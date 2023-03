Ironías de la vida. Durante muchísimos años, soldados y policías del país combatieron a los integrantes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). Hoy, después de más de 50 años de guerra, de muerte, de dolor y desgracia, la mayor parte de la antigua guerrilla ya está desmovilizada.



Pero sus miembros enfrentan ahora la amenaza y persecución de disidencias de ese grupo, que se alejaron del proceso de paz. Ante semejante situación, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, anunció que los exguerrilleros que se encuentran ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) serán protegidos.



La policía custodia y cuida a exguerrilleros. El próximo miércoles habrá una cumbre en Mesetas, Meta, para adoptar el plan de protección. Asistirá el presidente Petro.



El alto oficial inicia su diálogo con este cronista para EL TIEMPO respondiendo una pregunta sobre la reciente concentración campesina.

¿El secuestro masivo de policías que hubo en San Vicente del Caguán, cerca de la población de Los Pozos, donde está la petrolera Emerald Energy, fue realizado solo por los integrantes de la llamada ‘guardia campesina’ del Caquetá?



No eran de la guardia campesina, había disidencias de las Farc y otras personas que aducían ser campesinos. La guardia campesina apareció después y evitó que lesionaran a los policías, eso se ve en los videos.

¿Eso está confirmado?



Nosotros aportamos a la Fiscalía los videos públicos y las fotos que demuestran la presencia de personas que podrían hacer parte de las disidencias.

Hay un video que muestra que había dos soldados vigilando. ¿Por qué no intervinieron ellos?



Los soldados no podían disparar porque no había proporción frente a esa amenaza.

¿No era una orden de no hacerlo?



No en especial para este caso. Ese es un imperativo legal. Por eso yo apoyo la decisión del señor mayor comandante del Ejército en no ordenar atacar. Abrir fuego habría sido desastroso. Una desgracia total. Por fortuna, con la intervención del señor Presidente, que envió a sus ministros, hubo diálogo y acuerdo.

¿Además de los videos y fotografías que usted menciona hubo algún otro hecho que justifique su afirmación de participación de disidencias de las Farc?



Tenían más de 50 radios. Toda una logística.

¿Hay detenidos?



No, señor. Se están recogiendo todavía los elementos que serán materia de prueba.

Un juez de la República, Javier Ardila Arias, ordenó el jueves, y revocó el viernes, una orden de captura contra el coronel Javier Antonio Castro por “omisión de ayuda y auxilio”. ¿Qué opinión le merece?



Javier Antonio Castro. Foto: Policia

Los presupuestos para una orden de captura no estaban dados jurídicamente. No se cumplían los requisitos. Al revocar, el juez tomó la correcta y justa decisión.



Usted, además de ser general, es abogado. Le pregunto al abogado. ¿Usted cree que la orden del juez fue equivocada?



Claro, porque la privación de la libertad de las personas es una excepción. En un debido proceso se garantizan dos cosas: la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de la persona.

¿Y las dos las violó?



Prácticamente las estaba desconociendo en este caso.

¿Y por qué cree usted, general, que la orden fue revocada?



Porque era desproporcionada. Y ante esa desproporción, el juez tenía que corregir sus actos. No solo este juez. Siempre que hay una desproporción, hay que corregir. Por eso se habla de las correcciones de los actos que se desarrollan dentro del procedimiento penal, porque es tan fuerte que tiene que ser garantista.

Regresando al tema del secuestro de los policías, ¿qué es lo que pasa con los campesinos del Caquetá?



Eso viene de muchos años atrás. Recuerde el paro cocalero en Caquetá, que fue algo gravísimo, que también trajo unas consecuencias devastadoras tanto para los residentes allá como para el resto del país. Es una situación bien compleja, de abandono en las condiciones básicas que deben ser satisfechas. Una vía estaban pidiendo ellos para pavimentar y esa ha sido la excusa para detonar en Los Pozos. Se busca por parte del Estado y de la empresa privada armonizar esas necesidades y promover que sean satisfechas de la mejor forma. Lastimosamente, eso no se ha podido hacer por la presencia de grupos armados.

¿Existe el riesgo de que los hechos ocurridos del Caguán se repitan?



Claro. De hecho, lo estamos enfrentando en el Bajo Cauca antioqueño. Por eso, la orden acertada de tener presencia militar en el sitio favoreció mucho la acción de la Policía, porque el concepto cambió. No estamos frente a una manifestación pública, sino ante el acto mismo de la asonada, que es un delito. La manifestación pública es un derecho. Artículo 37 de la Constitución. La asonada está tipificada en el artículo 460 del Código Penal.

¿Y cuál será entonces la actitud de la Policía?



No lo vamos a permitir.

¿Si eso vuelve a ocurrir, habrá uso de la fuerza?



Sí, claro. Sí, señor. Ya no va a volver a pasar eso. No vamos a ver policías secuestrados.

¿Si se intenta, habrá respuesta?



Claro que sí; armada, en el marco de la Constitución y la ley. El derecho internacional de los derechos humanos nos dice cómo orientar el uso de la fuerza.

¿De qué se trata la cumbre política y militar que habrá el miércoles, en Mesetas, Meta?



Francisco Barbosa y Henry Sanabria Foto: Andrés Sandoval/Fiscalía - Policía

Hay una situación compleja alrededor no solo de Mesetas, sino de otros municipios. La presencia de un frente de las disidencias, que se hace llamar el frente 39 de las Farc, está presionando a la comunidad, citando, extorsionando, secuestrando. Ellos han acudido a diferentes formas de privación de la libertad y de constreñimiento, incluyendo el engaño. Citan a una persona para un trabajo y la secuestran y piden dinero a cambio de su libertad. Secuestro extorsivo. Nosotros, como cuerpo de policía, junto con las Fuerzas Militares, tenemos la obligación de intervenir frente a esa actividad criminal. En la cumbre de Mesetas lo que se buscará es dar las garantías para que imperen la ley y la Constitución, en la búsqueda de la paz.

