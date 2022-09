Tras obtener el apoyo de comunidades, organizaciones y familiares de Buenaventura (Valle del Cauca), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) arrancó, con exploraciones en dos puntos de interés forense, la búsqueda en el estero de San Antonio para establecer el paradero de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.



Estas labores consistieron en realizar un abordaje forense de caracterización y exploración del terreno en la Isla Pájaro y la isla adyacente, en donde se presume reposan cuerpos de personas desaparecidas.



"La búsqueda en el estero de San Antonio implica el abordaje de un terreno irregular, fangoso, variable y de difícil acceso por las condiciones marítimas que la rigen; esto, sumado a las modalidades de desaparición en la zona, en donde los cuerpos habrían sido arrojados a los manglares, imponen un proceso de búsqueda sin precedentes en el mundo", señaló la UBPD en un comunicado.



En la zona, los trabajos forenses que arrancaron estuvieron antecedidos por actividades psico-espirituales de aseguranza y armonización lideradas por los tres grupos peticionarios de la medida cautelar: 1 familiar + 15 organizaciones; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; y la Asociación Madres por la Vida y la Fundación Nydia Erika Bautista, con el propósito de incorporar al proceso de búsqueda los saberes ancestrales y tradicionales que convergen en un territorio étnico como Buenaventura desde una mirada diferencial, étnica y territorial.



Además, en lo corrido del año se han conformado mesas técnicas en el marco de la medida cautelar de la JEP para proteger estas zonas, con el fin de articular los procesos técnicos y étnicoculturales adecuados para el ingreso a terrenos de difícil acceso y abordaje para la búsqueda.

Los trabajos forenses que arrancaron estuvieron antecedidos por actividades psico-espirituales de aseguranza y armonización de parte de la comunidad. Foto: UBPD

“Sabemos que es un reto bastante grande, porque buscar en el estero no es fácil. Esperamos que este proceso que se ha gestado se siga manteniendo y que no solo se busque en San Antonio, sino también en otros esteros porque son muchos los desaparecidos”, dijo Marcela Giraldo, miembro de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana -CEPAC- Buenaventura.



Además del área de influencia de Buenaventura, el Plan Regional Pacifico Medio de la Unidad de Búsqueda comprende los municipios de Dagua, Timbiquí, López de Micay y Guapi, con un universo estimado de ​​1.136 personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado.



Un desafío adicional que destacó la UBPD es que en la actualidad se desarrolla un proyecto para dragar el fondo del manglar y permitir que las embarcaciones cuenten con mejores condiciones de navegabilidad; este proyecto fue restringido por la medida cautelar de la JEP con el fin de proteger el territorio para buscar a los desaparecidos.



“Cuando nos dimos cuenta del dragado, dijimos que había que tomar medidas porque se pierden las evidencias, y vimos también que la UBPD no iba a dar abasto y por eso nos organizamos para solicitar una medida cautelar”, explicó Marisol Congolino Rey, familiar de una persona dada por desaparecida en la región.



Estos lugares del estero de San Antonio serían los principales sitios donde presumiblemente fueron arrojados cuerpos entre 1999 y 2014, periodo en el que las desapariciones forzadas crecieron sistemáticamente en este territorio que estaba en disputa entre grupos guerrilleros y paramilitares que usaban la desaparición como práctica masiva y prolongada.

