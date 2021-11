Aparecidas: buscarlas hasta encontrarlas

“Me dirigí al parque Tercer Milenio. Recuerdo que llamé inmediatamente a la línea 123, fui al CAI de mi barrio y les dije que no encontraba a mi hija. Me dijeron que no me estresara, que debería estar en cualquier parte, que en cualquier momento podría aparecer. Nunca entendí por qué la Policía cree que cuando desaparecen a una mujer es porque van a ver a una amiga, una vecina, una prima. Me dio mucha rabia. En ese momento entendí que era mi hija y que si yo no la iba a buscar, nadie lo iba a hacer”.

Estas son las palabras de Nathalie Amaya, madre de Lynda Michelle Amaya, desaparecida el 30 de noviembre de 2020. Tenía 15 años. Desde ese, día su madre emprendió una búsqueda épica que la llevó a infiltrarse en una olla junto al parque Tercer Milenio, en Bogotá, para finalmente descubrir que el cuerpo de su hija asesinada había estado todo el tiempo en Medicina Legal, sin ser ella notificada, no obstante haber acudido a esa instancia desde que desapareció.



Su historia es paradigmática porque muestra todas las barreras que existen para buscar a las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en Colombia y porque demuestra cómo, en gran medida, estas barreras tienen relación con un sesgo machista de todo el sistema oficial que está involucrado en las búsquedas. ¿Por qué desaparecen a las mujeres? ¿Quién las busca? ¿Cuál es la clave para encontrarlas?

También es necesario hablar del impacto social que deja la desaparición de las mujeres. Aunque muchas de las desaparecidas suelen aparecer como víctimas de feminicidio, morir y desaparecer no son la misma cosa. Yesenia Rivera, hija de Luz Leidy Vanegas, mujer desaparecida el 1.º de enero de 2020, lo dice Claro: “Una persona desaparecida es una constante incertidumbre. El sentir mío era que mami no estaba viva. Si estuviera viva, hubiera encontrado alguna forma de ponerse en contacto. Pero entonces uno necesita saber qué pasó o encontrar unos restos. Saber dónde estuvo y qué le hicieron”.

Para la psicóloga Ana Carolina Calvo, de la organización Duelo Contigo, “el duelo se relaciona inmediatamente con la muerte, y la muerte es algo demasiado abstracto para el ser humano porque no la podemos tocar ni la podemos ver, a no ser que tengamos símbolos que nos permitan entenderla, como los cuerpos y restos de los fallecidos. Cuando el cuerpo no está, como sucede en las desapariciones, todo el proceso del duelo se torna profundamente complejo”.



Según el informe ‘Las desaparecidas y las invisibles. Repercusiones de la desaparición forzada en las mujeres’, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “las mujeres son consideradas víctimas de la desaparición forzada no solo cuando ellas mismas son desaparecidas, sino también como familiares de una persona desaparecida. Debido a desigualdades de género arraigadas en la tradición, raza, cultura, religión y clase, las mujeres a menudo experimentan las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de las desapariciones de manera diferente que los hombres”.



Adicionalmente, el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas dice que “de manera desproporcionada, las mujeres víctimas de desaparición forzada son objeto de violencia sexual y están expuestas a sufrimientos y humillaciones. Su cuerpo es utilizado como parte de una estrategia de control social”.



Cuando las personas desaparecen, quienes las buscan son otras mujeres: madres, hijas y hermanas para quienes la búsqueda se convierte en un trabajo permanente, desestabilizando profundamente a las familias.

Problema en las definiciones

Una de las grandes barreras a la hora de buscar a mujeres desaparecidas es que hace falta una mirada diferenciada de género. Para empezar, casi siempre la discusión sobre desapariciones se centra en la desaparición forzada, de la que son víctimas mayoritariamente hombres y que ocurre cuando la desaparición “es cometida por agentes estatales o por particulares que actúen en nombre del Estado o con su autorización, apoyo o consentimiento”. O, en el caso de Colombia (Ley 589 de 2000), cuando están involucrados actores no estatales que son partícipes del conflicto armado, como las guerrillas y los paramilitares.



Según el informe ‘Forensis’, debido a que la desaparición forzada se ha usado como estrategia de confrontación armada, se calcula que como consecuencia del conflicto armado ha habido al menos 82.998 desapariciones en los últimos 60 años.

Sin embargo, si bien la mayoría de las víctimas de desaparición forzada son hombres, hay una victimización secundaria de los familiares, en su mayoría mujeres, de la que poco se habla: “Tanto en la búsqueda de su ser querido desaparecido como en el arduo proyecto de rehacer sus vidas, las mujeres se enfrentan a innumerables instancias de discriminación, prejuicio y violencia derivada de su condición de mujeres”, afirma Medicina Legal en su ‘Forensis’ de 2018.



La desaparición forzada es, entonces, una forma de desaparición involuntaria que está casi siempre enmarcada en el conflicto armado y que, por lo tanto, suele excluir a las mujeres.



(Lea también: No hay justicia a un año del asesinato de Michelle Amaya en el San Bernardo)



Por eso es urgente que se pueda analizar este delito por fuera del marco de la guerra armada para que, como dice el ‘Forensis’ 2018, se pueda “dar cuenta de cómo en contextos de migración, desaparición en principio voluntaria, e inclusive las accidentales, las dinámicas de desigualdad entre los sexos pueden hacer más vulnerables a las mujeres y niñas a redes de trata de personas, esclavitud doméstica o sexual o a que, en el contexto del delito de desaparición, se sumen otras violencias como la sexual”.



Por otro lado, todas las mujeres víctimas de desaparición, tanto las que huyen de sus contextos voluntariamente como las que son desaparecidas por terceros de manera involuntaria, son especialmente vulnerables a la violencia sexual y los abusos de género.



A pesar de esto, muchos de los protocolos forenses adoptan una perspectiva neutral al género y no ofrecen garantía de que se busquen puntualmente indicios de violencia machista en los cuerpos de las mujeres que luego de haber desaparecido aparecen como víctimas de feminicidio.



Hasta el 6 de agosto de 2021, el Registro Nacional de Desaparecidos (RGN) reportó 911 mujeres desaparecidas. En total, desde 2017 se han registrado 5.760 casos. Este sistema de información señala que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos con la tasa más alta de casos de este tipo. Además, los informes ‘Forensis’ del 2018 y el 2019 muestran que el sábado suele ser el día con más desapariciones y que ha habido más casos de niñas y adolescentes que de niños y adolescentes.



La violencia intrafamiliar y doméstica, los embarazos no deseados, las redes de trata y otros peligros relacionados con la desigualdad de género y las violencias machistas hacen que el índice de las niñas y adolescentes desaparecidas sea mayor que el índice del género opuesto en las mismas edades.

Violencia en la pandemia

El confinamiento acentuó las dinámicas sociales complejas que afectan de manera diferencial a las mujeres. En los hogares se incrementó un 228 por ciento la violencia intrafamiliar; allí, las mujeres representaron el 86,08 por ciento de las víctimas, y en los territorios se presenció un recrudecimiento de la violencia de los grupos armados, desplazando a miles de personas (alrededor del 80 por ciento mujeres), según la ONU.

Para Tania Mogollón, del colectivo Mujeres por Barrancabermeja, las adolescentes muchas veces huyen de sus hogares por el mismo maltrato intrafamiliar ejercido por sus padres o sus parejas. Durante el confinamiento, la violencia en los hogares tuvo un incremento exponencial que puede terminar en que la mujer, en un intento de salir de esa situación, caiga en manos de otro agresor. El confinamiento también hizo que las búsquedas se hicieran más difíciles, y gran parte de las búsquedas tuvieron que hacerse a través de las redes sociales.



Una constante en estas historias es que cuando madres o hijas de una víctima de desaparición alertan a las autoridades, estas no se las toman en serio. El trato condescendiente obedece a prejuicios con el género: creen que las denunciantes están exagerando y que las víctimas se fueron con una amiga o con un hombre. Con estas barreras se encontró Yesenia Rivera cuando denunció la desaparición de su madre, Luz Leidy Vanegas.



“Una cosa que me pareció muy particular ese día, cuando puse la denuncia, es que si bien él me la tomó y escribió lo que yo dije en el momento, el policía judicial me decía: ‘Ey, pues yo igual te tomo la denuncia, pero ella de más que está por ahí pasando la rabia y aparece. No tienes que preocuparte’. Entre comillas, diciéndome que no iban a hacer nada...”.



