En su comparecencia desde un centro de detención en Estados Unidos ante la Jurisdicción Especial de Paz, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso volvió a hablar de los supuestos nexos con sectores empresariales y dirigentes políticos que ya había mencionado entre 2006 y 2007, ante la Justicia Especial para la Paz.



El exjefe de las Auc, que fue extraditado a Estados Unidos desde el 2008 y que espera cupo en la JEP, reiteró su versión sobre sus conversaciones con el exvicepresidente Francisco Santos a mediados de los 90, cuando este fungía como jefe de Redacción de EL TIEMPO.

Mancuso aseguró que Francisco Santos "ayudó muchísimo a legitimar el discurso de las autodefensas", versión que el exvicepresidente respondió a través de un comunicado de prensa en el que señaló que "durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque no sucedió".

Francisco Santos, exvicepresidernte. Foto: Leonardo Muñoz. Efe.

Santos se refiere a investigaciones judiciales que se abrieron a raíz de las declaraciones de Mancuso ante Justicia y Paz -aseguró que el exvicepresidente 'sugirió' la idea de crear el 'Bloque Capital' de las Auc- y que más de tres lustros después no han avanzado por falta de pruebas que refuercen las afirmaciones del exjefe paramilitar.



En su momento, Santos admitió que se reunió con Mancuso en dos ocasiones -una en Córdoba y otra en Bogotá-, pero explicó que los dos encuentros tuvieron fines netamente periodísticos y humanitarios, en su condición de periodista y de presidente de la Fundación País Libre, que por dos décadas luchó contra el flagelo del secuestro en el país.



En el 2020, siendo embajador en Estados Unidos, Santos le pidió a la Fiscalía que tomara una decisión definitiva sobre esos señalamientos, dado el tiempo transcurrido desde la primera declaración de Mancuso.



"La Fiscalía General de la Nación lleva 13 años investigando dichas afirmaciones y jamás ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia. Yo he procurado en este tema hablar con hechos: en su momento quedó demostrado que las dos veces que me reuní con Mancuso fueron como periodista del periódico EL TIEMPO y como director de la Fundación País Libre en una gestión humanitaria para obtener la liberación de un secuestrado", escribió Santos en ese momento.

Salvatore Mancuso Foto: Luis Benavides / EFE -Archivo

En la audiencia de Mancuso ante la JEP se hizo mención de una publicación de Santos que, según él, les sirvió a las Auc para legitimarse políticamente, en alusión a una columna de opinión escrita por el periodista y que se publicó el 29 de abril de 1997 bajo el título 'Proyecto Contrainsurgente'.



En esa publicación, que correspondía a la posición personal de un columnista y no a una postura editorial de EL TIEMPO, se analizaban las implicaciones de la creación de las AUC en cabeza de Carlos Castaño y se pedía la humanización del conflicto.Frente a la intención de Mancuso de relacionar a este diario con una supuesta posición de legitimación de las autodefensas ilegales, esta Casa Editorial es clara en señalar que la misma no se corresponde con la historia y las centenares de publicaciones en las que, por el contrario, EL TIEMPO cumplió, como hoy lo sigue haciendo, con la misión de denunciar los crímenes y estrategias de todos los grupos armados ilegales en Colombia.

En julio de 1997, pocos meses después de la columna de Francisco Santos, fue un reportaje de EL TIEMPO el que reveló que el juez de Mapiripán Leonardo Iván Cortés Novoa alertó a las autoridades militares de San José del Guaviare de la irrupción paramilitar en ese caserío del Meta, escenario de la primera masacre de las Auc en antiguos santuarios de las Farc. Esa publicación fue la primera alerta sobre la complicidad de mandos militares en esa masacre, por lo que hoy está condenado, por omisión, el general Jaime Humberto Uscátegui.

En abril de 2007, por la misma época de la primera versión de Mancuso, EL TIEMPO publicó el informe especial 'Colombia busca sus muertos', un reportaje que llevó a periodistas de esta Casa Editorial a varias regiones del país y que le reveló a Colombia la magnitud del fenómeno de las fosas clandestinas en las que los paramilitares enterraron a las víctimas que desaparecieron. Ese informe obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de investigación en Prensa.

Meses antes, en enero, este diario reveló al país el texto y los firmantes del famoso Pacto de Ralito, en el que un grupo de políticos y los principales jefes paramilitares se comprometieron a 'refundar la patria'. Ese documento fue una de las pruebas claves en las investigaciones por el escándalo de la parapolítica.



Esos y decenas de otros informes, muchos de los cuales han sido reconocidos con los principales premios de Periodismo en Colombia y el hemisferio, demuestran claramente cuál ha sido y es la línea de EL TIEMPO frente al conflicto en Colombia.



