El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, presentó este jueves el informe final de la entidad al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto se da en el marco de varios encuentros que la Comisión ha adelantado en otros países para dar a conocer este informe entre colombianos en el exterior y autoridades internacionales.



De hecho, este miércoles De Roux y los comisionados Alejandra Miller y Saúl Franco le presentaran el documento final al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.



Ante los asistentes, el padre De Roux inició la entrega diciendo que "hemos concluido la tarea que recibimos por el acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y Farc-EP. Tarea que ustedes han apoyado unánimemente".



También agradeció el acompañamiento de los países adscritos a las Naciones Unidas, y abordó aspectos del conflicto armado como el narcotráfico, el secuestro, la utilización de minas antipersona, las ejecuciones extrajudiciales. Además, mencionó la exigencia de las víctimas para conocer la verdad y evitar la repetición de hechos victimizantes.



De Roux se refirió a la tarea de la Comisión que, durante cuatro años, escuchó más de 30.000 testimonios individuales y colectivos en el territorio, y recibió más de mil informes enviados, en su mayoría, por organizaciones de víctimas en Colombia y 24 países (donde hay colombianos exiliados).



El presidente de la Comisión recordó que más de 10 millones de personas ha sido afectadas de diversas formas por el conflicto armado.



"Las armas de la guerra mataron entre estas víctimas a 450.000 personas entre 1985 y el año 2018. Y el 80 por ciento de todos los afectados, sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros sino población civil sin armas. Así es la guerra: siempre contra la población civil", señaló.

El padre Francisco de Roux y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Y agregó que: "Nos duele ver que todo esto se conocía en Colombia, lo sabía el mundo, lo vimos en televisión y lo oímos en la radio, pero lo dejamos pasar durante 50 años como si esta barbarie no fuera con nosotros".

Pedimos hoy que haya ejército y policía para la paz, no para la guerra. Y pedimos a la comunidad internacional que no nos den nada para la guerra:

Igualmente, De Roux indicó que, en la guerra colombiana, 8 de cada 10 muertos fueron civiles. Y solicitó a los países aliados que no apoyen la guerra en el país: "Por eso pedimos hoy que haya ejército y policía para la paz, no para la guerra. Y pedimos a la comunidad internacional que no nos den nada para la guerra. Queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de reconciliación después de tanto sufrimiento", dijo.



Por último, se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y les manifestó que: "somos optimistas. Hay una juventud en Colombia que ha tomado este legado. Una juventud por la paz y por la protección de la vida en todas sus formas".



Concluyó mencionando al más de un millón de mujeres, de indígenas y afrocolombianos, de educadores y líderes religiosos, de personas LGBTIQ+, de universidades y nuevos empresarios, de juristas, artistas y sindicatos, de defensores de derechos humanos e iglesias que se suman a la construcción de paz.

Señalan obstáculos para la consolidación de la paz

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General y

Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, resaltó la importancia del trabajo de la Comisión de la Verdad con la elaboración del informe final.



"Es un compendio amplio de voces de todos lados de Colombia. También presenta un legado invaluable de recomendaciones que permitirán avanzar hacia la reconciliación como un proyecto nacional", dijo.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Foto: ONU

También mencionó que la entidad abrió un espacio ante las víctimas y ante el mundo para que líderes de las antiguas Farc-EP, exmiembros de la Fuerza Pública y terceros civiles "contribuyeran a la verdad a través de sus reconocimientos".



Y añadió que: "Quiero hacer eco del mensaje principal que la Comisión le dio al país en la presentación del informe final: solamente con verdad se construirá un mejor futuro para toda Colombia".



También celebró que en la sesión participara Jineth Casso Piamba, una lideresa del pueblo Nasa del departamento del Cauca, integrante de la Red de Mujeres del municipio de Caldono.



"Las mujeres indígenas, como este Consejo lo sabe muy bien, han desempeñado y desempeñan un papel protagónico en la construcción de la paz desde los territorios", señaló Ruiz Massieu.

Solamente con verdad se construirá un mejor futuro para toda Colombia:

Sin embargo, también señaló que hay "graves obstáculos que aún persisten para la consolidación de la paz. El principal de ellos es la persistencia de la violencia contra comunidades, contra líderes y excombatientes en varios departamentos", dijo.



Y se refirió a que los actores armados ilegales "siguen atacando a líderes y lideresas locales en áreas afectadas por el conflicto marcadas por la pobreza, las economías ilícitas y una presencia limitada del Estado".



Además, señaló que: "Las comunidades indígenas y afrocolombianas están entre las más gravemente afectadas por la violencia y la inseguridad".



De otro lado, Mona Juul, embajadora de Noruega ante la ONU, dijo que "la Comisión de la Verdad desarrolló una "tarea titánica". Y agregó que "la sanación llevará su tiempo, pero esperamos que el informe sirva para superar las heridas".



Barbara Woodward, representante del Reino Unido ante la ONU, confirmó su compromiso "a ayudar a todas las partes a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión y a respaldar al Comité de Seguimiento que va a supervisar

su operación".

