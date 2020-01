Doce años tras el rastro de un hijo marcado como 'falso positivo'

En el sitio donde se presume que están los restos de Óscar y los dos jóvenes que asesinaron con él han adelantado dos exhumaciones, una en diciembre de 2017 y otra en mayo de 2018.



Pasaron varios meses entre esos procedimientos y los resultados de compatibilidad del ADN y, al final, los cuerpos no correspondieron a ninguno de los tres. “Yo tenía la certeza, estaba segura de que esta vez sí era. Cuando me dijeron que no, me enfermé, me dio la pálida”, dice Doris.



Lleva a cuestas el dolor de varias madres. Por eso, le encuentra el lado positivo a esa historia: “Después de que recapacité, vi que por mi lucha se hizo posible que se encontraran dos cuerpos y que se los pudieron entregar a sus familias. De todas maneras había gente que los estaba buscando”.



En medio de esa búsqueda, la voz de Doris ha llegado a todos los medios de comunicación, varios documentales, una película que se estrenará este año y eventos en Colombia y el exterior.



Aunque ella suele estar en la luz y Darío en la sombra, dice que “sin ese bastón”, nada sería posible. “Hay semanas que yo tengo que ir tres o cuatro veces a Bogotá y, cuando llego, mi viejito me está esperando con la comida lista, la casa arreglada. Hay días que llego destrozada, pero él siempre está ahí para consolarme”, señala Doris.



Tiene como bandera una sonrisa: “Óscar siempre fue el alegre de la familia. Si me veía llorando, me consentía, me consolaba. Por eso a mí no me borran esa expresión”. También es imborrable el rostro de su hijo, que se tatuó en el hombro derecho con las fechas de su nacimiento y asesinato.



Darío bromea con la edad de Doris: “Es que ella es un año mayor que yo, por eso me toca obedecerla”. Su lucha desde casa, dice, va por partida doble. “Yo he tenido que intentar asimilar dos duelos. El de la muerte de mi hijo Óscar, y el de sentir que ya no tengo a mi mujer conmigo: ella le entregó su vida a esclarecer el caso de nuestro hijo”, apunta con el habla entrecortada.



Pero él también lo ha hecho, no solo siendo el soporte de su esposa, sino en esas incontables jornadas repasando el expediente de su hijo para encontrar nuevas pistas.



Cada día que pasa descubren que el tiempo no es cura para la ausencia. Este enero su duelo cumple un año más, como dice Doris, “congelado en el tiempo”.