Veinticuatro años después de la masacre paramilitar en la que 7 personas fueron asesinadas y 25 desaparecidas en Barrancabermeja, Santander, la familia de José Milton Cañas Cano por fin pudo recibir dignamente sus restos.



El viernes marcó para ellos un hito en la lucha que han tenido desde ese 16 de mayo de 1998 para buscarlo no solo a él sino también a su sobrino, Giovanni Herrera, quien sigue desaparecido.



“El día de hoy es el día más importante de tanta espera, tanta lucha, hay una incertidumbre que termina pero queda otra. Hoy cerramos un ciclo pero queda todavía el de Giovanni, saber si lo encuentran, todavía nos queda un familiar más”, contó el viernes Carlos*, hermano de José Milton.



Este viernes, en Bucaramanga, en una ceremonia solemne, los familiares de José Milton y el Colectivo 16 de Mayo, que ha liderado la búsqueda de los desaparecidos de esa incursión paramilitar, exaltaron su memoria.



En la entrega digna estuvieron la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y la Fiscalía, que lideró este proceso de búsqueda y de entrega digna. De hecho, desde 2007 el ente acusador había recuperado el cuerpo de José Milton pero su identidad no había podido ser confirmada.

La demora en la identificación

El 16 de mayo de 1998 un grupo paramilitar asesinó a siete personas y desapareció a 25, entre ellas a José Milton, durante una incursión armada en el nororiente de Barrancabermeja. Foto: UBPD

Según explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, en 2007 en Sabana de Torres, Santander, la Fiscalía había rescatado seis cuerpos, cinco fueron identificados en su momento pero el sexto no.



"El sexto hacía parte de un grupo familiar que tenía a dos familiares desaparecidos del mismo hecho, uno es el tío y el otro un sobrino, y como había información genética que se cruzaba, en ese momento no pudieron saber cuál de los dos era", indicó.



Por ese motivo, señaló Monzón, el cuerpo volvió a ser inhumado en el cementerio Campo Hermoso, de Bucaramanga, y no había sido posible que se hicieran más análisis para determinar quién era.



Todos estos años, la familia tuvo la velada idea de que ese cuerpo era de uno de sus seres queridos, sin que pudieran saber quién, y aunque por mucho tiempo le habían pedido a los autoridades que volvieran a intentar identificar los restos, esto solo fue posible cuando, con un nuevo impulso forense promovido por la UBPD, el 28 de junio de este año el cuerpo volvió a ser exhumado, se hizo una segunda necropsia para confirmar que fuera el mismo hallado en 2007, y con todo eso, se comparó con nuevas muestras genéticas provistas por la familia, llegando a la conclusión de que era José Milton.

Recuerdo que el último día le metí un regaño y lo mandé a dormir, pero cuando yo cruzo al otro lado de la cancha y miro para atrás, ya los estaban echando a los carros y se lo llevaron... FACEBOOK

TWITTER

“Desde el 2007 hasta esta fecha lo tuvieron de acá para allá, y hasta hoy, en el año 2022, nos lo vienen a entregar”, recordó Carlos, quien estuvo en el acto de entrega digna. Su último recuerdo de su hermano, hasta este viernes, era del día en que los paramilitares se lo llevaron.



“Recuerdo que el último día le metí un regaño y lo mandé a dormir, pero cuando yo cruzo al otro lado de la cancha y miro para atrás, ya los estaban echando a los carros y se lo llevaron, es lo último que recuerdo de él... Nosotros éramos más que hermanos, vivíamos en la finca, trabajamos juntos, y después que nos fuimos al pueblo, ya él era contratista y yo también, y nos hacíamos favores mutuos entre los dos, tengo un buen recuerdo de él”, rememoró Carlos.

Siguen desaparecidas 16 personas

Entrega digna de los restos de José Milton Cañas. Foto: UBPD

El caso de José Milton y de los demás desaparecidos se presentó en 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante esta instancia los familiares argumentaron que en los hechos perpetrados el 16 de mayo de 1998 por miembros de grupos paramilitares hubo aquiescencia y participación de agentes del Estado.



Entre los reclamos de los peticionarios ante la CIDH está que hubo una ausencia de actividad de la Fuerza Pública para frenar la incursión paramilitar, y dicen que también habría agentes del Estado involucrados en forma directa en la comisión de los delitos, según han dicho testigos oculares. Los familiares aseguran así mismo que el Estado es responsable por la falta de esclarecimiento judicial de estos hechos.



Así mismo, reclaman que en estos largos años de búsqueda de sus familiares desaparecidos tres testigos fueron asesinados, el fiscal que investigaba el caso debió exiliarse debido a amenazas, y el 11 de julio de 2000 Elizabeth Cañas Cano, hermana de José Milton y madre de Giovanni, fue asesinada tras rendir testimonio.



Se espera que en los próximos meses la Comisión tome una decisión sobre si presenta este caso para consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre tanto, en Colombia aún hay 16 personas desaparecidas de esta masacre, recordó Monzón, quien dijo que la UBPD sigue comprometida con su búsqueda y trabaja también para que todas las autoridades articulen esfuerzos con ese propósito.



“La unidad también tiene una estrategia de investigación con aportantes de información, las personas que hicieron la incursión paramilitar han expresado en Justicia y Paz la voluntad de entregar la información de todos los desaparecidos para agilizar la búsqueda”, añadió la directora de la UBPD.



Por su lado, Carlos reiteró que siguen esperando que encuentren a Giovanni, “nos queda esperar si de pronto nos dan noticias de él, si se puede recuperar algo de lo que queda de él porque ya han pasado 24 años... Si José Milton duró desde el 2007 en ese vaya y venga, ¿qué se podrá esperar de los otros que hacen falta?”, concluyó.

*Nombre cambiado por protección de la fuente.





