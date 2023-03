El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que se iniciaron las investigaciones sobre los traslados llevados a cabo desde que el general Henry Sanabria está al mando de la Policía Nacional, pues, según lo descrito por el jefe de cartera, algunos de estos podrían haberse efectuado por las creencias religiosas de los uniformados.



"He escuchado el fin de semana algunas afirmaciones de miembros de la Policía que dicen, y no atribuidas precisamente al general Sanabria, pero sí como a la dirección de la Policía, que algunos traslados pueden ser considerados de acuerdo con la afinidad religiosa o no", dijo Velásquez a la candena radial Blu Radio.



Director de la Policía Foto: Twitter: DirectorPolicia

El ministro de defensa aclaró que estas acusaciones no están puntualmente dirigidas al general, pero que sus declaraciones recientes dejan dudas sobre cómo se ha administrado la institución.



"En primer lugar, el respeto por sus creencias dentro de la libertad de cultos que constitucionalmente está consagrada, la reiteración, como lo afirmó el presidente de la República, que se respetan sus creencias, pero que esas creencias no pueden incidir en el manejo de la institución".



Cabe resaltar que en días anteriores, el Director de la Policía, Henry Sanabria, en diálogo con Semana habló sobre la existencia de seres sobre naturales.



"La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", fueron algunas de las palabras que compartió Sanabria.



De la misma manera, el Director de la Policía señaló que ha visto esa presencia maligna en muchas situaciones, la última vez fue, según indicó en la entrevista, en "las pasadas protestas", cuando "unas 2.000 o 3.000 personas pasaron al frente de siete policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS