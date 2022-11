“Todas las que tenemos nuestros hijos desaparecidos creemos y estamos más que seguras de que están en La Escombrera”, sostiene María Auxilio Arenas, vocera sobre desaparición forzada del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que recibe con expectativa la noticia de que este martes comienza una intervención integral para la búsqueda de personas desaparecidas en ese predio.



En La Escombrera, un botadero de escombros ubicado en la Comuna 13, de Medellín, se presume que estarían los cuerpos de víctimas de operaciones realizadas entre 2001 y 2004, como la operación Orión, que en octubre cumplió 20 años, los mismos que llevan muchas familias esperando noticias de sus seres queridos.

Por los excesos en Orión, que tenía como fin sacar de la comuna a milicias urbanas de las Farc y el Eln, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2017 por las detenciones ilegales y la falta de protección de cinco defensoras de derechos humanos, así como la muerte de una de ellas. Pero son muchas las preguntas que siguen sin respuesta.

Llevamos 20 años de lucha y resistencia para que se sepa quiénes fueron, por qué se los llevaron y dónde están. Cada día buscamos en todos los espacios: María Auxilio Arenas FACEBOOK

“Llevamos 20 años de lucha y resistencia para que se sepa quiénes fueron, por qué se los llevaron y dónde están. Cada día buscamos en todos los espacios. Acá en la operación Orión recogían jóvenes y los montaban en tanquetas, que se sentían los gritos dentro de esos carros. Se los llevaron y nunca regresaron a las casas”, recuerda Arenas.



Para dar respuestas a las exigencias y necesidades de verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición forzada en esa zona de la ciudad, a partir de este 8 de noviembre y hasta el 25 de este mes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) liderará labores de búsqueda forense en el sector, de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con la cooperación de la Alcaldía de Medellín.



Aunque en 2015 la Fiscalía adelantó una primera búsqueda, que tras cinco meses no arrojó resultados, para las mujeres que buscan a sus hijos “no fue que no se encontró, sino que no se llegó al fondo”, dijo Arenas, quien añadió que por eso tienen grandes esperanzas en el proceso más técnico que hará la UBPD, y también sostuvo que esperan no volver a ser revictimizadas.

Así se hará la intervención

Así es el sitio conocido como la Escombrera. Foto: Esneyder Gutiérrez

Las acciones humanitarias de la Unidad de Búsqueda en La Escombrera comenzarán el 8 y 9 de noviembre, con el alistamiento del terreno para la disposición de la maquinaria y los equipos que se emplearán, desde el 10, en las excavaciones con fines de búsqueda.



Esa intervención es la última de las cinco fases del Plan de Intervención Técnico-Forense que se proyectó tras un proceso de investigación desarrollado en diálogo con organizaciones de la sociedad civil, así como por el acceso a diversas fuentes de información de la JEP, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas, entre otras entidades.

Ese plan fue construido conjuntamente con entidades del Sistema Integral y las organizaciones de víctimas y fue oficializado dentro del trámite de medidas cautelares por la JEP en el auto 010 de agosto de 2020; así mismo, esta intervención está incluida en el Plan Regional de Búsqueda Centro de Antioquia- Capítulo Valle de Aburrá que dirige y coordina la UBPD.

El plan integral de búsqueda en 'la Foto: UBPD

Por las características complejas del terreno, se determinó usar técnicas propias de la ingeniería civil y la geofísica que, según la Unidad de Búsqueda, marcan un antecedente global en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues hay pocos casos en el mundo con características similares a las de La Escombrera.



“Lo que estamos haciendo es responder de la manera más eficiente, seria y responsable al derecho a la búsqueda que le ha sido postergado a cientos y a miles de víctimas que han visto pasar los años sin que este lugar sea abordado y se pueda esclarecer si acá se encuentran o no sus seres queridos”, sostuvo al respecto Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.



En todo el proceso se contará con la participación de más de 50 víctimas, quienes el 10 de noviembre harán actos conmemorativos en este sitio; ese mismo día la JEP hará una audiencia pública para presentar los avances en las medidas cautelares.

Estamos dispuestas a llegar hasta el final, hasta que tengamos un espacio donde ir a ponerles una flor a nuestros desaparecidos: María Auxilio Arenas FACEBOOK

En representación de víctimas también estarán la Corporación Jurídica Libertad, Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos.



Precisamente las víctimas piden que esta vez sí se llegue hasta el final y se “remueva lo que se tenga que remover” para llegar a la verdad sobre lo que pasó hace dos décadas.



“Estamos dispuestas a seguir tocando puertas y haciendo plantones hasta que tengamos un espacio donde ir a ponerles una flor a nuestros desaparecidos. Estamos dispuestas a llegar hasta el final”, concluyó María Auxilio Arenas, quien lleva 20 años buscando a su hijo Héctor Fabián, quien despareció cuando tenía 26 años, dejando atrás cuatro hijos, y de quien solo ha podido saber que durante la operación Orión lo montaron en una tanqueta y nunca regresó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

