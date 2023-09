Este martes 26 de septiembre se socializó ante más de 400 personas la propuesta del Gobierno para actualizar la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que próximamente el Ministerio de Justicia radicará en el Congreso, y con la que se pretende acelerar el ritmo de la reparación de las víctimas del conflicto armado.



(Lea también: Van 1'350.000 víctimas indemnizadas tras 11 años de la Ley de Víctimas)



Cabe recordar que en la Ley de Víctimas, entre otras cosas, solo se reconocía a víctimas de grupos paramilitares y de las guerrillas; sin embargo, para el Gobierno es necesario ampliar el concepto de víctimas, pues hoy en día hay más grupos al margen de la ley generando afectaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Ante más de 400 personas, la Unidad de Víctimas socializó la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Búsqueda de financiación para la reparación de víctimas

Es la única reforma que garantiza una construcción con las víctimas y el Gobierno: Patricia Tobón FACEBOOK

TWITTER

Luego de un proceso en el cual participaron 1.700 personas, que presentaron 1.400 propuestas, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Patricia Tobón, señaló que “la Ley es un hito en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, su implementación no ha cumplido a cabalidad los objetivos, y en los últimos años se han hecho llamados para su modificación”.



Esta iniciativa actualizaría la Ley de Víctimas, que hoy, tras 11 años de entrar en vigor, "no refleja en su totalidad las realidades en el territorio. Hablamos con las víctimas, autoridades y expertos para consolidar soluciones sostenibles y duraderas", dijo Tobón.



Y añadió que la propuesta que presentarán al Legislativo "es la única reforma que garantiza una construcción con las víctimas y entidades del Gobierno”.



(Puede leer: Gobierno presentará reforma a la Ley de Víctimas, ¿de qué se trata?)



Precisamente, uno de los pilares del proyecto es crear una 'Comisión de Financiamiento' que comprometa al Gobierno a buscar los recursos para atender a las víctimas.



Otra de las ideas es crear un 'Mapa del Reconocimiento y Memoria' de las víctimas que han sufrido los rigores del conflicto armado y que no estén en el Registro Único de Víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Acosta, coordinador de la Guardia Indígena Nacional. Foto: Unidad de Víctimas

Durante el evento de socialización de la propuesta de reforma, Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena, puso el bastón sobre el atril y recordó frente al auditorio a su padre Moisés, un indígena nasa de Caloto (Cauca), dedicado a la pesca y quien fue desaparecido en 1984, presuntamente por las Farc.



(Lo invitamos a leer: 'Los esfuerzos para atender a víctimas han sido insuficientes’: Patricia Tobón)



“No lo he encontrado, pero sé que sigue pescando en los ríos de mi tierra. Estos avances en la normativa colombiana organizan, refuerzan y salvaguardan a las víctimas y a los que no están. Somos nosotros las víctimas los que hemos sentido el duro golpe de esta guerra que nos ha marcado a todos”, dijo.

Asimismo, Sally García, subdirectora general de superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, indicó que "hay un registro de más de nueve millones de víctimas. Nos hemos dado cuenta de que desde el Estado tenemos que tener una mirada más recurrente y una actuación más articulada y sectorial".

Enfoque a población vulnerable

Así, se quiere fortalecer el enfoque diferencial para atender a grupos vulnerablesen razón a su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen étnico, territorial y cultural, para brindarles la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. También se busca reconocer los derechos de las víctimas en el exterior.



De igual manera, se propone articular el Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para mejorar su eficiencia.



(Lea además: Las razones del Gobierno Petro para liderar una reforma a la ley de víctimas)



Asimismo, la directora Tobón señaló que “la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc, el recrudecimiento del conflicto, el aumento en el número de víctimas y la identificación de nuevas necesidades para su reparación, han dejado en evidencia la necesidad de hacer una reforma”.





Es por esto que también se busca lograr una ruta para integrar a las víctimas que están en la JEP y las que están reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Facebook Twitter Linkedin

La Unidad de Víctimas socializó la reforma a la Ley 1448 de 2011, que radicará el Ministerio de Justicia próximamente en el Congreso. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Restitución de tierras

De otra parte, la propuesta del Gobierno también sugiere ajustes al proceso de restitución de tierras con el fin de acelerar el trámite administrativo, con un monitoreo a las órdenes de compensación. Del mismo modo, se busca integrar un enfoque de solución perdurable con un trato digno para lograr la materialización de derechos de las víctimas, en especial las de desplazamiento forzado.



Así como aumentar las competencias del Centro Nacional de Memoria Histórica para que inicie procesos de reconstrucción de la memoria y esclarecimiento de la verdad.



(Le puede interesar: Aprobado en primer debate proyecto que busca proteger a huérfanos por feminicidio)



“Es el empeño que desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos haciendo, recoger todas las memorias, todas, a lo largo y ancho del país, y eso tiene que quedar sembrado en la ley de víctimas", enfatizó María Gaitán, directora del Centro.







JUAN DIEGO TORRES

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Lea más notas de Justicia: