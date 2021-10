Víctimas calificaron como 'grave' y 'errado' el cierre del examen de CPI

No cayó bien entre las víctimas del conflicto armado la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, que estaba abierto desde hace 17 años.



(Le puede interesar: Este es el acuerdo que saca a Colombia de la lista de observación de la CPI)



"Los avances que hemos visto en la justicia acá son casi nulos. Con la jurisdicción ordinaria llevábamos 13 años de impunidad, y en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún falta mucho por avanzar en cientos de crímenes cometidos por el Estado, que podían llegar a la CPI", dijo Jacqueline Castillo, vocera de las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Colombia.

Esos asesinatos, cometidos por militares y conocidos como 'falsos positivos', hacían parte de los procesos que la CPI tenía bajo estudio en el país, junto a la promoción y expansión de grupos paramilitares, los crímenes sexuales y violencia de género y el desplazamiento forzado.



(Lea también: JEP y Agencia de Defensa Jurídica destacan fin de examen preliminar de CPI)

Facebook Twitter Linkedin

Momento en el que el presidente de Colombia, Iván Duque, y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firman el acuerdo que cerró la evaluación preliminar al país. Foto: Presidencia

"Aunque esto es un espaldarazo al trabajo de la JEP, encontramos problemático el levantamiento de la observación de la CPI sobre Colombia, porque se han registrado múltiples ataques al trabajo de la jurisdicción. Además, en temas como el desplazamiento, apenas se está comenzando a avanzar en la JEP y la impunidad en este delito continúa siendo del 95 por ciento", expresó por su parte Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

La victimización sigue y es alarmante, y preocupa que esos casos queden en la impunidad: Marco Romero FACEBOOK

TWITTER

Romero resaltó que después de la firma del acuerdo de paz se han presentado más de 500 desplazamientos, que han dejado alrededor de 220.000 víctimas y, por la fecha de ocurrencia, la atención de esas situaciones no es competencia de la JEP. "La victimización sigue y es alarmante, y preocupa que esos casos queden en la impunidad", dijo.



El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) también se pronunció al respecto.



"Consideramos que la decisión del fiscal de la CPI de archivar la investigación contra Colombia por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, anunciada hoy (28 de octubre), es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país", señaló el Movice a través de su cuenta de Twitter.



Y agregó: "En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado. Existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición, pues vemos como 5 años después de haber sido firmado el acuerdo de paz, el conflicto armado ha tomado nuevas dimensiones".

(Le puede interesar: Estos son los casos que tenía bajo estudio Colombia en la CPI)



De hecho, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, indicó que la decisión del cierre del examen preliminar "es prematura, equivocada y contraproducente", y señaló que "puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia".



El abogado Juan Ospina criticó que el acuerdo firmado entre Colombia y la CPI "se elaboró y socializó a espaldas de la sociedad civil y de las víctimas", y resaltó que en el documento hay una sola referencia a la sociedad civil y ninguna a las víctimas.



(Más notas del tema: La CPI da cierre al examen preliminar sobre la situación en Colombia)



"El fiscal de la CPI debió haber abierto un espacio para las víctimas, para escuchar la realidad que teníamos por contar. Nos quedamos con una gran tristeza. Es lamentable que en Colombia reine la impunidad", concluyó Jacqueline Castillo.



justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Corte tumba sanción a militares que tomen de la mano a sus parejas



-Juez niega la libertad al señalado narcotraficante 'Memo Fantasma'



-Minsalud pide a la Corte aclarar fallo que amplió la eutanasia en Colombia