En los últimos cuatro años ha caído el número de personas que abandonan las armas

El año pasado se presentaron e ingresaron al programa de reintegración de personas que hacían parte de grupos ilegales 120, es decir 57 menos de quienes abandonaron sus actividades ilegales en el 2022, cuando, según los reportes oficiales, fueron 177 los reintegrados.



De acuerdo a las cifras conocidas por EL TIEMPO, la reducción en el número de personas que han iniciado su proceso de reintegración viene registrándose desde el 2020, cuando ingresaron al programa 261 personas. En el 2021 fueron 239.



Las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) señalan que de las 797 personas que ingresaron al programa en los últimos cuatro años, 208 eran mujeres y 589 hombres. Además cuatro eran menores de 18 años.



En este indicador no aparecen los exintegrantes del proceso de paz de La Habana con las Farc, que tienen otro tratamiento y que según las cifras oficiales de la ARN con corte a noviembre del año pasado eran 14.101 personas.



Por edades, el mayor número de reintegrados de los otros grupos ilegales tenía entre 10 y 22 años al momento de su presentación (311 personas) y tres tenían entre 58 y 71 años.

Esta es una de las actividades lideradas por excombatientes en las que participan miembros de la comunidad. Foto: ARN

Aunque la agencia aclaró que el hecho de que se hayan presentado en un lugar del país no implica necesariamente que su actividad ilegal la hayan realizado en esa zona, la regional Antioquia y Chocó aparecen en los datos oficiales con el mayor número de reintegrados.



Le siguen la regional Valle del Cauca-Eje Cafetero, con 136 personas; Bogotá, con 78; Cundinamarca-Boyacá-Casanare, con 53; Norte de Santander, con 46; Cauca, 34. Y Santander-Magdalena Medio ,con 31 personas.



Por meses, en los últimos cuatro años el mayor número de reintegrados ha entrado al sistema en septiembre, con 112 casos; seguido por diciembre, con 94; junio, con 82; y octubre, con 69.

Alejandra Miller, nueva directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Foto: Captura de pantalla.

Alejandra Miller, docente y excomisionada de la Comisión de la Verdad, que es la primera mujer que llega a la dirección de la ARN en sus 19 años de existencia, se refirió a la disminución de personas que se han presentado voluntariamente a las autoridades.



“Uno de los factores es por ejemplo que cada vez están ingresando menos personas del proceso de Justicia y Paz, ya en este momento ingresan solamente aquellos que salen de cárceles y que tienen un proceso de acompañamiento básico”, dijo en diálogo con EL TIEMPO la funcionaria.



Añadió que este cambio contrasta con las expectativas generadas por las negociaciones realizadas en el marco de ‘paz total’, donde, según Miller, los integrantes de grupos armados esperan condiciones más favorables para su reincorporación.



“La ‘paz total’ genera una expectativa distinta en integrantes de grupos armados frente a su proceso de reincorporación en el sentido de tener la posibilidad, en el marco de la negociación política, de poder negociar ciertas condiciones y características colectivas o individuales para su proceso de reintegración a la vida civil, como lo hicieron en 2016 las antiguas Farc”, afirmó.

Eln, con más reintegrados

El informe conocido por este diario detalla los grupos ilegales a los que pertenecían las personas que decidieron abandonar sus actividades ilegales voluntariamente.



Así en los últimos cuatro años el mayor número estaba al servicio del Eln, con 544 casos, seguido por las Farc (entregas individuales al margen del acuerdo de paz) con 81, en 71 no había información del Ministerio de Defensa (no se identificó grupo), 49 estaban en el crimen organizado, 10 personas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dos del ‘clan del Golfo’, una del Ejército Popular de Liberación (Epl) y una de la banda ‘los Caparros’, que según informes de inteligencia ya desapareció.



Por ser el grupo con el mayor numero de reintegrados, el Eln también es el que más ha sentido la reducción de las entregas. El año pasado, por ejemplo, fueron 71, mientras en el 2022 fueron 106, en el 2021 fueron 177 y en el 2020 llegaron a ser 190.



Por los lados de las Farc, el año pasado fueron 6, mientras en el 2022 fueron 15; en el 2021 fueron 24 y en el 2020 llegaron a 36. En cuanto al crimen organizado se pasó de 19 personas que se presentaron en el 2020 a 11 en el 2021, a 19 en el año 2022 y el año pasado no se reportó ningún caso.



De los 797 reintegrados que figuran en el informe oficial, 587 están activos, 55, inactivos, otros 109 en investigación por presunto abandono del proceso, 14 murieron, 6 están suspendidos, 4 se han retirado de forma voluntaria y 3 aparecen en el ítem de pérdida de beneficios.



Según las cifras de la entidad, entre 2001 y 2021 abandonaron los grupos ilegales e ingresaron a procesos de reintegración 76.700 personas, de las cuales 65.138 eran hombres y 11.562 mujeres.



Igualmente se estableció que hacían parte de las Autodefensas 36.560; de las Farc (desmovilizaciones individuales fuera del acuerdo de paz), 19.944; del Eln se presentaron voluntariamente 5.275 personas y de otros grupos, 820.

Reincorporación en Caldono Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

¿Qué pasa?

Alejandra Miller señaló que teniendo en cuenta que el Gobierno está en medio de negociaciones con grupos armados ilegales, se han suscitado mayores expectativas en cuanto a lo que traería ese acuerdo “asociadas a proyectos productivos de tierra, vivienda y mejores condiciones de las que hoy el proceso de reintegración no les ofrece”.



Y añadió: “Estamos en la tarea de mejorar estas condiciones para el proceso de reintegración en cuanto a la renta básica. El decreto que nos rige en este momento plantea que es un recurso que no tiene ningún incremento y ahora estamos revisando esa normativa de tal manera que mejoren las condiciones de las personas que se suman al proceso de reintegración individual y que generen unas iniciativas distintas para ellos”.



Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, consideró que han bajado por varios factores: “primero, a todo reincorporado lo consideran un traidor y lo declaran un enemigo de la organización por salir; entonces, tiene pocos incentivos al salir de la guerra porque los pueden perseguir y matar. Segundo, hay una lealtad con la organización y los guerrilleros consideran que lo que hacen es lo apropiado porque, por ejemplo, el Eln no quiere llegar al poder y desea tener dominio en los territorios y negocios ilícitos; entonces están en una organización criminal que les favorece”.



Indicó que las negociaciones de paz anunciadas por el Gobierno Nacional se han convertido “en una esperanza de que quienes se desmovilizarían en el futuro y que están esperando a que se termine el proceso en un futuro cercano, entonces si lo hacen bajo un acuerdo puede ser más seguro que por iniciativa propia”.

Por su parte, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, sostuvo que entre 2020 y 2022 hubo un proceso de reacomodamiento territorial de los grupos, ante la salida de las Farc, “lo cual significa un reclutamiento de nuevos combatientes con acciones que motivan a personas a quedarse. Hay grupos criminales en los que se les da pagos a los combatientes y se convierte en un trabajo que implica que se mantenga en el tiempo una estructura sin cambios en sus filas”.



Añadió que los programas de desmovilización ya están, “pero han asesinado a 408 firmantes del acuerdo de paz (corte 3 de enero de 2024) y no hay garantías de protección para quienes dejan las armas, lo cual da un panorama complejo, sumado a la estigmatización de la población y de la estructura del Estado, por esto la Corte declaró el ECI (Estado de Cosas Inconstitucionales) y eso permitiría que las instituciones se articulen en pro de estas personas. Hay un sinsabor que quienes salen de los grupos y para ellos es más viable quedarse en el grupo armado”.



Sair Buitrago

Editor Justicia

En X: @JusticiaET