En 2021 fueron escuchadas 4.554 de las 27.279 personas que la Comisión de la Verdad ha oído desde sus inicios, en su labor para esclarecer los principales hechos del conflicto en el país.



Este fue uno de los resultados presentados este miércoles, durante la rendición de cuentas de la entidad.



(Puede leer: ‘Exigimos garantías’: comisionado de la Verdad que entrevista a ‘Otoniel’)



“Esta rendición viene desde una institución de Estado en la búsqueda de la verdad, de esta dignidad profunda de las personas. Una verdad en medio del conflicto doloroso que vive Colombia”, dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión.

El comisionado Mauricio Katz García señaló que en 2021 el mecanismo ejecutó el 92,4 de los 116.992 millones que le fueron asignados del presupuesto nacional, lo que corresponde a 108.105 millones invertidos.



De ese monto, 72.308 millones fueron gastados en el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, y otros 35.797 fueron invertidos en los desplazamientos para recopilación de testimonios, eventos, entre otros gastos.

Facebook Twitter Linkedin

En el evento de rendición de cuentas participaron comisionados, líderes de organizaciones y víctimas. Foto: Comisión de la Verdad

Los testimonios de las 4.554 personas que la entidad obtuvo en todo el territorio nacional y en 27 países se recogieron en 1.750 ejercicios de entrevista individual y 307 colectivos.



(Lea además: ‘El exilio es una realidad olvidada, mas no inexistente’: Carlos Beristain)



Además, se llevaron a cabo 27 actos de reconocimiento, se firmaron seis acuerdos de convivencia, se propiciaron cinco diálogos para la no repetición y, a partir de ellos, se obtuvieron los insumos para recomendaciones para el país.



De otro lado, solo el año pasado la Comisión recibió 107 casos y 353 informes de diferentes organizaciones, instituciones y personas, para un total de 635 casos y 964 informes recibidos desde el inicio del mandato de la entidad y hasta el 31 de diciembre de 2021.



Otro de los puntos claves fue el informe final. La entidad adelantó 10 documentos de sistematización como aporte al capítulo de recomendaciones del documento, que será presentado en agosto de este año.

(Siga leyendo: ‘Se necesita tiempo para asimilar el encuentro con Londoño y Mancuso en la Comisión de la Verdad’)



“La entrega del informe final de la Comisión es el inicio de un proceso trascendental para Colombia: su difusión y aceptación de verdades difíciles que este país ha decidido enfrentar y superar”, dijo durante la rendición Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia.



De hecho, como resultado de los insumos obtenidos de los diálogos para la no continuidad y la no repetición, los espacios de escucha y las mesas intersectoriales, se lograron identificar 350 recomendaciones para que la guerra no se repita en Colombia.



En el 2021, la Comisión de la Verdad avanzó en la construcción de una primera versión del componente escrito del informe final y en el 50 por ciento de la plataforma digital.

Lea más noticias de Justicia

Fiscalía descarta renegociar preacuerdos con Mattos y su caso irá a juicio

Hildebrando Rivera: Corte aún no ha dirimido conflicto de competencias

En Magdalena incautan casi 2 toneladas de droga que iban a enviar a Europa