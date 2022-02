La histórica disputa por la tierra en el departamento del Cauca sigue generando disputas entre las comunidades.



Este miércoles, alrededor de 2.000 empleados de la industria de la caña de azúcar llegaron hasta el municipio de Miranda, en el Norte del Cauca, para exigirle al Gobierno Nacional que se le encuentre una solución efectiva a la ocupación de algunos predios de los ingenios por parte de comunidades indígenas, bajo el proceso de “liberación de la madre tierra” que adelantan.



(Le sugerimos leer: Son diez los ataques perpetrados por el Eln en las vías del país)

“Pedimos que se respete el espacio y la propiedad privada. Las comunidades necesitamos generar alimento y sustento para nuestras familias, por eso reclamamos que se garantice nuestro derecho al trabajo”, dijo un joven líder de la movilización.



En un comunicado, los organizadores señalaron que “más de 3.000 hectáreas han sido invadidas”, lo que habría generado una pérdida de empleos que pone en riesgo la subsistencia de más de 20.000 familias de ocho municipios del Norte del Cauca.



(Le sugerimos leer: De Roux pide a Duque que se investigue robo tras entrevista a 'Otoniel')



“Que estén en esas tierras nos genera preocupaciones por nuestra seguridad e integridad, pero además están en riesgo nuestros puestos de trabajo, por eso tomamos la iniciativa de levantar nuestra voz para que las entidades escuchen y actúen”, señaló Juan Agudelo, uno de los líderes de la marcha de trabajadores de los ingenios.

¿Qué dicen los indígenas?

EL TIEMPO se comunicó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que reconoció que en el municipio de Miranda empezó un proceso de ocupación de predios, pero criticó los fines de la marcha.



“Las comunidades están siendo utilizadas por las industrias, especialmente por los ingenios azucareros. Llevan a los trabajadores a marchar, a decir que no más a las 'tomas de las tierras', como las llaman, y dicen que se respete el trabajo, pero ellos también son damnificados de esta situación, porque no son beneficiarios de tierras, y de hecho, las comunidades afro son de las más afectadas”, expresó la asociación.



(De seguro le interesa leer: El regaño al Gobierno por peticiones de pueblos indígenas sin resolver)



Sin embargo, los manifestantes aseguraron que la marcha fue organizada por los propios trabajadores, ante la preocupación de perder sus empleos.



“En el Norte del Cauca somos unos 40.000 empleados de los ingenios, y si se invaden sus tierras, no se sabe dónde vamos a parar. La marcha surgió desde una pequeña vereda del municipio de Guachené, luego hubo una en Corinto, y hoy estamos en Miranda. La idea es que gobierno se dé cuenta y dé soluciones que permitan que ambas partes estén satisfechas”, dijo un líder de la movilización que pidió no ser citado.

Trabajadores claman por un acuerdo

El alcalde de Miranda, Samuel Londoño, aseguró que ya se han adelantado diálogos entre las partes. “Miranda vive de la industria azucarera, es nuestro mayor aportante tributario y el que más empleo genera. Queremos llegar a un entendimiento real y pasar a la etapa de la concertación y de la paz”, dijo el mandatario local.



(Lo invitamos a leer: Justicia indígena no puede usarse para evadir casos de extradición: Corte)



La Acin resaltó su interés por continuar las mesas de diálogo para buscar soluciones: "La invitación es a conversar. Los espacios se pueden mejorar y generar las estrategias en pro de que se trate de solucionar esa necesidad que tiene nuestra comunidad por la tierra".



Este diario conoció que desde los gremios de ingenios azucareros también se han adelantado acciones de diálogos para llegar a acuerdos con las comunidades.



En esa misma línea, el alcalde Londoño aseguró que ya se están adelantando las gestiones para un congreso por la tierra a finales de marzo, en el que se puedan escuchar las necesidades de indígenas, campesinos, afrodescendientes y empresarios.

Se restaure la paz, se proteja el empleo y los derechos fundamentales de miles de familias que queremos y merecemos tener una vida digna y en paz. FACEBOOK

TWITTER

Para los trabajadores de los ingenios, es urgente que se llegue a una solución pues, dijeron, se les están vulnerando los derechos a la vida, al trabajo, la libertad, la propiedad y la seguridad.



(Por contexto, le sugerimos leer: ¿Cómo parar en el Cauca la guerra de indígenas y finqueros?)



“De continuar esta situación, el Norte del Cauca va a ser una región inviable e invivible. Pedimos al Estado, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y, en general, a toda la institucionalidad,respaldar a la población civil y a las víctimas de este conflicto, de manera que se proteja la vida de las personas que habitamos en la región, se restaure la paz, se proteja el empleo y los derechos fundamentales de miles de familias que queremos y merecemos tener una vida digna y en paz”, expresaron.

Otras noticias de la sección Justicia:

-Despenalización del aborto: ¿por qué se puso el límite en la semana 24?



- Este año dos mil civiles apoyarán la erradicación forzada de matas de coca



En Twitter: @JusticiaET