Este 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada y a propósito de este día, EL TIEMPO conversó con Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP) sobre cómo va la búsqueda en Colombia de las cerca de 100.000 personas que se estima desaparecieron con ocasión del conflicto armado.





(Le recomendamos: Recuperan cuerpos que serían de desaparecidos de la Operación Berlín)

Tras casi 5 años de la creación de la UBPD, ¿cómo va la búsqueda?



Durante casi cinco años, que se cumplen en febrero del próximo año, hemos venido avanzando de manera sistemática y organizada, hemos instalado en territorio más de 220 personas que están apoyando a las víctimas en la búsqueda, hemos apoyado 155 entregas dignas, ayudando a darles descanso y resolver la incertidumbre de 155 familias que no sabían dónde estaban sus familiares desaparecidos.



También hemos venido depurando en casi 100.000 el número de personas desaparecidas, pero hay un grandísimo subregistro en parte por la desconfianza de las víctimas con el Estado, de hecho, 8.495 de las más de 22.000 solicitudes de búsqueda que hemos recibido corresponden a personas que nunca antes habían buscado a alguna entidad del Estado.



(También puede leer: Alias 'Don Berna': el exparamilitar preso en EE.UU. se queda en Justicia y Paz)



¿Cuántos cuerpos de personas desaparecidas han recuperado?



Tenemos una implementación de planes regionales con resultados concretos como haber hallado 511 cuerpos en cementerios y fosas a campo abierto en distintas partes del país. Por primera vez la búsqueda de desaparecidos se ha dado de manera organizada en Colombia porque la exhumación no es suficiente ya que los cuerpos no tienen identificación, es suficiente cuando se puede sacar un perfil genético de un cuerpo y cruzarlo con el de una familia; pero no siempre los cuerpos permiten perfiles genéticos, por lo que tiene que haber una investigación que permita una identificación por otros medios.

Facebook Twitter Linkedin

Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Foto: UBPD

La búsqueda se ha dividido en planes regionales, ¿esto cómo va?



Se asumen los planes regionales de búsqueda en el marco de una política amplia del plan nacional de búsqueda, en ese universo inmenso de desaparecidos, los planes regionales están buscando a más de 31.000 personas a través de distintas estrategias.



Si con los planes se busca a 31.000 personas, ¿cómo se hace la búsqueda de las demás de ese universo de casi 100.000 desaparecidos?



Los planes tienen un universo inicial de 31.515 personas de las que tenemos información completa en el proceso inicial, esta información se construye en investigaciones humanitarias y extrajudiciales de cruzar información para tener una hipótesis de búsqueda. En la medida en que la implementación del plan en el territorio nos amplíe la información, seguramente el universo se ampliará porque la información se va completando y precisando.



(Le recomendamos: Tras 23 años, encuentran viva a mujer desaparecida en Meta)



¿Cómo avanza el Registro Nacional de Fosas y Cementerios para saber en dónde buscar?

​

Estamos respondiendo a dónde estamos buscando al identificar 4.806 posibles lugares con personas desaparecidas, pero también estamos buscando personas vivas y hemos hallado a 8 personas vivas que han podido reencontrarse con su familia.

Facebook Twitter Linkedin

Familiar de víctima del conflicto recibe asistencia profesional. Foto: UBPD

Hasta ahora, ¿cuántas acciones humanitarias ha liderado la Unidad?



Hemos consolidado información a través de un relacionamiento con las organizaciones, víctimas e instituciones. Hemos recibido más de 22.000 solicitudes de búsqueda, pero no estamos buscando solo a los que nos solicitan buscar sino a todos los desaparecidos.



La información que se recibe en las solicitudes se cruza con bases de datos de Medicina Legal para completarla y trazar líneas de investigación puesto que la búsqueda no se puede hacer sin información y la información necesita depurarse y contrastarse para que produzca resultados.



Por ejemplo, ¿cuál es la información que reciben de familiares?

​

Cuando hay una solicitud de búsqueda, la familia no sabe si su familiar está vivo o muerto, solo nos dice que no ha sabido de su ser querido. Por ejemplo, nos dicen que hace tantos años se lo llevaron, o lo reclutaron, o que escucharon de un enfrentamiento y que averiguando pudieron conocer que los cuerpos se los llevaron a tales cementerios y nos piden verificar.



Con esos relatos empezamos a buscar fuentes de información, y a veces también las familias pueden estar en la exhumación y reconocer detalles que luego se pueden confirmar con Medicina Legal. En un caso de Santa Marta, la madre de una joven fue a la exhumación y fue muy importante porque ahí pudo reconocer en ese cuerpo un escapulario que siempre había tenido su hija, efectivamente después de que entregamos el cuerpo a Medicina Legal el proceso fue más rápido y ya pudimos entregar los restos para atender 18 largos años de búsqueda de la mamá.



(Puede interesarle: El lujoso predio de alias Poncho Berrío que la SAE entregó al Fondo de Víctimas)



Ha habido críticas a la Unidad y señalamientos de despilfarro de recursos por parte de algunos congresistas que dicen que con la cantidad de dinero invertido y el tiempo que ha pasado la Unidad aún no produce suficientes resultados, ¿qué responde?



Frente a la reducción de que la búsqueda está siendo costosa, primero aquí no ha habido ningún despilfarro y estamos abiertos a cualquier escrutinio, y no es cierto que no estemos dando resultados. Pero además, cuando se dice que es más barato decirles a las organizaciones que hagan la búsqueda es decir que el Estado no está interesado en esta obligación moral y jurídica que tiene de hacerlo.



Durante más de cinco décadas se han acumulado dolores de personas que han visto pasar año tras año la indiferencia del Estado, esta es la primera vez que el Estado asume la responsabilidad de la búsqueda, entendiendo además que no hay manera de construir paz si no se busca a los desaparecidos.



De otro lado, poner el debate en cuánto cuesta buscar a los desaparecidos y cuánto se gasta el Estado es indolente frente al dolor de los familiares, e indolente frente a una tragedia de las dimensiones que implica tener más de 100 mil desaparecidos. Este país que le apuesta a la construcción de paz no puede seguir tolerando que la desaparición se vea solo como una cuestión de plata.

Facebook Twitter Linkedin

Encuentro entre trabajadores de la UBPD y víctimas del conflicto armado. Foto: UBPD

También ha habido quejas de víctimas, que critican que la búsqueda ha sido lenta, ¿qué les dice?



Estamos dando resultados, estamos avanzando de manera organizada en la búsqueda como no se ha hecho nunca en el país. El resultado esperado es encontrar a los desaparecidos, pero a esto no se puede llegar sin hacer todo lo demás, sin información completa.



La Unidad se está haciendo cargo de una postergación de la búsqueda por cinco décadas, tenemos solicitudes de desaparecidos hace 30 años y nos toca empezar a investigar, cruzar información, verificar porque queremos no solamente el cuerpo sino entregar la mayor cantidad de información para que el proceso de entrega de familias se haga lo más completo porque para decir que encontré a alguien hay que identificarlo y que eso le permita a la familia saber qué pasó con su familiar. La búsqueda no es solo exhumación, es hacer arqueología de la información para hacer identificaciones.



(Le recomendamos: Encuentro clave entre Comisión de la Verdad y cabezas de la Fuerza Pública)



El acuerdo de paz contempló el deber de las ex-Farc de apoyar la búsqueda de desaparecidos y entregar información, ¿cómo va esto?



Las Farc al final de su proceso conformaron una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, ellos empezaron a recoger información y nos han entregado unos 600 formatos con información de personas desaparecidas, lugares donde pueden estar, personas desaparecidas del grupo armado, operaciones en el territorio. El trabajo con estas personas ha sido sostenido. De otro lado, hay un trabajo con comparecientes en la JEP del caso 1, 3 y 7.



Estos aportantes nos han entregado información para visitar 57 lugares, y recuperar 56 cuerpos en distintas partes como Caquetá, Meta, Pacífico Nariñense, oriente de Cauca, oriente de Antioquia, Montes de María, Urabá, y una recuperación reciente en el cementerio de Bucaramanga y que corresponden a la Operación Berlín, en donde muchos niños fueron muertos.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia: