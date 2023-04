Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, uno de los capítulos que quedó consignado para ser desarrollado en los siguientes años fue el de la reparación a las víctimas del conflicto armado con los bienes que poseía la exguerrilla.



(Le dejamos: Se han dado señales contradictorias en manejo de la minería ilegal: Procuraduría)

Así está establecido en el texto final del Acuerdo, en el que en su punto 5.1.3.7 se habla, entre otras cosas, de una contribución material para esta población afectada por la guerra.



Al respecto, este diario conoció que en aras de poner a disposición lo obtenido por parte de las entonces Farc, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recibió algunos bienes que habían sido entregados de manera voluntaria por los excombatientes, a través de un inventario.



(Le dejamos: Fiscalía da la cifra exacta de bienes entregados a la SAE en los últimos años)

Facebook Twitter Linkedin

El anuncio de declarar sus bienes se produjo una semana después de que las Farc culminaran su X Conferencia Guerrillera. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Han pasado cerca de seis años de la firma, y desde la entidad que administra lo incautado a la mafia -hoy liderada por Daniel Rojas-, se trasladó al Patrimonio Autónomo del Dapre, una cifra de $45.981.622.789 bienes monetizados, que llegó a los 'bolsillos' de la SAE a través de seis resoluciones de transferencia de dominio: Resolución 1490 y 2569 de 2021; y la 0454, 1105, 1307 y 1342 del año pasado.



"Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto ley 903 de 2017, la finalidad de estos recursos es la reparación a las víctimas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en su calidad de Beneficiario del patrimonio autónomo y Coordinador del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas", se lee en un documento de la SAE conocido por este medio.



Entre ese inventario que entregaron los firmantes de paz había varias categorías, divididas en cientos de vehículos y dólares, y miles de semovientes, joyas, muebles, inmuebles, oro, armamento y hasta inversiones. Por ejemplo, en cuanto a vehículos, había 319 por un valor que alcanzó los 7.699 millones de pesos monetizables.



(En contexto: El millonario patrimonio en arte incautado que hoy tiene el país)



Este tipo de bienes alguna vez formaron parte de las propiedades que están a la venta o en arriendo en la página oficial de la entidad, la cual también organiza subastas con el fin de sacarle provecho a lo incautado.



No obstante, en el caso de la exguerrilla, para las autoridades no todo lo entregado sirvió para ser monetizado, es el caso del armamento -por 219.083 millones de pesos, según el primer inventario-, la infraestructura y las inversiones que tenían las Farc. Y en el caso de los vehículos solo alcanzaron a monetizarse para la reparación integral 33 millones de pesos.

El proceso

Las propiedades contabilizadas llegaron a la SAE por parte del Ministerio del Interior en 137 folios, en los cuales se organizó la entrega del inventario que, en un primer momento, había sido recogido por la Misión de las Naciones Unidas y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Facebook Twitter Linkedin

Edificio principal de la SAE, ubicado en Bogotá. Foto: Google Maps

El reporte de las Farc al inicio dio unos 967.776 millones de pesos, pero todo eso no era monetizable. Fue así como 548.078 millones de pesos fueron la valoración susceptible más temprana que se le hizo a lo entregado por la guerrilla, aunque con el avalúo y el posterior paso por dependencias relacionadas a temas de catastro, la cifra disminuyó.



"Una vez se realizó la caracterización del inventario y la individualización de los bienes, se ha podido coordinar con las antiguas Farc-Ep las entregas materiales de los bienes inventariados, teniendo como resultado de las entregas con corte a 31 de enero de 2023", detalló la SAE al añadir que ya fueron monetizados los 45.981 millones de pesos, y faltan por monetizarse otros 811 millones.



(En contexto: SAE entregó fincas de alias La Gata para ayudar a damnificados por el invierno)



Sin embargo, ese no es el único monto de los bienes de las Farc para reparar a la gente, pues el cuantioso inventario solo abarca lo que ellos dieron por voluntad propia. Es decir, hay bienes no inventariados, que son los que fueron extintos pero nunca entregados.



EL TIEMPO conoció que bajo este segundo factor, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022, el 16 de septiembre de 2020 la SAE transfirió a la Unidad para las Víctimas $823.810.855, a través de la Resolución 1171.



Dichos recursos fueron destinados entre 2020 y 2021 a la implementación de acciones contenidas en Planes de Reparación Colectiva a víctimas, que están divididos en tres líneas: indemnización a sujetos de reparación colectiva; adquisición de bienes para dar cumplimiento a las acciones definidas en los Planes de Reparación Colectiva, e indemnización individual.



Eso sí, todo este plan no se maneja con el Patrimonio Autónomo -como pasa con los inventariados-, sino que se hace a través del Fondo de Reparación a Víctimas. Con estos dos factores es que se planea cumplirles a las personas afectadas por las Farc durante el conflicto armado.



CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: