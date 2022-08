Para las 9:00 de la mañana del jueves 11 de agosto está programada una audiencia que promete definir el futuro en Justicia y Paz de Carlos Fernando Murillo, exparamilitar conocido con el alias de Don Berna.



La diligencia se debe a que en mayo de este año, la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Medellín que expulsara de Justicia y Paz a Don Berna porque no se ha comprometido de buena forma a asistir a las audiencias a las que se le ha citado desde 2021.



Le recomendamos: (Fiscalía pide exclusión de 'Don Berna' de la ley de Justicia y Paz)

De aprobarse dicha solicitud, el exjefe paramilitar, que cumple una condena de 31 años en Estados Unidos por narcotráfico, perdería los beneficios que obtuvo cuando se desmovilizó, tras haber pertenecido a los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia.



La decisión para saber si lo excluyen o no empezará a ser leída en la mañana de este jueves por la magistrada María Isabel Arango Henao, quien tiene a cargo el expediente y hace parte de la Sala de Justicia y Paz de dicho tribunal.



Le puede interesar la lectura de esta nota: Fiscalía imputó a Luis Alfredo Ramos por vicios en contrato de Hidroituango

Las diferencias entre defensa y Fiscalía

El argumento de la Fiscalía 4 de la Dirección Nacional de Justicia Transicional para pedir que el exjefe paramilitar sea excluido es que a diferencia de otros extraditados a Estados Unidos que sí han colaborado con la justicia colombiana, alias Don Berna ha optado por no hacerlo en varias oportunidades. Muestra de ello es que de tres audiencias que se le programaron el año pasado, el exparamilitar no se conectó a ninguna.



Incluso, el ente acusador sostiene que él ha sido indeferente a los llamados desde mediados del año pasado, cuando en la prisión norteamericana en la que estaba recluido se le habilitó un espacio de siete horas cada lunes para que asistiera a las audiencias virtuales.



(Este artículo puede ser de su gusto: Los millonarios bienes que le quitaron a presunto testaferro de las Farc)

Por otro lado, el abogado de alias Don Berna advirtió que en la cárcel de Indiana, Estados Unidos, en la que está detenido su cliente, los reos son hostiles con el que salga a audiencias virtuales, pues creen que se van a salpicarlos.



De ahí se desprende, enfatizó en su momento la defensa, el temor de alias Don Berna de declarar ante la justicia colombiana a través de una audiencia virtual. Por eso, la solución que le vieron es que lo cambien de cárcel o que le garanticen un buen esquema de seguridad.



Con todo este debate como antecedente, el Tribunal Superior de Medellín analizará desde este jueves si es pertinente mantener al exparamilitar en Justicia y Paz. La determinación final, no obstante, no se conocería inmediatamente, sino que tomaría varias sesiones. Incluso, no se descarta que a las 9:00 de la mañana inicié la audiencia e inmediatamente se aplace para el 29 de agosto por una solicitud que habría hecho la defensa.



En Twitter@JusticiaET

Lea otras notas de Justicia