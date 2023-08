Hasta el 28 de agosto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) estará desarrollando la tercera fase de intervención en el Cementerio Central de Cúcuta (Norte de Santander), como parte de las acciones humanitarias para buscar a personas que desaparecieron en la zona de frontera con Venezuela.



En las primeras fases de la intervención de la UBPD en el cementerio de Cúcuta se recuperaron, del 'monumento a los no identificados’, 600 bolsas en las cuales podrían encontrarse hasta 150 cadáveres. Foto: UBPD

La Unidad ya ha identificado 22 sitios de interés forense y en esta tercera fase, explicó Carlos Andrés Ariza Castillo, antropólogo forense de la UBPD, se busca “abordar el primer sitio colectivo de disposición de cadáveres dentro del cementerio, correspondiente al denominado ‘monumento a los no identificados’, un sitio de 3 metros de ancho por 3 de largo en el cual hay cerca de 600 bolsas en las cuales podrían encontrarse hasta 150 cadáveres que son de interés para la búsqueda de personas desaparecidas”.



Según expuso la Unidad, durante décadas este cementerio ha sido el principal receptor de cuerpos de personas no identificadas en la región, por lo cual allí podrían haber ido a parar restos de personas desaparecidas que las familias buscan en la región.



De hecho, la Unidad tiene registro de que un importante número de cuerpos de personas dadas por desaparecidas de los departamentos de Norte de Santander, Meta, Magdalena, Córdoba, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y Montería podrían haber sido trasladados hasta este camposanto, por lo que desde 2019 la UBPD comenzó acciones humanitarias de búsqueda que incluyen la recolección de información en torno a los no identificados que fueron dispuestos en este cementerio.



El equipo forense que hará la tercera fase de la intervención está integrado por 9 personas, entre las cuales hay médicos, antropólogos, odontólogos, investigadores criminales y fotógrafos.



El equipo forense que hará la tercera fase de la intervención está integrado por 9 personas, entre las cuales hay médicos, antropólogos, odontólogos, investigadores criminales y fotógrafos. Foto: UBPD

“Aquí se va incorporar una metodología que ha venido desarrollando la Unidad de manera conjunta con Medicina Legal, de tal manera que se van recuperando los cuerpos y a la vez se verifica si se trata de un cadáver asociado a un protocolo de necropsia específico y si se tiene una identificación poder avanzar en una entrega digna a sus familiares”, expuso Ariza Castillo.



De otra parte, María Angélica González Carreño, coordinadora del grupo territorial de Cúcuta, indicó que se espera que el proceso se haga rápido por la medida cautelar que hay vigente sobre este cementerio. De hecho, para facilitar las labores, la Alcaldía del municipio determinó acordonar las calles aledañas al cementerio y no se permitirá el ingreso de visitantes o familiares durante los días de intervención.



Finalmente, la coordinadora del grupo territorial de Cúcuta concluyó "las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos no están solas, las estamos acompañando en este camino y así mismo llamamos a la solidaridad de la sociedad colombiana para que rodee a las víctimas".