Pero es que en estos espacios territoriales de reincorporados se han presentado hostigamientos y se denuncian desplazamientos… ¿Qué se va a hacer?



Estamos acompañando a los voceros y dirigentes de las antiguas Farc, de acuerdo con lo establecido en los decretos de cese del fuego. La Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) de la Policía Nacional es experta en el manejo de procesos de paz, es la encargada y la responsable de acompañarlos. Entonces, la presencia nuestra va a ser en ese sentido, acompañando, protegiendo y garantizando que ahí siempre impere la Constitución.

¿Va a haber protección?



Sí, claro.

¿A los exguerrilleros?



Sí señor, los que estén dentro de los acuerdos de paz o los proyectos de acuerdos de paz, el cese bilateral, temporal y bilateral. Hoy la Unipep juega un papel protagónico porque es la encargada de custodiar, de proteger.

Hay 24 espacios territoriales de reincorporación…



Sí señor, 24 espacios. Serán defendidos, protegidos y no vamos a permitir ataques de disidencias. Esa es la obligación que tenemos.

Hablan de desplazamientos en Mesetas…



Fundamentalmente, no tengo conocimiento de desplazamientos. Sí hubo algunas denuncias que fueron investigadas. Lo cierto es que estamos haciendo ese acompañamiento, incluso con quienes están privados de la libertad. Los hemos acompañado desde la entrada al centro de reclusión para garantizar que se cumplan los decretos.

¿Todos los exguerrilleros de las Farc que están en los 24 centros de concentración serán protegidos por la Fuerza Pública?



A nosotros nos corresponde proteger a los que hacen parte del mecanismo de verificación. Serán protegidos por la unidad los que hacen parte del mecanismo, los que hacen parte de los voceros de los grupos. Esos espacios donde ellos van a realizar esos diálogos, por supuesto, deben tener protección militar.



¿No le parece una ironía, general? ¿Que con el tiempo la policía y el ejército estén protegiendo a los antiguos guerrilleros?



Cuando era subteniente pensaba distinto, pero con el tiempo me di cuenta de que siempre lo mejor será la paz. Siempre. Los acuerdos de paz tradicionalmente han mostrado que disminuye las acciones contra la población. ¿Disminuir acciones contra nosotros? Siempre el esfuerzo terrorista ha sido contra la Policía. Primeramente, porque estamos ubicables en una estación, en una subestación, en un puesto de policía. Por parte de nosotros se harán todos los esfuerzos para lograr la paz, como lo establece la Constitución Política. Lo debemos asegurar.

¿Cómo está el orden público general?



Hay una confluencia de factores en diferentes partes del país. Específicamente, hay unas confrontaciones entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln por control territorial. Eso, evidentemente, genera una alerta y una alarma para garantizar que eso no afecte a la población civil. Igualmente, todo el tema asociado al Bajo Cauca antioqueño sigue siendo una alerta permanente en estos días.

¿Se han oído versiones sobre malestar en ejército y policía? ¿Hay un desencanto en la policía?



No, no, yo he estado en varias partes del país y continúa la misma forma de ver la vida por parte de los policías de hace un mes, de hace 15 días, de hace dos años, tres años. Es decir, los policías somos entrenados, capacitados desde muy jóvenes para enfrentar unos riesgos superiores a los que el común de la gente enfrenta. Entonces, vernos sometidos a riesgos para nosotros es normal, y más en Colombia, donde, infortunadamente, hemos tenido diferentes situaciones asociadas al crimen de alto impacto. Luego por eso no se desmotivan los policías. Por el contrario, hay una entereza de los policías para seguir actuando en concordancia con la ley. Es decir, lo que yo he visto es una capacidad institucional para superar todos los hechos que de alguna manera tienden a afectarla.

¿Qué opina de la afirmación de la alcaldesa de Bogotá sobre la que llamo estafa de la Policía en nuestra capital?



Yo me reuní con ella la semana pasada para hablar de este tema, porque ella mostró la cifra estadística de cuántos policías había tenido Bogotá en 2020 y dijo: “Finalizando mi mandato van a ser menos de los que yo recibí, a pesar de que yo pagué por 1.500 policías”. Y sí, efectivamente, el año pasado se firmó un convenio para que se les dé la dotación a los policías que van a egresar de las escuelas y llegaron a Bogotá 1.460, no alcanzamos a los 1.500, pero, infortunadamente, han salido por retiro y traslados normales varios policías de Bogotá.

Se ha reducido la cantidad de policías que usted se comprometió a entregar…



Claro, porque desde 2019 hubo un masivo retiro de muchos policías en el país, cerca de 19.000, a raíz del pronunciamiento del Consejo de Estado.

¿No hubo, pues, estafa?



No. Lo que sí estamos pidiendo es que se aumente el presupuesto, que la Alcaldía a través del Fondo de Seguridad, por norma, debe asignar a la Policía.

Pregunta final: ¿la Policía seguirá dependiendo del Ministerio de Defensa?



Sí señor. Nuestro mensaje para todos los policías de Colombia es decirles que el conocimiento de la ley es el mayor soporte de nuestras actuaciones y que en la medida en que un policía conozca la ley, actúa con firmeza, no se extralimita, pero tampoco omite sus funciones. El ánimo se mantiene en alto, lo demostramos en el Bajo Cauca, con prudencia pero con valentía.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO