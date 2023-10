Mitos y realidades sobre la tutela de los hijos con discapacidad

Poseer la tutela es cuando se le otorga la autoridad a un tutor para que proteja y vele por la seguridad y dignidad de otra persona.



En Colombia, se ha dado una evolución de la regulación del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, notoriamente influenciada por la normativa internacional, para promover la igualdad y eliminar las discriminaciones de las cuales han sido víctimas por su condición.



Estos son algunos de los mitos que aún se tienen en la temática:



(Le puede interesar: ¿Cuál es el formato para presentar una tutela en Colombia?).

En la Ley 1306 de 2009 se establece la protección e inclusión social de toda persona “con discapacidad intelectual o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño de la sociedad”.



En el artículo 6 de dicha ley, se dice la protección es responsabilidad de toda la sociedad, sin embargo, se ejerce de forma preferencial por los padres y personas designadas por estos (en caso de muerte o acuerdos), por los cónyuges y demás familiares, por personas designadas por el juez y, finalmente, por el Estado, por intermedio de instituciones habilitadas.



“Serán encargados de la custodia y protección de quienes están en discapacidad mental quienes garanticen la calidad e idoneidad de la gestión y, por ello, el orden aquí establecido podrá ser modificado por el Juez de Familia cuando convenga a los intereses del afectado”, explica el Instituto de Bienestar Familiar.

Facebook Twitter Linkedin

Leyes Foto: Stock Adobe

Se deberá asegurar un nivel de vida digno, con alimentación, vestido y vivienda apropiado, además de la mejora de sus condiciones de vida y la promoción del ejercicio de sus derechos sin motivo de discriminación por discapacidad. Esto quiere decir que, en Colombia, la protección y representación legal de las personas corresponde primero, a sus familiares y en casos excepcionales, a personas designadas por un juez de la república.



En este proceso designado por la ley, se crean un conjunto de creencias falsas, que puede llegar a hacer parte de los imaginarios negativos que se tienen con respecto a las personas con discapacidad.

¿Cuáles son los mitos que existen?

1. "Todas las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés) necesitan un tutor".



Cuando una persona es mayor de edad la tutela deberá ser decidida por un Juez, quien determina si la persona puede tomar sus propias decisiones o si necesita un tutor. Además de decidir quién será el encargado, el delegado de la justicia debe designar que decisiones tomará en representación del apoderado.

2. "Los padres son automáticamente tutores de sus hijos adultos con discapacidades"



Cada una de las tutelas deberán ser asignadas tras una orden judicial, independiente de cuál sea la discapacidad de una persona o como le afecta. Cuando un menor de edad se convierte en adulto, su tutela finaliza y se requiere ir al tribunal a obtener una nueva orden judicial ya que los procesos son diferentes.



(Le recomendamos: Estas aplicaciones de su celular pueden robarle datos bancarios).

3. "La tutela protegerá a las personas con IDD del abuso financiero, físico y de otro tipo."



Tener un tutor no impide que una persona se involucre en conductas de riesgo, sea arrestada, herida o que alguien se aproveche de esta de alguna otra manera. Las personas con discapacidad se encuentran más propensas a sufrir abusos sexuales y tienen menos posibilidades de conseguir ayuda y protección, según el Ministerio de Salud.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Niñez ya

La custodia permite que el tutor tome medidas legales en nombre de la persona después de haber vivido un abuso financiero, físico o de otro tipo.



Sin embargo, la mejor manera de evitar que se aprovechen de las personas con IDD es hablar constantemente sobre las opciones seguras, relaciones saludables y el reconocimiento de situaciones que pueden llegar a ser peligrosas o contraproducentes.



(Lea también: Colombia llega a la tutela 9 millones en la Corte Constitucional).

4. “Las personas con discapacidad necesitan siempre que se les proteja y cuide".

​

De acuerdo al Ministerio de Salud, el paternalismo y la sobreprotección no son la mejor forma de cuidar. La gran mayoría de personas llevan una vida autónoma, independiente y productiva. No se debe subestimar ni poner límites a las posibilidades de aprendizaje y autonomía de cada uno.

El Instituto de Bienestar Familiar, reconoce la necesidad proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad desde que son menores de edad: “Cuando una persona (menor de edad o con discapacidad mental) no puede administrar por si misma sus bienes, corresponde en principio a la familia prodigar dicha administración, generándose excepcionalmente para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en situación de debilidad manifiesta”.



En el Código Civil el Estado Brinda mecanismos de protección para quienes no puedan dirigirse o administrar sus negocios, una de estas es la figura del tutor o curador, es decir, representantes legales que se nombran cuando alguno de los padres ha perdido su patria potestad o no la puede ejercer.



LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

Lea más noticias...