Chocó, sitiado por la guerra: así se vive entre el fuego del Eln y el clan

La falta de sueño y el hambre se volvieron regla en Chocó. “Mucha gente no duerme por el miedo a que haya enfrentamientos entre los grupos armados, y como hay tantas comunidades obligadas a confinarse, que no pueden salir a sus cultivos, tienen dificultades para comer”, dice monseñor Juan Carlos Barreto, el obispo de Quibdó, la capital.



Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2021 “se ha presentado un recrudecimiento del conflicto en el departamento”.



Se registra una tendencia de crecimiento en los últimos cuatro años, pasando de 71 hechos de violencia reportados en el 2018 a 164 para septiembre de 2021. Un promedio de 111 hechos violentos por año.

“La situación es muy delicada, empezando por Quibdó, donde se vive una violencia más directa, pero también en las subregiones hay disputas entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln que han causado graves afectaciones en la población”, dice Luis Eduardo Celis, analista de la Fundación Paz y Reconciliación.



Según la UIA, desde 2016 hasta ahora el Eln es responsable de 294 hechos violentos; el clan, de 277; las disidencias de las Farc, de 6; y en 163 eventos se desconoce el autor.

Quibdó, capital del departamento del Chocó, al igual que la mayoría de las ciudades capitales de Colombia, se ha convertido en un centro de llegada de los desplazados por la guerra. Foto: Manuel Alzate - EL TIEMPO

Los hechos dan cuenta del drama que se vive en la región. A inicios de mes, una niña de cuatro años murió por una bala perdida de un enfrentamiento entre bandas en Quibdó, y el lunes de esta semana fueron hallados los cuerpos semidesnudos de dos mujeres jóvenes a orillas del río atrato, a pocos metros del comando de Policía y la sede de la Gobernación.



El secretario del Interior de la Gobernación del Chocó, William Halaby Palomeque, asegura que desde 2018 la Defensoría del Pueblo ha emitido 14 alertas temprana advirtiendo sobre los riesgos que corren casi 400.000 habitantes del departamento por cuenta de la violencia.



"Chocó un es corredor por donde entran y salen mercancías de negocios ilegales: está el tema de la hoja de coca, del narcotráfico, de la madera, la minería ilegal, entre otras actividades que fomentan el enfrentamiento por el control del territorio", dice Halaby.

Hubo un aumento del 57 % en los hechos victimizantes entre 2020 y lo corrido de 2021. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de la UIA de la JEP.

“Es una situación que hace rato se viene denunciando. Esto no es de ahora, pero últimamente se ha disparado. Luego de que salieron las extintas Farc, el Estado no llegó a los territorios que dominaban y otros actores armados los coparon y extendieron su radio de acción o se enfrentan a otrospor el control. Esos últimos choques han generado muchos desplazamientos masivos, de comunidades enteras”, cuenta un líder social que pertenece al Programa de Desarrollo y Paz Cierdepaz, y pide no mencionar su nombre.

Solo entre 2016 y 2020, 54.284 habitantes de Chocó fueron desplazados, según la Unidad para las Víctimas. En lo corrido del año, la entidad tiene registros de al menos 2.116 personas que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza.

El panorama por los confinamientos también tiene encendidas las alarmas. Según la Unidad, desde 2016 hasta la fecha 59.545 chocoanos han tenido que soportar estos eventos. De esos, 8.202 durante lo que va del 2021.



“Los grupos armados restringen la movilidad de la población, y con eso las familias tienen mayor vulneración de derechos. Incluso, como estas personas tienen sus fincas con cultivos de pancoger alrededor de quebradas, no pueden ir allá, con lo que se les afecta su seguridad alimentaria”, cuenta el líder social consultado por EL TIEMPO.

La población pide que, más allá de la presencia militar, se busquen soluciones de fondo. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Pero los hechos de violecia no se agotan ahí. El domingo pasado, luego de una visita al departamento, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos hicieron un llamado de alerta y pusieron de relieve que también se ha presentado “reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, casos de violencia sexual, extorsión, afectación a la autonomía territorial de las comunidades étnicas.



“Hay una zozobra constante. Se han presentado casos de violencia sexual, por lo que las mujeres tratan de estar en grupos grandes con hombres, porque se siente que estar solas sería desafiar a los actores armados", cuenta monseñor Barreto, quien junto a las otras dos diócesis del departamento, la ONU, la Defensoría y las organizaciones étnicoterritoriales ha adelantado cuatro misiones para tratar de buscar soluciones humanitarias a la crisis.

Y agrega que también se han visto muchas afectaciones psicosociales: "Hay helicópteros que pasan cerca de las poblaciones, y cuando los niños escuchan las ametralladoras salen de las escuelas a esconderse”.





Según el secretario William Halaby, desde la Gobernación se ha trabajado de la mano con el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, la Fiscalía y hasta organizaciones internacionales para avanzar en las políticas públicas que le brinden garantías a los chocoanos.



“Hemos hecho todos los esfuerzos, pero no podemos desconocer que los grupos ilegales le están cercenando los derechos a la población, que se enfrenta a repetir la misma historia que han repetido sus antepasados”, dice.

