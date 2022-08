Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, como máximo jefe del Eln estuvo este lunes en el ojo del huracán luego de afirmar en Twitter que la guerrilla que lidera no recluta a niños menores de 15 años.



La aseveración se dio en medio de los acercamientos para una negociación entre esa guerrilla y el gobierno de Gustavo Petro, y estuvo sustentada, según ‘Antonio García’, en que contrario a las Fuerzas Militares, ellos tienen dentro de sus filas a personas que de manera voluntaria se les han unido.



Esas palabras van en contravía de lo que está documentado en varios informes. Entre ellos, el llamado ‘No es un mal menor’, de la Comisión de la Verdad, el cual detalla las múltiples violencias por las que pasaron niños, niñas y jóvenes durante el conflicto armado.



En una de las 295 páginas del texto se menciona, por ejemplo, que uno de los actores armados que reclutó a menores de edad es el Eln, con 1.391 casos documentados entre 1990 y 2017.

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, integrante del comando central del Eln Foto: El Tiempo

Dicha guerrilla está por debajo de las entonces Farc, que registra 12.038 menores reclutados, y de los paramilitares, con 2.038 casos documentados.



La Fiscalía, por su parte, tiene medida de aseguramiento contra ‘Antonio García’ tras ser señalado del reclutamiento de cerca de 300 menores que fueron a parar al frente de guerra Suroccidental del Eln.



Es por eso que Margarita Useche, abogada experta en derechos de menores, comenta que aunque ella no ha ido a terreno a constatar este tipo de violencia, sí cree que es muy grave que ‘Antonio García’ diga que el Eln no reclutó a jóvenes menores de 15 años.



De hecho, la penalista cuestiona que el jefe del Eln asegurara desde su cuenta de Twitter que “el Derecho Internacional Humanitario establece que no puede incorporarse a una fuerza combatiente menores de 15 años; en el Eln se hace con mayores de 16 años”.



El comentario de Useche va relacionado a que en el ordenamiento jurídico colombiano, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y, en consecuencia, reclutar a toda persona menor debe ser rechazado.

Las cifras hacen parte del informe 'No es un mal menor', de la Comisión de la Verdad. Foto: Comisión de la Verdad

Mensaje para la paz

A nivel político, el trino que publicó ‘Antonio García’, a quien la red social le cerró la cuenta, tuvo como antecedente el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos a campamentos en los que haya menores de edad.



De por sí, ese mensaje del Gobierno Nacional provocó la reacción de un sector político que cree que esto servirá de escudo a los grupos ilegales para reclutar a menores de edad.



Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general, quien participó en el pasado en acercamientos con dicha guerrilla, dijo que ese tipo de pronunciamientos no deben ser aceptados.



Bernal Cuéllar afirmó que en estos momentos en los que se plantea un posible acuerdo de paz entre el Gobierno y el Eln, debe haber franqueza desde todas las partes. Eso sí, teniendo claro que este grupo armado cometió varios crímenes no solo contra menores de edad.



Es por eso que considera que al contrario de ocasiones anteriores, en una eventual mesa de diálogo el reclutamiento a niños y jóvenes debe estar presente, al considerar que antes era un tema que no se tocaba en las discusiones.



En ese punto concuerda la abogada Useche, quien resalta que este tema de menores es complicado tanto si se omite como si se discute a medias, por eso cree que lo mejor es que se maneje de manera abierta y sincera.



Asimismo, resaltó que si bien se está en el marco de una eventual negociación en la que todo es debatible, hay temas como el reclutamiento de menores que el Gobierno no debe negociar, pues, de lo contrario, dice, podría ser revictimizante.