Incluso, cuando hay funcionarios o funcionarias dispuestas a ayudar, no tienen la capacidad para hacerlo, como en el caso de Luz Leidy. La funcionaria que las atendió en el Gaula comprendió la magnitud del caso, pero admitió que había poco personal, para atenderlo.



(Además: Indignación por condena de 4 años a mujer que sufrió violencia doméstica).



Para muchos casos, la atención no solo es escasa e ineficiente, también está llena de indolencia. Nathalie Amaya, la madre de Lynda Michelle, cuenta que cuando por fin le notificaron en Medicina Legal que creían tener el cuerpo e su hija, lo hicieron sin siquiera ofrecerle una disculpa por el dolor que habían causado: “El camino a Medicina Legal fue eterno. Me recibió la misma persona que siempre me dijo que allá no estaba mi hija, pero esta vez me dijo que creía que sí. En ese momento solo pedí ver el cuerpo. Yo no sabía si tenía más dolor o más impotencia de saber que lo único que hicieron con mi dolor fue patearlo de aquí para allá, sin hacer absolutamente nada. Pudieron evitarme demasiadas cosas y no lo hicieron. Hasta el día de hoy, Medicina Legal no se ha pronunciado al respecto. ¿Cuántas madres más deben estar en esa situación?”.

Búsquedas urgentes

En Colombia existe el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una herramienta que se activa para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a su localización”. Cualquier persona puede pedir la activación del MBU. Es un trámite gratuito y, contra la creencia popular, no hay que esperar 48 horas para que una persona pueda considerarse desaparecida.



Y aunque teóricamente el MBU suena muy bien, en la práctica no funciona igual.

Buscar con perspectiva de género

Campaña No es hora de callar. Foto: Archivo El TIEMPO

Un hecho evidente es que cuando las mujeres son víctimas de desaparición involuntaria es muy probable que también hayan sido víctimas de violencia de género. Cuando una mujer desaparece, las probabilidades de que su pareja o expareja hombre esté involucrado con la desaparición son altísimas. Pero cuando un hombre desaparece, las posibilidades de que su pareja mujer esté involucrada son mínimas y quizás su búsqueda tendrá que enfocarse en otros motivos como el conflicto armado o la extorsión a manos de bandas criminales.



En su testimonio, Yesenia Rivera, hija de Luz Leidy Vanegas, afirma que ese puede ser su caso. “El principal sospechoso, para nosotros como familia, es la pareja de mi mamá. ¿Por qué? Por las circunstancias de la desaparición. Porque la última persona con la que estuvo fue él, porque si bien mami salió sola, y mi hermanito vio en ese momento que ella salió sola..., le pudieron mandar a hacer algo. Era muy particular, sobre todo al principio... había ciertas cosas en las que se contradecía”.



Esto nos lleva a pensar que si no se busca a las mujeres con perspectiva de género, será imposible encontrarlas. El ‘Forensis’ de 2018 señala que “debería incorporarse una perspectiva de género en todas las medidas, sea de índole legislativa, administrativa, judicial u otro tipo, que tomen los Estados para abordar la cuestión de las desapariciones forzadas”.



Según Medicina Legal, se han desarrollado estrategias para la incorporación de los enfoques diferenciales en la presentación de los servicios forenses, incluyendo estas necesidades en el acceso, atención y adecuado registro, integrados de manera transversal a los procesos y procedimientos forenses.



(No se quede sin leer: En Santa Fe camuflan drogas en pan y explotan a niñas para que las vendan).

El precio social de aparecer

Que una mujer desaparezca es una tragedia, y que aparezca viva es una gran fortuna. La aparición de cualquier mujer desaparecida debería ser un motivo de celebración. Sin embargo, lo que se observa en medios de comunicación y redes sociales es que la sociedad castiga a las mujeres que no fueron víctimas de desaparición involuntaria y aparecen vivas.



En junio de 2020, el movimiento político Estamos Listas inició una campaña de búsqueda ante la desaparición de Karina Rivas, una activista del movimiento político que estaba postulándose como concejala en Medellín. La promesa de campaña de la candidata se basaba en reducir las inequidades de las mujeres afrodescendientes, raizales, negras, caribeñas y palenqueras, y después de cuatro días de desaparecida, Karina publicó un video en el que anunciaba que estaba viva.



