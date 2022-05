El mayor (r) Carlos Guillermo Ospina, comisionado de la Verdad, renunció este lunes a su cargo de manera irrevocable porque, según dijo, no hay espacio para su versión. Así lo anunció en entrevista con Noticias RCN.



"Ya no hay espacio para mí porque dentro de la Comisión hay un señalamiento, una estigmatización, sobre mi persona. Han dicho que yo soy parte de un complot, que yo entré a la Comisión a hacer inteligencia, que yo quiero dañarla y que estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos", dijo Ospina.



El ahora excomisionado aseguró que la Comisión no lo dejó hacer su trabajo a él y a su equipo, integrado por militares retirados: "Tenía, inicialmente, un equipo de tres personas. A ellos, por haber sido militares, les dijeron que no podían estar en la Comisión".



Y dijo que, en cambio, otros comisionados sí tuvieron personas provenientes del conflicto: "Había personas que han estado en los grupos armados, tanto en la parte política, como en la parte armada, y a ellos no les dijeron nada", relató el mayor (r) en ese medio de comunicación.



Además, lanzó duras palabras contra el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, al indicar que no sintió su apoyo. "Él no tuvo cuidado y no me apoyó. Hoy mi asesor está exiliado por amenazas de muerte y no hubo ninguna acción a favor, expresó.



Por último, Ospina señaló que el informe final de la Comisión de la Verdad tendría intereses políticos, relacionados con el proceso electoral. "Pensaría que sí por una razón sencilla: cuando la responsabilidad de un conflicto armado es netamente del Estado y de sus fuerzas militares, pero se deja a parte a los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector", dijo.



De momento, la Comisión de la Verdad no ha emitido un pronunciamiento oficial.



