‘Al identificar a una persona desaparecida la traemos de regreso a la sociedad’

En el marco del seminario internacional ‘Conocimientos e innovación para la búsqueda de personas’, organizado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Universidad del Magdalena, el antropólogo forense argentino Luis Fondebrider habló con EL TIEMPO sobre los retos de Colombia.

Fondebrider, quien por cuatro décadas ha trabajado con el Equipo Argentino de Antropología Forense en casos como los desaparecidos de la dictadura argentina, un análisis de los restos del Che Guevara y la investigación de las causas de muerte de Pablo Neruda y Salvador Allende, dijo que para la búsqueda es fundamental que los responsables de los crímenes entreguen información de sus víctimas.

¿Cómo se está innovando en la búsqueda de desaparecidos?

La tecnología la usamos en todos los ámbitos, lo que se está haciendo cada vez más es adaptar aplicaciones desarrolladas para otras áreas como la militar, agricultura o minería a cuestiones que tienen que ver con la búsqueda forense. No solo hablamos de aparatos, sino de formas de procesar una cantidad inmensa de datos para reducir hipótesis de búsqueda.

Ya ha estado en Colombia antes, ¿qué resalta del proceso del país?

Yo visito Colombia hace 32 años a pedido de distintas entidades, he trabajado con todas las instituciones brindando asesoramiento, así que, si bien no soy colombiano, conozco un poco estos años de conflicto y la creatividad de la sociedad colombiana para tratar de enfrentar estos desafíos que la convierten en un ejemplo único de desarrollo y de experiencias.

¿Cuáles son los retos de Colombia en la búsqueda?

El más importante es una voluntad política permanente, no es crear una oficina que a los cinco años termina, porque esto es una cuestión de Estado, no del gobierno de turno. Lo segundo es la presencia de los familiares en las mesas donde se toman las decisiones. Tercero, reforzar las instituciones del Estado, no solo con recursos extranjeros, sino con recursos propios porque es fundamental que los organismos que se encargan de esto tengan financiamiento. Finalmente, la gente que cometió estos hechos no da información de qué hicieron con sus víctimas y es fundamental que la justicia y el Estado les pregunte y tome decisiones sobre ello.

En Argentina llevan 4 décadas buscando a los desaparecidos de la dictadura; en Colombia llevamos haciéndolo casi 20 años, desde la desmovilización de los paramilitares, ¿qué dice eso sobre los tiempos que toman estos procesos?

Lamentablemente, la búsqueda no es una cosa mágica y no se va a encontrar a todas las personas desaparecidas. En el caso de Colombia, el paso del tiempo ha producido un deterioro importante de los cuerpos, hay algunos suelos que son muy agresivos y prácticamente se comen los huesos, el estado de los cementerios en general es desastroso, la geografía es sumamente compleja y los cuerpos que fueron arrojados a espejos de agua o quemados en hornos va a ser prácticamente imposible encontrarlos.

Lo que hay que hacer es tratar de encontrar pronto a las personas desaparecidas, pero no se pueden pedir respuestas inmediatas. Yo creo que el proceso de Colombia es el más importante del mundo en estos momentos.

¿Por qué?

El proceso que inició Colombia de los acuerdos de paz tripartitos es un modelo, en ninguna parte del mundo se hizo así, tienen una Comisión de la Verdad, a la JEP y la UBPD, que es un mecanismo muy complejo que creo que será ejemplo para el mundo como modelo para investigar.

¿Qué haya casos que probablemente no se resolverán exime al Estado de la búsqueda?

El Estado tiene que demostrarles a los familiares que ha hecho todo lo técnicamente posible para buscar a esas personas, no se le puede decir al familiar ‘acá no se puede hacer nada y se acabó’ porque obviamente se va a enojar y frustrar. Por eso lo que se hace en algunos países en casos donde no es posible encontrar los cuerpos es usar la memoria, la simbología, monumentos, placas conmemorativas y todo lo que forma parte de la justicia transicional.

En su larga experiencia, ¿qué preguntas han orientado su trabajo?

Si los criminales siguen caminando entre nosotros libres, hay peligro de repetición

He trabajado junto al equipo argentino en 61 países, la pregunta es siempre la que me hace el familiar: dónde están mis seres queridos, están vivos o muertos, queremos justicia. Tengo 40 años de trabajo y no he escuchado a ningún familiar que no quiera justicia, la figura de la desaparición forzada es perversa, sume a la familia en un limbo, afecta a todas las generaciones y garantiza la impunidad.

La impunidad es garantía de repetición, entonces el tema judicial es tan importante como el de identificación de una persona desaparecida porque si los criminales siguen caminando entre nosotros libres, hay peligro de repetición.

¿Cuál es la conexión de la búsqueda con memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición?

