Clara Rojas es una de las caras más recordadas entre las víctimas de los secuestros perpetrados por las Farc. Su participación en la política colombiana, su cercanía con Íngrid Betancourt y su posterior cautiverio hicieron de su nombre un recurrente en las noticias. Una de las mayores sorpresas durante este doloroso episodio fue su embarazo.



Cuando Rojas recuperó su libertad, también logró la de su hijo Emmanuel, quien fue concebido y nació durante el secuestro.



De acuerdo con la historia que se conocía, el padre del niño estaría muerto, pero en días recientes, el exguerrillero 'Martín Sombra' aseguró que el que sería el padre de Emmanuel está vivo.



De acuerdo con Elí Mendoza, nombre real del 'Carcelero de las Farc', como también se le conocía, el guerrillero no fue fusilado por haber tenido un hijo con Rojas.



“Era un joven muy bien presentado. Un peleador tremendo. Embarazó a la doctora y fue castigado por eso. Le metí huecos de basura, leñas y ranchería como castigo”, dijo 'Martín Sombra'.



Y, según su versión, él mismo se encargó de sancionar al hombre, que era para entonces un joven guerrillero de unos 20 años, que se llamaba o le decían 'Juaco Sur' o 'Taqueta'.



Pese a esa versión, entregada por el exguerrillero a Semana, Clara Rojas negó que esto fuera cierto en una entrevista de Cara a cara con María Isabel Rueda, publicada por EL TIEMPO y afirmó que esto no impacta de ninguna manera su vida, ni la de su hijo.



"Por supuesto que no, porque no es verdad. No sé por qué ‘Martín Sombra’ lo dice. Ese no es el papá. No sé a quién se refiere. No sé quién fue el que se lo dijo, pero no fui yo. Nunca le he contado a nadie quién es el papá, y menos a ‘Sombra’, con quien no he siquiera conversado acerca de eso", le repondió la excongresista a Rueda.

Clara Rojas y su hijo Emmanuel. Foto: ICBF. ARCHIVO EL TIEMPO

Sobre su hijo Emmanuel, Rojas reveló que está próximo a ingresar a la universidad y que ha logrado adaptarse viviendo en el presente.



"En general, él ha podido adaptarse, pero igual, en estos quince años que han pasado de haber recuperado la libertad ha habido etapas. Incluso a él en algún momento le tocó afrontar un tema de bullying en su colegio. Cosas que han sido complejas. Hemos venido superando las vicisitudes, pero como dicen, coletazos del ayer, pues claro que hemos vivido", contó.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS