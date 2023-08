En medio de los acercamientos con actores ilegales que hace el Gobierno en el marco de la ‘paz total’, y en tanto persisten dudas sobre la estrategia jurídica para hacerlos, el ex alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, quien fue jefe negociador del proceso de paz que llevó al acuerdo de La Habana, hizo serias advertencias sobre la forma como se construyen las negociaciones actuales.



La intervención fue en una audiencia en la Corte Constitucional sobre la ley de ‘paz total’, a la cual también asistieron para sentar sus posturas el ministro de Justicia, el alto comisionado para la Paz, la vicefiscal y la procuradora.



Primero, Jaramillo explicó que ante la pregunta clave de cómo se determina quién es parte del conflicto armado hay al menos dos formas de responder. Una, que estaba contenida en la Ley 418 de 1997 (de Orden Público) que refiere a darle un tratamiento político a un grupo armado ilegal. Y otra que llamó una “mirada lógica estratégica de la organización” criminal.



Así, el exfuncionario se preguntó: “¿Esta es una organización que es un adversario del Estado o que está inmiscuida en la guerra entre el Estado y quien lo está atacando como fue el caso de las Autodefensas? Si la respuesta es sí, pues es una parte del conflicto”.



Danilo Rueda, comisionado de paz, en audiencia de la Corte Constitucional sobre la paz total Foto: Captura de pantalla

Ahora, ¿qué pasa si esa organización tiene esa finalidad pero que, como las Farc, también estuvieron involucradas en toda suerte de actividades ilegales incluyendo el narcotráfico? Jaramillo se interrogó: “¿Todas esas actividades ilegales tenían como objetivo apoyar un esfuerzo militar para la toma del poder? ¿O la organización, más bien, controla un territorio para garantizar sus fuentes de ingreso y su riqueza?”.

Para él, la finalidad de la organización es el factor clave para tener en cuenta en las discusiones y evitar confusiones, y no calificar como parte del conflicto a esas organizaciones que tienen como fin el enriquecimiento ilícito, lo cual, por ejemplo, fue tenido en cuenta por la ley de Justicia y Paz, en la que no cabían personas que se hubieran organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.



O en la misma reforma que creó a la JEP, que señala que esta tiene jurisdicción sobre todos los delitos cometidos en relación con ocasión del conflicto, salvo si fueron con ánimo de obtener enriquecimiento ilícito.



La procuradora Margarita Cabello envió un video con su intervención ante la Corte Constitucional por las demandas contra la ley de 'paz total'. Foto: Captura de pantalla

“A mi juicio, hoy en día en Colombia, con ese criterio, la única organización y, cada vez menos, que sería una parte del conflicto es el Eln”, dijo Jaramillo. Su postura ante la Corte fue la de tener cuidado cuando se analizan factores como el del control territorial, que “a veces se menciona en Colombia como criterio”.



“Resulta que el crimen organizado por naturaleza ejerce control territorial. De manera que ese criterio en sí no nos va a decir qué es lo que tenemos ante nosotros. Hay que tener cuidado con el uso del adjetivo ‘político’, ‘política’, porque el crimen organizado también está metido en la política y no solamente en Colombia sino en México e Italia”, aseguró.



En ese sentido, explicó que en 2012 el gobierno Santos hizo una caracterización de lo que entonces eran las ‘bacrim’, en donde estaba el hoy ‘clan del Golfo’, para analizar el tratamiento que se les podía tener, no ya desde una lógica de negociación, sino de acción, para determinar que este debía hacerse bajo la Convención de Palermo como una organización de crimen organizado.



“Pero ahora que cada vez recibe más señales de que se va conversar con él, pues lo que vemos es una organización cada vez más militarizada. En el mes de enero montaron una especie de farsa alrededor del nombre de Gaitán, como ustedes saben ahora se hacen llamar las Autodefensas Gaitanistas, y se vuelve para Colombia un problema estratégico por esa caracterización”, resaltó.



Y comento que el peligro de dar mensajes confusos también se está viendo hoy con las disidencias del ‘Estado Mayor Central’. Para él, ellos “no están en una lógica política, están en un lógica criminal y para hacerse notar cometen crímenes”, advirtió.



Por último, recordó que en el proceso que adelantaron, a pesar de un comité interinstitucional, hubo “abogados corruptos que trataron de meter nombres”, por lo que, en su criterio, estos asuntos deben quedar en manos de la justicia que es la que tiene las capacidades para investigar.



Por eso, para Jaramillo la ley de ‘paz total’ que reformó la 418 solo debería mantenerse para el Eln y el resto debería trasladarse a un nuevo marco especial de sometimiento a la justicia.