Son dos caras de la misma moneda, si no trabajamos todos los conceptos en conjunto, habrá problemas porque la gente tiene derecho a saber, no es un favor que le hace el Estado investigando, es un derecho de las personas para mitigar un poco la angustia y el dolor. De otro lado, separar la búsqueda de la justicia para los victimarios es un error.

Por otra parte, la búsqueda no es solo ir a un terreno a excavar, ¿cuál es la importancia del proceso que hay detrás?

Lo fundamental es la investigación preliminar, saber el quién, cómo, dónde y cuándo sucedió una cosa y desapareció una persona. Después hay aspectos de recuperación de los cuerpos que también tienen sus complejidades, pero encontrar el cuerpo que estamos buscando, fruto de la investigación, es lo más complicado.

¿Es decir, reconstruir la historia detrás de un caso?

Muchas veces cuando identificamos a una persona la reinsertamos en la sociedad. La desaparición hace que la gente aparentemente no exista más, al identificarla traemos a esa persona de regreso a la sociedad

Desde el punto de vista técnico, es saber quién era esa persona en vida y en qué circunstancias desapareció; pero también muchas veces cuando identificamos a una persona la reinsertamos en la sociedad. La desaparición hace que la gente aparentemente no exista más, al identificarla traemos a esa persona de regreso a la sociedad, junto a sus familiares, amigos, a su comunidad.

El trabajo técnico forense nuestro es solo una parte del trabajo, corresponde a otros sectores de la sociedad seguir reconstruyendo esa identidad, que en definitiva son las identidades del pueblo.

En Colombia, tras la desmovilización de los ‘paras’ se recuperaron muchos cuerpos, pero a la fecha buena parte de estos no han sido identificados...

Ningún país ha recuperado e identificado a todos los desaparecidos por la complejidad de la búsqueda. En Colombia, el proceso de recuperación de los cuerpos con Justicia y Paz a través de la Fiscalía ha sido importante, más o menos desde 2005 han recuperado unos 7.000 cuerpos y han identificado a cerca de la mitad, parece un número bajo, pero si uno lo compara con otras partes del mundo, es un número importante. La UBPD comenzó hace seis años y va en ese camino, pero es claro que falta gente para las labores de búsqueda.

¿Cuántas personas faltan para desarrollar esa búsqueda?

No podemos seguir mendigándoles información a los paramilitares, a las Fuerzas Armadas, a los policías, a la guerrilla, tienen que dar la información para darles una satisfacción a miles de familias en Colombia.

La UBPD tiene 550 personas en todo el país, pero tendrían que tener 5.000 porque son muchas actividades, por eso digo que el Estado tiene que mostrar voluntad política. Ningún mecanismo de búsqueda de desaparecidos en el mundo tiene 550 personas, tienen 50, 100 o 200; esto es un hecho inédito y felicito a Colombia por eso, pero no es suficiente porque hay muchos lugares para buscar, la gente mayor se va muriendo sin saber qué sucedió, por eso es fundamental que quienes cometieron estos hechos den información, no podemos seguir mendigándoles información a los paramilitares, a las Fuerzas Armadas, a los policías, a la guerrilla, tienen que dar la información para darles una satisfacción a miles de familias en Colombia.

Lo que hace de Colombia un ejemplo global, según la directora de la UBPD

El seminario internacional que se realizará este 14 y 15 de marzo en Santa Marta permitirá compartir experiencias de innovación en la búsqueda de desaparecidos, y Colombia tiene para aportar varios ejemplos, expuso Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, quien destacó que entre los elementos innovadores de la unidad está la metodología de búsqueda humanitaria y extrajudicial, “que le permite acceder a información y a lugares a los que no han podido acceder otras entidades”.

También señaló como avances las estrategias del Plan Nacional de Búsqueda materializadas en una lectura territorial, la presencia de profesionales forenses en todas las sedes como equipos de respuesta rápida y el uso de tecnología de punta como radares de penetración terrestre, tomógrafos, perfilómetros, drones, geoposicionadores de alta precisión global y software para el procesamiento de imágenes.

“Colombia es un referente para el mundo en la búsqueda de personas desaparecidas. En el país se creó una institucionalidad como la UBPD, que desde la extrajudicialidad y con procedimientos de investigación social y forense aplica metodologías innovadoras, flexibles y sensibles para dar respuesta a las familias buscadoras”, manifestó Forero.

Y añadió que es una gran enseñanza para el mundo “el papel de las víctimas dentro de nuestro proceso humanitario, quienes participan en todas las fases de búsqueda de manera activa, propositiva y efectiva. En este orden, la búsqueda, pero sobre todo el encuentro, contribuye a la reparación y se convierte en un estándar restaurativo que ayuda a aliviar el sufrimiento”.