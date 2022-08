Desde las 9:00 de la mañana de este lunes, la Sala Plena de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín empezó a leer la decisión con la que Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, finalmente no fue expulsado de Justicia y Paz.



El veredicto, con el cual el postulado no perderá sus beneficios, tenía como antecedente que la Fiscalía General de la Nación solicitó su expulsión el año pasado, puesto que había notado que el exjefe paramilitar no tenía el compromiso de asistir a las audiencias a las que lo solicitaban.



No obstante, la Sala Plena consideró que algunas de sus ausencias ante las autoridades colombianas estaban justificadas en las condiciones carcelarias en las que se encuentra.



A la cita no asistió el postulado, quien cumple una condena de 31 años de cárcel en la prisión Terre Haute de Indiana, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. De acuerdo a la magistrada María Isabel Arango, quien estaba a cargo del proceso, 'Don Berna' no asistió a la audiencia de este lunes por motivos personales.



No obstante, sí estuvieron su defensa y los representantes de las víctimas de este excomandante de los bloques Pacífico, Calima y Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.



Uno de los motivos que alias Don Berna ha expuesto a lo largo de este proceso es que su vida corre peligro en caso de llegar a conectarse a una audiencia virtual, pues según él, los presos de esa cárcel de máxima seguridad estadounidense son hostiles, pues consideran que quien sale a hablar es porque va a exponerlos.



Asimismo, la defensa en Colombia ha dicho que su estado de salud no son las mejores, al igual que las complicaciones de su traslado a Indiana.

Los pedidos de las partes

Antes de dar su veredicto, la magistrada Arango leyó uno por uno los argumentos de cada una de las partes en este proceso, es decir, las víctimas, la Defensoría, la Fiscalía.



Fue así que se escucharon palabras que apoyaban la solicitud del ente acusador de expulsarlo, debido al bajo compromiso del exparamilitar con masacres en Antioquia y Córdoba.



Uno de los casos en los que no se ha materializado la verdad es en el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza en abril de 1998, cuando sicarios se hicieron pasar por reporteros para acabar con su vida.



De acuerdo a las investigaciones, los sicarios integraban la banda delincuencial La Terraza , la cual era liderada por 'Don Berna' y esa vez ejecutó la orden que dio el exjefe paramilitar Carlos Castaño.

Hacia las 11:06, la magistrada empezó a leer la decisión tomada por la Sala Plena en la que dejó claro que solo se hizo el análisis de lo invocado por la Fiscalía, es decir, a la ausencia que el postulado ha tenido en las audiencias de imputación y las versiones libres a las que lo han citado.



La togada hizo un receso a las 12:00 del mediodía, para continuar hora y media después con la lectura del veredicto. En la intervención, Arango describió la situación carcelaria de alias Don Berna e hizo las valoraciones a cada una de sus ausencias.



Posterior a ello realizó comentarios como que el exjefe del Bloque Nutibara "tiene aún pendiente verdades que contar en Justicia y Paz, por eso dadas las circunstancias del postulado, la medida se torna lesiva".



Esto porque el postulado, por ahora, ha contribuido con la verdad, de la cual se espera mayor compromiso con la continuación de próximas audiencias. Por lo tanto, la Sala Planea no acogió la solicitud de la Fiscalía de expulsarlo del sistema de Justicia y Paz.



La decisión fue apelada por la Fiscalía, así como por la defensa de las víctimas del crimen de Eduardo Umaña. Así las cosas, la revisión recae en la Corte Suprema de Justicia.

'Exparas' que han sido expulsados

Si bien a alias Don Berna no lo expulsaron de Justicia y Paz, hay otros exjefes paramilitares extraditados a los que sí han retirado. Uno de los casos es el de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.



Según el ente acusador, a través de testaferros, Jiménez mantuvo oculta parte de la fortuna que hizo en Antioquia, especialmente en Medellín y en las subregiones del Urabá y el Bajo Cauca. Todo ello con el objetivo de “no reparar a sus víctimas”.



Por su parte, Miguel Ángel Melchor, alias El Mellizo, también perdió los beneficios de Justicia y Paz luego de que la Corte Suprema confirmara que era "inaceptable extender la compra de membresías paramilitares a narcotraficantes, para tener beneficios de Justicia y Paz".



Como ellos dos también han sido apartados Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo; Juan Carlos "El Tuso" Sierra; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y Daniel Rendón, alias Don Mario.

