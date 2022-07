Este martes la Comisión de la Verdad publicó el capítulo de su informe final correspondiente a cómo el conflicto armado afectó las vidas de miles de menores de edad.



'No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado', como se titula este capítulo, recopila cerca de 200 historias y para construirlo se recogió información en 2.744 testimonios, 140 informes y 75 casos.



Este volumen, además, tiene mapas que muestran la localización de los hechos victimizantes, así como una discriminación de los hechos en periodos de tiempo que van desde 1958 hasta 2016.

En los primeros capítulos del informe final, revelados el pasado 28 de junio, ya se había conocido que de acuerdo con la investigación de la Comisión, 16.238 niños fueron obligados a tomar las armas de una organización ilegal en medio del conflicto armado.



Más del 70 por ciento de las veces, la exguerrilla de las Farc fue la que reclutó a menores, y esta violencia, según la comisión, fue intencional y cerca de la mitad de los reclutamientos fueron contra menores de 15 años.



Este capítulo también revela que más del 50 por ciento de las personas desplazadas en Colombia eran niños, niñas y adolescentes cuando ocurrió el hecho y que 64.084 menores de edad murieron por causa del conflicto armado entre 1985 y 2018.



Así mismo, se recopila que entre 1980 y 2021, 881 escuelas o comunidades educativas fueron atacadas por causa del conflicto armado, en el 29,63 por ciento de los casos los responsables de los ataques fueron agentes estatales, en el 22,47 por ciento fueron paramilitares, en el 19,98 por ciento no está identificado, en el 16,46 por ciento fueron grupos guerrilleros y en el restante hubo otros responsables.

'Yo sentía la muerte': los primeros recuerdos de Olga María

Uno de los relatos que recoge este capítulo es el de Olga María, quien retrata las realidades de cientos de menores de edad que perdieron a sus familiares en medio del conflicto armado.



En 1988, cuando Olga María tenía cinco años, fue asesinado su tío y un año después, tuvo que sufrir la desaparición de su padre, quien era militante de la Unión Patriótica.



Cuando murio su tío Marino, la familia salió de su finca en la vereda de Puerto Nuevo de Simacota, Santander, y viajar al casco urbano, un trayecto que era de veinte minutos en lancha. Cuando llegaron, Olga María recuerda: "Yo llegué agarrada, como una niñita prensada de la mamá, y pega ese olor... ¡Estaba haciendo un solazo! Pero cómo sería que yo sentía la muerte –yo, siendo una niña–, y eso me agobió. Hoy en día vivo con eso en mi piel, me dicen que tengo frío de muerto porque a toda hora permanezco con frío. Cuando llegamos allá, efectivamente estaba mi tío en el piso. Esa es otra imagen que nunca en la vida se me va a olvidar: él estaba acostado boca abajo con su sombrero y sus chancletas de caucho color café. Gloria, su pareja, estaba al lado de él, acurrucada, y estaba embarazada. Mi papá se arrodilló, le quitó el sombrero y le miró el hueco que le dejó el tiro", se lee en el informe.



Esta es solo una parte de una de las historias que destacó la Comisión de la Verdad, pero el informe completo ya está disponible para ser consultado.

