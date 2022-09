Semanas después de que terminó el periodo de la Comisión de la Verdad, que entre junio y agosto estuvo publicando y divulgando los capítulos de su informe final sobre lo ocurrido en el conflicto armado, el excomisionado Carlos Guillemo Ospina, mayor en retiro del Ejército, publicó siete volúmenes con sus salvamentos frente al informe oficial.



Ospina renunció en mayo a la Comisión, según se conoció, por diferencias de visión con los demás comisionados sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y el Estado en el conflicto armado.



En respuesta, la Comisión y su presidente, Francisco de Roux, sostuvieron en su momento que en el informe se tuvieron en cuenta todas las voces, incluidas las de militares, con quienes se tuvieron varias reuniones.



Pese a ello, las inconformidades y críticas continuaron y ahora, tal como lo hicieron hace algunos días los comisionados de la verdad en documentos separados, el excomisonado Ospina compartió sus salvamentos de voto "del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, al no compartir ni aprobar dicho informe", según su mensaje que acompaña los tomos.



Los volúmenes, escritos por investigdores del equipo que tuvo el excomisionado, hablan sobre diversos temas como los orígenes del conflicto, las estrategias utilizadas por los insurgentes, la correlación entre poder político y poder militar, la injerencia internacional en el conflicto interno, el DAS, y los relatos de uniformados de la fuerza pública.

El padre Francisco de Roux socializó el infome de la Verdad con el nuevo ministro de Defensa y la cúpula de la Fuerza Pública. Foto: Ministerio de Defensa

El tomo sobre los orígenes del conflicto es de 125 páginas y se refiere al periodo de 1920 a 1960. En este se señala que la confrontación se inició en el sur del Tolima a partir de contextos complejos de violencia que habían permeado las relaciones sociales, políticas y económicas del país desde décadas anteriores. Este capítulo reconoce que hubo una multiplicidad de actores e intereses en el conflicto, y que este "no ocurrió en un escenario aislado de todas las realidades del país y del mundo" sino que hay elementos del contexto internacional y local que determinaron el surgimiento del conflicto y lo caracterizaron.



El capítulo 'La combinación de todas las formas de lucha' hace referencia a la estrategia utilizada por las insurgencias colombianas a lo largo del conflicto entre 1949 - 2016. Este tomo, de 100 páginas, expone que el Partido Comunista de Colombia y las Farc combinaron diferentes formas de lucha para alcanzar la toma del poder. "Se ve reflejado el modelo de guerra adoptado por las insurgencias, la transformación de una guerra local y campesina a una guerra nacional y con capacidad de afectación urbana, los tipos de recursos que las guerrillas utilizaron para financiar la lucha armada y, en definitiva, la hoja de ruta de estas organizaciones para la toma del poder", dice el documento.



En 'La acción extranjera más allá de los Estados Unidos' se presenta en 101 páginas un análisis sobre la injerencia de otros países no solo en el plano ideológico, sino también en el político, militar y económico colombiano, y sus consecuencias en el desarrollo del conflicto armado y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Entre otras afirmaciones, este tomo señala que "la injerencia de otros países en el conflicto armado colombiano se considera altamente lesiva para la autodeterminación de un Estado. Sin embargo, los grupos armados que han luchado por derrotar al enemigo común, que es el imperialismo, han abogado por la injerencia extranjera apelando a la necesidad de unión de los pueblos, solidaridad y asistencia".



Otro documento de 121 páginas llamado 'La pugna por Bogotá' enfoca el análisis en los escenarios rurales y urbanos en los que se manifestó la violencia armada y la dinámica de expansión de las Farc, que buscaban tomar el poder "representado en la llegada y el despliegue bélico hacia y en la ciudad de Bogotá, como capital del país y por su connotación militar, sociopolítica y simbólica".



También se exploró lo que tiene que ver con el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el tomo 'DAS camino al olvido' expone en 175 páginas que esta institución tuvo un rol en el conflicto tanto directa como indirectamente y que sus funcionarios "fueron víctimas de hechos injustificables donde hay claras y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que, no obstante, han sido olvidadas y desconocidas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como por los medios de comunicación y la academia en general".



Finalmente, el tomo más extenso, de 567 páginas, se llama 'Verdades con uniforme' y recoge los simposios y aportes a la construcción de verdad que hicieron integrantes de la Fuerza Pública sobre el conflicto armado colombiano.

