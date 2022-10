El Comité Internacional de la Cruz Roja socializó en la mañana de este martes, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la campaña #ElConfinamiemtoMásLargo, un trabajo dedicado a mostrar la realidad de los colombianos que habitan en zonas afectadas por los conflictos armados, la violencia y un enemigo invisible: los artefactos explosivos.



En un conversatorio entre Ana María Hernández, coordinadora de la unidades de contaminación por armas, Orlando Belcacer, sobreviviente de un accidente con un artefacto explosivo. En él señalaron las violaciones de derechos humanos que poco se hablan de lo que produce los artefactos explosivos en las comunidades rurales.



Entre las consecuencias que presentan las regiones afectadas por estos actores de guerra están: el confinamiento, el desplazamiento, afectaciones Psicológicas como el temor, la zozobra; la restricción a la caza, la pesca, al acceso a los cultivos y el incremento de la deserción escolar de niños y niñas por el impedimento de transitar los territorios.



Entre los objetivos que tiene esta campaña está en visibilizar lo que es invisible para los colombianos, sensibilizar el sufrimiento de quienes viven esta realidad. Es una realidad que no debe existir y es muy importante que no se normalice, señala Ana María Hernández.



Según los datos oficiales del CICR, en los últimos cinco años existe una preocupación por la presencia de estos artefactos explosivos en departamentos como: Antioquia, Cordoba, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, y han registrado desde enero de 2018 a agosto de este año, 1.938 victimas tanto miembros de actores armados como de la sociedad civil.



“Contamos con una oficial de la Unidad de Victimas en donde se han registrado 148.000 victimas de confinamiento en el territorio nacional desde el 2017 a la fecha” asegura Hernández.



Por su parte, Orlando Balcacer señaló que las minas no tienen fecha de vencimiento, donde hubo guerra, hay minas. Las afectaciones van más allá de incidentes físicos, las comunidades no pueden acceder a bienes y servicios y poder moverse se manera libre.

Según explica, las zonas que se han visto afectadas por este enemigo invisible, como lo llama, son territorios que nos se frecuentan y donde luego no existen garantías de seguridad para quienes la habitan. Cambian las costumbres del campesino y el pánico y el temor se vuelven el diario vivir del campesino.



“La presencia en zonas de riesgo cambia a todas las comunidades porque aparte de un daño físico, como me sucedió el 24 de enero del 2000, perdí mis dos piernas y mi ojo izquierdo, dio traumas en mi familia y en la población”, subrayó.



“La campaña no va dirigía a quienes son victimas, va hacia la sociedad colombiana, para que sepan que esto existe. Que los territorios están confinados, que se necesita visibilizar estas problemáticas que atenúan los sectores rurales”, agregó la

coordinadora de la Unidad de contaminación por armas.



Si bien según la CICR la presencia de artefactos explosivos ha disminuido con el tiempo, las victimas siguen sin recibir atención médica y estatal óptima para su regreso a los territorios y su reinserción a la vida.



Según dicho Comité, las cifras de números de víctimas por artefactos explosivos (minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos explosivos de detonación controlada, artefactos explosivos lanzados) discriminadas por año desde el 2018 son: ese año, 244 víctimas; en 2019, 353 víctimas; en 2020, 390 víctimas; en 2021, 389 víctimas; en 2022, entre enero y agosto, 462 víctimas.



