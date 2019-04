Llamando a Policía dueños de bares evitarían delito por tráfico

La Fiscalía sostuvo que solo quienes promuevan el consumo de drogas en espacios públicos o privados podrían ser judicializados por un artículo incluido en un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso.

El asesor de la Fiscalía Majer Abushihab afirmó que los dueños o responsables de actividades en establecimientos privados o públicos, que incurran en esas conductas podrían recibir penas de entre 4 y 8 años.



Se trata de la tipificación del delito de favorecimiento al tráfico de drogas que fue incluido en un proyecto que avanza su trámite en primer debate en el Congreso.



El asesor sostuvo que en todo caso se adecuará ese delito a quienes conscientemente promuevan la venta o el consumo de la droga y no a quienes sin saberlo tengan ese tipo de situaciones en sus establecimientos o en los eventos que organicen.



Añadió que al empresario, responsable o dueño de un establecimiento solo tendrían que avisar a las autoridades ante la evidencia sobre la venta de droga en sus eventos.

Igualmente aseguró que la tipificación de ese delito no implica que las autoridades puedan realizar allanamientos en los establecimientos, diligencias que deben tener autorización judicial.



Sobre el tema se refirió Camilo Ospina, presidente de Asobares quien sostuvo que el sector ha buscado alternativas para combatir el microtráfico.



Sin embargo manifestó su preocupación por las consecuencias de la medida: “rompe el principio de responsabilidad subjetiva en la medida que amplía la responsabilidad a personas que no están relacionadas con la conducta (el consumo) ni siquiera en la calidad de cómplices, rompe la premisa del derecho penal en el que la responsabilidad del delito es individual; también rompe el principio de buena fe al asumir, que los propietarios de los establecimientos facilitan el consumo en sus locales, cosa que es falsa”.



Añadió que los empresarios agremiados en la asociación “actúan conforme a las leyes y no permitiremos que sean sujetos de prejuzgamientos que resultan deshonrosos”.



Igualmente señaló: “existen espacios que son exclusivos de la intimidad de los usuarios, por ejemplo en el caso de los hoteles las habitaciones, en el caso de bares y restaurantes los baños donde el propietario o administrador no tiene ningún derecho para violar la intimidad de sus clientes y usuarios; ninguna ley faculta ni autoriza ninguna acción o elemento como, por ejemplo, el uso de cámaras en estos lugares”



Sobre el tema también se pronunció Gabriel García, CEO de Páramo, que se encarga de organizar el Festival Estéreo Picnic: “Me parece terrible la idea, porque somos promotores de lo contrario. En nuestros festivales tenemos la campaña Échele cabeza, pues sabemos que es difícil controlar que los chicos no consuman droga en este tipo de eventos, por eso, nos parece mejor tomar las medidas preventivas. La solución pasa por la educación, que las personas que están promoviendo esta ley entiendan realmente lo que está pasando en las calles”, comentó



EL TIEMPO consultó a Ocesa Colombia, que, por ahora, se abstuvo de dar su opinión al respecto.



