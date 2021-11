Solo 4% de recursos va a implementación de enfoque de género del acuerdo

Durante un foro para evaluar los recursos invertidos para implementar el enfoque de género del acuerdo de paz, la Contraloría General de la República calificó esa inversión como insuficiente y dijo que ni la plata ni las acciones realizadas han logrado cerrar la brecha de género en el país.



(Lea también: Los avances y retos que señaló ONU sobre implementación del acuerdo de paz)



A través de dos informes para el período 2020-2021 que elaboró el organismo de control, con la financiación de la Unión Europea, se observó que en promedio solo un 4 por ciento del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación para la implementación de los acuerdos de paz pudieron ser identificados para acciones de género.



(Más notas: Acuerdo de Paz: las alertas de informe de la Procuraduría)

Pese a las cifras insuficiente, el órgano de control destacó que entre 2020 y 2021 hubo un crecimiento del 7,7 por ciento en los dineros orientados a la aplicación de acciones de género en el acuerdo de paz.

Las alertas

En los informes que presentó este martes, la Contraloría encontró que no se cuenta con un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal de construcción de paz, algo que permitiría visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación de este enfoque.



(Le recomendamos: Las deudas para implementar el enfoque de género en acuerdo de paz)



Además, se evidenció que solo el 11 por ciento del total de recursos destinados a la Política de Atención y Reparación Integral para las Víctimas en las vigencias 2020 a 2021 fue marcado como orientado a acciones de género. Sin embargo, apenas el 2 por ciento de estos recursos son exclusivos para las mujeres víctimas del conflicto armado.



Otro hecho que llamó la atención de la Contraloría es que en las vigencias analizadas (2020 y 2021) para las dos políticas (víctimas y acuerdos de paz), no todos los recursos reportados como focalizados en enfoque de género se invirtieron en su implementación.



Es así como, por ejemplo, en algunos proyectos simplemente se utilizó el marcador como un contador de mujeres que acceden a los programas sin que se pongan en marcha acciones diferenciales.



(Le sugerimos leer: Al ritmo actual, implementar la paz tardaría 11 años más de lo previsto)

Faltan diagnósticos de género

El órgano de control también identificó que no se ha logrado transversalizar el enfoque de género en el ciclo de formulación e implementación de la política pública de víctimas.



Esto porque las entidades no cuentan, en general, con diagnósticos de género específicos que sirvan de base para conocer las condiciones de hombres, mujeres y población LGTBI.



No tener esa información, destacó la Contraloría, limita la formulación de programas de esta política para identificar acciones concretas que permitan cerrar brechas de género.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia

-¿Qué podría pasarle a conductora que arrolló a policías en intento de fuga?



-Las coincidencias entre informes y fallo de Contraloría sobre Hidroituango



-Corte estudia demandas que piden tumbar ley que reglamentó la pena perpetua