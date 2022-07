Dos miembros de la Comisión de la Verdad llegaron hasta el Parlamento Europeo este jueves, para presentar el informe final sobre el conflicto colombiano, que produjo la entidad durante los últimos tres años y medio y que salió a la luz el martes.



Tras exponer los principales resultados del documento, los eurodiputados se comprometieron a apoyar la implementación de las recomendaciones sugeridas para acabar con el conflicto armado y no repetirlo nunca más.

El viaje hace parte del proceso de socialización del informe, que también será llevado a países de Norteamérica y Suramérica, donde hay colombianos que fueron víctimas del exilio y donde tienen sede entidades clave para la cooperación internacional y la puesta en marcha del acuerdo de paz.

Ante representantes políticos y organizaciones en el Parlamento, el comisionado Carlos Martín Beristain –único extranjero en la Comisión– explicó: “Trabajamos en un ambiente difícil, con oposición al cumplimiento del acuerdo de paz y la persistencia de un conflicto armado”, y les agradeció a las víctimas que tuvieron confianza en la Comisión como institución del Estado”.

Una de las intervenciones del comisionado llamó la atención. “Le hemos pedido a la comunidad internacional que no haya más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz, no ayuda para fomentar la guerra”, expuso Beristain frente a los eurodiputados, quien explicó que el modelo de seguridad promovido con la ayuda del exterior, que repercutió en el aumento de pie de fuerza, no ha sido efectivo para garantizarle seguridad a los más de 9 millones de víctimas.

A la presentación del informe ante el Parlamento Europeo asistieron eurodiputados, y dos comisionados de la verdad. Foto: Comisión de la Verdad

Aunque en Colombia hay agencias de otros países que trabajan en temas puntuales de lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico, desde hace años se ha reducido la financiación en asuntos militares es cada vez mas baja.



A su turno, el comisionado Alejandro Valencia explicó algunas de las recomendaciones que contiene el documento y mencionó la importancia del apoyo de la comunidad internacional en una sugerencia en concreto: la creación de una comisión de esclarecimiento para el narcotráfico, el crimen organizado y sus redes de apoyo.



“Los comisionados estuvieron acompañados de los eurodiputados Ibán García del Blanco , Fabio Massimo Castaldo, Izaskun Bilbao y Jordi Solé, quienes se comprometieron a apoyar el trabajo de la Comisión del Verdad”, informó la entidad.

“Estamos dispuestos a poner la presión política necesaria para que todos los apartados del informe se vuelvan realidad, para ayudar a los colombianos a alcanzar la paz. Se está desarrollando un modelo muy importante que se podrían aplicar a otros conflictos del mundo incluso en Europa”, indicó el eurodiputado Castaldo.



En el encuentro, el comisionado Valencia se refirió a la entrega del informe al presidente electo, Gustavo Petro: “Le entregamos el informe al nuevo presidente y nos dimos cuenta de que hay un buen ambiente, un buen propósito para llevarlos a cabo”.