La revista Semana publicó que su desaparición se debía a que “se encontraba en una finca donde no tenía señal”, y otros medios reseñaron que “estaba perdida” porque se había ido de rumba. Así, los lectores en redes sociales no demoraron en sacar conclusiones revictimizantes. Gihomara Aristizábal Morales, voluntaria de búsqueda en Estamos Listas, alerta que la ciudadanía y los medios suelen culpar a la mujer desaparecida, asumiendo los motivos de su desaparición y exponiendo a sus familias.

El caso de Karina evidencia el estigma social que se les aplica a las mujeres cuando aparecen –violentadas o no– después de una desaparición, justificando la agresión por cómo estaba vestida o por frecuentar cierto espacio social. Al ser Karina una activista afro por los derechos humanos, algunas personas la acusaron por salir a beber un viernes en la noche y les resultó alarmante que dejara a su bebé en casa mientras ella se “iba de fiesta”. Tener una vida social es compatible con el liderazgo y la maternidad.

Este tipo de calificaciones y opiniones son casi que la norma cuando las mujeres aparecen vivas. En los meses pasados, cuando la familia de Daniela Arboleda, desaparecida en Medellín, anunció en redes que la habían encontrado, algunas personas hicieron comentarios como este: “Qué estaría haciendo que no echan el cuento completo”. En febrero de 2021 desapareció Vanessa Valencia en Cali. Según sus familiares, estaba en estado de embarazo, así que las autoridades la buscaban de manera prioritaria. Días después la mujer apareció deambulando, desorientada, y al hacerle exámenes médicos se observó que hacía varias semanas que ya no estaba embarazada. Al saberse esto, la opinión pública dio un vuelco radical y se acabó la empatía.



Comentarios como este empezaron a llenar las redes: “Haciendo dramas para engatusar a los novios. Cojan oficio, no se dediquen a explotar a los falsos padres de falsos bebés. ¿Cuánto dinero cuestan esas búsquedas?”.



Lo cierto es que culpabilizar a las mujeres es una práctica tan antigua como las mismas sociedades, donde resulta más práctico pedirle a la víctima una explicación que exigir justicia y esclarecimiento a las autoridades encargadas de investigar y judicializar a los agresores.



Ante la negligencia y la indolencia de las autoridades, las familias son las que terminan realizando las búsquedas.

Mujeres buscadoras

“Recuperar el cuerpo es recuperar el vínculo. Las familias que están en búsqueda están despersonalizadas, viven en piloto automático, guiadas por la angustia y el dolor. La mente no puede asimilar eso de golpe. Se desconectan de la realidad y todo gira en función de buscar a la persona. Hay un brote de esperanza: ‘la quiero encontrar viva’. Pero luego hay un momento en que, viva o muerta, necesitan encontrarla y saber qué pasó con ella”, señala la sicóloga Ana Carolina Calvo.



Las familias asumen las funciones del Estado, y el impacto que esto tiene en sus vidas es devastador.



(Además: 'Una mujer queda rota no por perder su virginidad, sino su alma').



“Durante esos primeros días, nosotras buscamos mucho por cuenta propia. Si bien en la Fiscalía nos dijeron que se activaba el Mecanismo de Búsqueda Urgente (...). Pero igual, como sabemos cómo son los procesos acá, nosotras por nuestra propia cuenta salíamos a buscar todos los días a un sitio diferente. Entonces fuimos a varios hospitales de Medellín”, relata Yesenia Rivera.



Su recorrido las llevó a su tía Diana y a ella a Medicina Legal, a varios sitios de la ciudad que frecuentan habitantes de la calle, a Moravia y zonas donde nunca pensaron llegar a estar.



Nathalie Amaya, la madre de Lynda Michelle, también resolvió asumir la búsqueda de su hija ante la apatía del Estado.



“Yo estaba sentada en la carrera 11B con calle 3.ª, frente a una panadería que se llamaba El Triunfo, viendo la Navidad de los indigentes: muchísima droga, ruido, escombros, tragos baratos. Ahí entendí que tenía que comprar mi consumo, así yo no consumiera, para pasar inadvertida”.



Los días que pasó buscando a su hija fueron como una pesadilla: “No tenía noción del tiempo. Yo llegaba a mi casa en la noche a leer libros, para salir en la mañanita a buscarla. Recibí muchas llamadas de extorsión”.



Es importante de resaltar que las familiares que buscan a víctimas de desaparición suelen ser mujeres como madres o hijas. Uno de los casos más emblemáticos en Colombia es el de las Madres de los Falsos Positivos, o Mafapo, que, al buscar a sus hijos, destaparon uno de los casos más escabrosos de ejecuciones extrajudiciales en la historia del país.



Otro ejemplo es el de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, una asociación formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos y desaparecidas.



Las Madres de la Plaza de Mayo tuvieron un impacto político internacional muy importante y se centraron en la idea de que “no hay muertos, hay desaparecidos”, y esto permitió que se pudiera juzgar a muchos represores de la dictadura porque, al no aparecer los cuerpos, los crímenes no prescriben.



En México, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo, y en cada una de esas fechas, todos los años, las madres de las y los desaparecidos convocan protestas públicas en todo el país para exigir la aparición con vida de sus hijas e hijos bajo consignas como “Hija, escucha, tu madre está en la lucha” o “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”.



En México hay más de 70 colectivos de madres buscadoras, y algunos de estos grupos, como el Colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, o las Madres Buscadoras de Sonora, se organizan para buscar huesos en los desiertos del norte del país, con la esperanza de identificar los restos y avisarles a las familias. Según la periodista Paola Díaz, “son grupos pequeños los que cada fin de semana salen a buscar, con sus propios recursos, pagando la gasolina, la comida y todo lo que se requiera”. Entre 2019 y 2020, el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró 79 restos.

¿Cómo encontrarlas?

A estos grupos de madres, hijas y hermanas, convertidas por la tragedia en activistas, les debemos que este problema tenga algo de visibilidad.



“A raíz de todo esto, aunque a mi mami no la hemos encontrado, ella se volvió como un símbolo de las desapariciones –de hecho, tengo entendido, hablando con el psicólogo, que se creó una mesa para hablar sobre temas de desaparecidos–, ya se puede decir: es una problemática que siempre ha existido, pero no le estaban prestando atención. Afortunadamente, muchas personas y muchas mujeres y niñas han aparecido”, dice Yessenia.



El acompañamiento de grupos feministas y de mujeres es clave para navegar rutas de búsqueda y denuncia que pueden ser desconocidas para las víctimas.



Basándose en la ética del cuidado, la investigadora colombiana Andrea Romero creó una metodología con un enfoque en la acción forense sin daño, en la cual los familiares están en el centro y en donde la memoria no solo es una metodología para la obtención de información, sino una estrategia para dignificar y reconocer el trabajo de las buscadoras.



Esta metodología se consolida después de 11 años de documentar casos desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Antioquia, y trabajar con organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad y obtener una mención a la excelencia summa cum laude de la Universidad de Antioquia por ser un aporte innovador y significativo a la antropología forense.



(Siga leyendo: Intentaron linchar a un hombre acusado de abusar de una niña en Bosa).



Romero diseñó una serie de dispositivos pedagógicos que permiten activar el recuerdo, motivar el testimonio y construir memoria sobre las personas desaparecidas. Dichos dispositivos buscan generar información, lo más concreta posible, acerca del desaparecido y su presunto paradero, promoviendo la documentación de casos y el diligenciamiento de las fichas ante mortem.



La experiencia de estas mujeres buscadoras demuestra lo que sí funciona. Todo comienza con creerles a las mujeres que dan la primera alerta de la desaparición.

Buscar colectivos de mujer que activen rutas de búsqueda también funciona. Esto fue lo que hizo Juana cuando desapareció su hija Laura, y la respuesta de la Policía la dejó perpleja: “No podemos ir a buscarla porque está en una zona rural y no tenemos vehículo”.



Por eso, Juana optó por otro camino. “En ese momento mi hermana contactó por Facebook a la organización Mujeres por Barrancabermeja, que rápidamente apoyó la búsqueda y nos orientó sobre las rutas disponibles. Ellas hicieron lo que la Policía no fue capaz”, concluye.



VOLCÁNICAS

Equipo ganador del premio a las mujeres periodistas 2020-2021