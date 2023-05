Comentarios como negar que el Eln recluta menores de edad, defender el asesinato de soldados en estado de indefensión y decir que la guerrilla no se financia del narcotráfico han puesto bajo la lupa en las últimas semanas a Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, conocido como Antonio García, máximo comandante de ese grupo ilegal.

​

Sus comentarios y actitudes han generado rechazo en la opinión pública y dudas sobre la real voluntad de paz de la guerrilla, o preguntas sobre si él será un ‘palo en la rueda’ en los diálogos de paz total con este Gobierno.



Frente a estas cuestiones, expertos que han estudiado por décadas el conflicto armado y el accionar del Eln explican cómo entender, en el contexto de la guerra y la paz, la posición que hoy tiene ‘Antonio García’.

'Antonio García'. (Foto de archivo)

(Lea también: 'Tenemos que pactar un cese del fuego lograble, medible y evaluable': Eln).



Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, destacó que este comandante histórico de la guerrilla ha participado desde 1989 en todos los acercamientos de paz que ha tenido el Eln con todos los gobiernos, por lo cual es una persona con gran conocimiento sobre cómo funciona un proceso de paz.



No obstante, antes estaba en una posición de comandante militar, mientras que desde junio de 2021 es el comandante máximo de la guerrilla, posición en la que “debe mostrar fuerza, mostrar que no vienen simplemente a rendirse. Es un hombre que sabe qué es la paz pero que ahora asume el rol de dirigente guerrero, que tiene que mantener un ejército y mostrar dominio sobre los territorios”, comentó.



(Le puede interesar: Reaparece alias Gabino durante el tercer ciclo de diálogos de paz con el Eln).



Añadió que ‘García’ también defiende ideas controversiales, como que la guerrilla no recluta a menores o no trafica drogas, pensando precisamente en una eventual dejación de armas y proceso de justicia transicional, “él tiene que negar esas actividades como una prevención y un tratar de que posteriormente no se enfrenten a una serie de delitos no amnistiables o no excarcelables”.



Por último explicó que en el nuevo escenario de las redes sociales, él actúa como un tuitero en el “calor” de los acontecimientos, “los errores que está cometiendo son fruto de una persona que escribe en caliente y que en caliente genera las dificultades y discusiones”.



(Lo invitamos a leer: Tras polémica, Eln admite reclutamiento de menores, pero desde los 16 años).



Por su lado, Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que contrario a pensar en ‘Antonio García’ como un ‘palo en la rueda’ o alguien que no quiera la paz, la visibilidad que ha tomado en los últimos meses está ligada precisamente a los acercamientos de paz con el gobierno.

Con esa visibilidad, el comandante del Eln pone su énfasis en una comunicación que le asegure una fortaleza al grupo de cara a la negociación, trata de mostrar una estructura consolidada: Preciado FACEBOOK

“Con esa visibilidad, el comandante del Eln pone su énfasis en una comunicación que le asegure una fortaleza al grupo de cara a la negociación. Es un primer comandante que trata de mostrar una estructura consolidada y unidad de mando, él le habla más a la contraparte que a la ciudadanía de Colombia u opinión pública en general”, consideró, añadiendo que por eso mensajes que caen mal en la sociedad se entienden de cara a la mesa de negociación.



No obstante su imagen de “policía malo” de la negociación, lo que ha venido ocurriendo con sus mensajes y polémicas es algo habitual en un proceso de negociación, explicó Preciado, quien dijo que un diálogo será fuerte en la medida en que logre acercar posiciones disímiles.



(Le sugerimos leer: Tercer ciclo de diálogos con Eln arranca con expectativa sobre un cese del fuego).



En esa misma línea, Alejo Vargas, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador sobre seguridad, defensa y paz, consideró que no podría considerarse al máximo comandante del Eln como un obstáculo en la vía de la paz, sino que es alguien con una trayectoria militar tradicional y por tanto con una lectura desde la dinámica militar de la insurgencia. Añadió que es normal que en esta guerrilla, que se presenta como una organización política alzada en armas, haya diversidad de perspectivas frente a ciertos temas pero que ello no impide unos diálogos de paz, y que en todo caso a la hora de un acuerdo, este deberá ser ratificado por todos los cuadros de la guerrilla.



“Él no está en la mesa pero como primer comandante tiene la responsabilidad de tratar de recoger en su mirada las distintas perspectivas y en esa medida por momentos puede tener posiciones aparentemente divergentes de las que tienen otros miembros de la delegación negociadora. Pero cualquier cosa que acuerden en la mesa va a tener que ser ratificada en las estructuras colectivas de dirección”, señaló.

¿Las posturas de ‘García’ le restan legitimidad al proceso?

(De izq. a der.) Alias Pablito, alias Antonio García, alias Gabino y alias Pablo Beltrán, jefes del Eln.

Si bien los tres expertos coinciden en que la beligerancia de ‘Antonio García’ no es un problema en la negociación actual de paz, Preciado y Valencia advierten que fuera de la mesa de diálogos, en lo que tiene que ver con el respaldo social a la paz con la guerrilla, esto sí podría traer algunas complicaciones.



Preciado señaló que pueden terminar siendo un ‘palo en la rueda’ las declaraciones de las delegaciones que alejen a la sociedad, por ejemplo, citó cuando Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en este proceso, dijo que ‘García’ podría tener razón cuando dijo que ellos no reclutaban a menores de edad, cuando está claro que sí lo hacen.



(En contexto lea: 'De pronto es así': Otty Patiño sobre reclutamiento de menores por parte del Eln).

Ahora (los comentarios de ‘García’) son malas señales y ambigüedad, posterior si se pacta un cese al fuego y se viola, ahí sí es un daño directo al proceso de paz: Valencia FACEBOOK

“Si las declaraciones de las delegaciones, de ‘Atonio García’ y del Gobierno no tienen en cuenta el contexto político y social del país, le restan legitimidad al proceso. En este momento el proceso de negociación no es solo entre Gobierno y Eln, es un proceso de interés general del país”.



El profesor Valencia añadió que es importante diferenciar a “dos Eln”, el que está negociando y el que sigue en la guerra mientras no haya un acuerdo, pero como esa no es una diferencia que tenga presente la sociedad en general, “cuando habla cualquiera del Eln lo leemos como que no quiere la paz, como algo ambiguo”. En todo caso señaló que el ciclo de diálogos que inicia este marte el Eln con el Gobierno es crucial y que si se logra un cese del fuego, ahí sí cualquier cosa que lo afecte puede afectar el proceso definitivamente



“La guerra preosinó para que más rápidamente intentemos llegar a un cese del fuego y luego a un acuerdo definitivo. Pero si estos mismos hechos ocurren tras pactar el cese del fuego, eso destroza el proceso, daña la confianza del país y causa un efecto perverso. Ahora (los comentarios de ‘García’) son malas señales y ambigüedad, posterior si se pacta un cese al fuego y se viola, ahí sí es un daño directo al proceso de paz”, concluyó al respecto.

La negociación no es con una persona, es con un grupo

Alias Gabino (segundo en la foto, de izq. a der.) reapareció en el tercer ciclo de diálogos de paz con el Eln juntos a otros delegados de la mesa de negociación.

Por último, las fuentes consultadas sostuvieron que aún con el disgusto que pueden generar los comentarios y posturas de ‘Antonio García’, no hay que olvidar que la paz no se está negociando con él, ni con una persona o personas en particular, sino con un grupo armado ilegal en su conjunto.



“Es importante preocuparse más por el avance general del proceso que por las personas que están involucradas. Los procesos de negociación y la historia del país ha mostrado que el proceso de negociación con el Eln, con todos los que han pasado en el cuadro directivo, es difícil, la opinión pública de pronto tenía en mente que sería un proceso más sencillo pero la historia nos muestra que no es fácil, y hay que entender que hay obstáculos pero el proceso de negociación será fuerte en la medida en que pueda superarlos”, consideró el director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz.



(Puede interesarle leer: Este es el informe de inteligencia sobre violaciones al cese del fuego).



El profesor Vargas destacó que cualquier decisión en estos temas se dará comprometiendo al conjunto del Eln y no a una sola persona.



“No se negocia con una persona, si el Eln funciona como organización, si hay un colectivo, se toman decisiones conjuntas. Si pensamos solo en una persona, sería difícil porque él está haciendo la guerra y no la paz, y es muy difícil negociar con alguien que no está en la mesa de diálogos, pero acá estamos negociando con una gente que está sentada y con una guerrilla en su conjunto”, concluyó el Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

