistas individuales y colectivas (en las que fueron escuchadas 28.562 personas en Colombia y otros 23 países), la revisión y contrastación de 1.195 informes sobre la violencia en el país, la indagación en profundidad sobre 730 casos, entre otros insumos.



La comisión escuchó a campesinos, comunidades afro e indígenas, población LGBTIQ, empresarios, profesores, comerciantes, personas exiliadas, exguerrilleros, exparamilitares, exnarcotraficantes, miembros de la Fuerza Pública, académicos e incluso, a todos los expresidentes de la República que siguen vivos.



La entidad también propició reconocimientos de responsabilidad y dignificación de víctimas (como el de secuestro y ‘falsos positivos’), y 17 grandes contribuciones a la verdad (como la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso junto al último comandante máximo de las desaparecidas Farc, Rodrigo Londoño).



De ese proceso de escucha, esclarecimiento y contrastación –que aborda el periodo de 1958 hasta 2016– se llegó a conclusiones sobre las causas y persistencias del conflicto.

Los 11 capítulos



Todas estas verdades históricas (y no judiciales) sobre la guerra, quedaron recogidas en 11 capítulos relacionados entre sí. El primero es una declaración que recoge el mensaje que la Comisión le deja al país. El segundo, los hallazgos y recomendaciones para la no repetición. En el tercero se abordan las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con las responsabilidades colectivas, la intencionalidad, el modus operandi y sus impactos.



El siguiente capítulo (Narrativa histórica) aborda los periodos del conflicto colombiano, sus hitos, evolución y los factores de persistencia hasta la actualidad.Luego, en el apartado de Territorios, se profundiza en las dinámicas locales del conflicto.

Mujeres y población LGBTIQ

Foto de un encuentro de La Comadre con la Comisión de la Verdad, en 2021. Foto: Comisión de la Verdad

Una de las novedades de la Comisión fue el enfoque de género y étnico, que quedó recogido en los capítulos 6 (Mujeres y población LGBTIQ) y 7 (Étnico, que además ahonda en cómo los territorios de estas comunidades se han convertido en zonas de disputa).



El octavo capítulo aborda el exilio y la experiencia invisibilizada de la población colombiana que ha tenido que salir del país por cuenta del conflicto. En el siguiente apartado (Niños, niñas y adolescentes) se recogen las historias de quienes vivieron el conflicto siendo menores de edad.



Y en el capítulo 10 (llamado Volumen testimonial), aparecen los relatos de víctimas y responsables en tres partes: antes de la violencia, en medio de la guerra y las perspectivas de futuro a partir de una selección de testimonios.



El último apartado es el de Impactos, afrontamientos y resistencias, que se centra en la experiencia colectiva e individual de millones de víctimas y en las fracturas sociales y las formas en que las comunidades han superado los hechos de violencia sufridos en el conflicto armado.

Lo que esperan las víctimas

En diálogo con EL TIEMPO, Ángela María Escobar, Yaneth Bautista, Marco Romero y Marleny Orjuela, lideres de organizaciones de víctimas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento y secuestro, respectivamente, resaltaron la importancia de que el informe recoja la información y testimonios sistematizados en los informes entregados y que refleje la realidad a la que se han enfrentado las víctimas, sin dejar de lado quiénes fueron los responsables de los hechos, cuáles fueron las dinámicas y patrones y si hubo sistematicidad.



Para Angelika Rettberg, docente de la Universidad de los Andes y experta en resolución de conflictos armados, “el informe será un éxito en la medida en que las experiencias de sectores muy distintos se vean recogidas. Una de las cosas que no debe pasar es que sectores que sienten que la Comisión de la Verdad es sesgada y parcializada encuentren en el informe razones para confirmar sus temores”.



Uno de los sectores que ha expresado reservas es el de los miembros de las Fuerza Pública (de hecho, hace dos meses renunció a la entidad el único militar que ejercía como comisionado: Carlos Ospina.



Gina Valoyes, directora de la corporación de militares víctimas del conflicto armado (Milvíctimas) señaló: “Esperamos que se incluyan las realidades de todas las víctimas, incluidos los militares y los sufrimientos que enfrentaron”. Agregó que esperan que se abra una ventana para que las víctimas de la Fuerza Pública sean redignificadas.



VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ Y JULIÁN RÍOS MONROY

REDACCIÓN JUSTICIA

