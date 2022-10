Una de las líneas básicas de nuestra democracia –se puede decir que pasa lo mismo en casi todo el mundo– es que el único que tiene las llaves de la paz, de la decisión de negociar o no con un grupo levantado en contra del Estado, es el Presidente de la República.



Eso no se pone en duda. Y en los últimos 40 años no ha habido uno solo de los mandatarios de turno que no haya al menos querido usar la llave. Incluso lo intentó al final de su mandato, uno de los de más mano dura de nuestra historia, el presidente Turbay Ayala.



El primer mandatario decide con quién negocia y los alcances de esa negociación. Pero otra regla básica es que sin importar el caudal electoral con el que haya llegado a la Casa de Nariño o la fuerza de la aplanadora que haya logrado consolidar en el Congreso, el esquema de pesos y contrapesos del Estado se mantiene. Lo que eso significa es que las muy amplias facultades que tiene el Gobierno de turno para buscar la paz y las reglas de juego que, para conseguirla, puede establecer el Congreso deben someterse a preceptos fundamentales para nuestra democracia cuya salvaguarda termina, al final de los finales, en manos de las altas cortes.



En este 2022, el país vive una coyuntura muy similar a la de hace 20 años, cuando el gobierno de Álvaro Uribe decidió buscar la paz con los grupos paramilitares y rompió con la línea de décadas de excluir de cualquier negociación política a bandas que hasta ese momento eran consideradas como de delincuencia común, más allá de su violento protagonismo en la guerra. Y en ese momento, como ahora Petro, Uribe tenía plenas mayorías en el Congreso.



El actual gobierno plantea darles beneficios de la justicia transicional (usualmente reservadas a organizaciones con reconocimiento político, pero que también recibieron las Auc en tiempos de Uribe) a capos y miembros de bandas de narcos, así como a las disidencias que traicionaron la paz firmada con las Farc.



En su momento, sin cálculos del poder político y la popularidad del mandatario, las cortes Suprema y Constitucional cumplieron con su papel y cambiaron varios de los puntos más controvertidos de la Ley de Justicia y Paz, que al final terminó facilitando la desmovilización de unos 32.000 paramilitares y ayudó a destapar el escándalo de la ‘parapolítica’. Y la Corte Constitucional hizo también ajustes claves en la Justicia Especial para la Paz negociada por Santos.



Buscar la paz es un mandato que la Constitución nos impone a todos. Garantizar y ejercer la independencia de poderes es la forma en que cumplen ese mandato los que han sido investidos con funciones de Estado.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET