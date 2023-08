En una tarea que poco encaja con su rol de Canciller y que sigue pisándole mangueras al comisionado de Paz, Danilo Rueda, logró esta semana el ministro Álvaro Leyva sacar adelante la presentación en sociedad de alias Macaco, uno de los más sangrientos jefes paramilitares.



‘Macaco’ apareció ante cámaras de televisión e invitados del cuerpo diplomático en un acto realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Fue el segundo tiempo de un evento que el mismo Leyva había convocado, sin mucho eco, en Caucasia y que según la Cancillería buscaba que el exjefe paramilitar pidiera directamente perdón en la zona donde su ejército privado, el ‘Bloque Central Bolívar’, impuso a sangre y fuego su orden durante dos décadas.

Lograr la mayor cantidad de verdad sobre lo que fue y es la guerra en Colombia, y sobre quiénes sacaron réditos económicos pero también políticos de ella, es una tarea que debe convocar a todos los colombianos. En ese frente mucho fue lo que se avanzó con Justicia y Paz, especialmente en el esclarecimiento de la ‘parapolítica’, pero quedaron numerosos capítulos pendientes de lo que fueron las relaciones entre los grupos armados y el establecimiento. Y, en ese mismo frente, son muchas las respuestas que aún nos debe la Jurisdicción Especial para la Paz acerca de los apoyos políticos y financieros de las guerrillas.



Ahora, que el canciller Leyva, cuya gestión al frente de la política exterior ha tenido duras críticas, dedique buena parte de su tiempo a los que llama ‘Encuentros por la verdad’ es un hecho que tiene varias lecturas posibles. Y varias de ellas pueden encajar más en una estrategia política, con un Poder Ejecutivo que se arroga funciones que corresponden a órganos judiciales, que en una que verdaderamente apunte a lograr la verdad completa que el país debe conocer.



‘Macaco’, el hombre que se presentó el jueves como uno de los jefes ‘paras’ que más colaboraron con Justicia y Paz hasta su extradición, no fue tal. De hecho, lo expulsaron definitivamente de esa jurisdicción en el 2014, no solo por haber admitido ante la justicia de Estados Unidos que siguió narcotraficando después del proceso de paz con las Auc sino porque reiteradamente se negó a hablar de los hechos que, supuestamente, ahora sí pretende confesar.



El Gobierno debe brindar todas las garantías para evitar que esta iniciativa termine convertida en un escenario privilegiado en el que redomados criminales necesitados de un salvavidas judicial terminan salpicando sin pruebas a personas e instituciones que no gozan de los favores del Ejecutivo.



Pero, ya embarcado en este proyecto, sería clave que el Canciller avance cuanto antes en el ‘Encuentro por la verdad’ sobre los nexos de políticos de Colombia y los del régimen chavista en Venezuela con las antiguas Farc, las disidencias de ‘Iván Márquez’ y el Eln, una verdad incómoda que el Gobierno no parece tener mayor interés en develar.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET