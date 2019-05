Listo aval para ascenso del general Nicacio Martínez

El comandante del Ejército, mayor general Nicacio de Jesús Martínez, fue informado en la tarde de este martes que su ascenso a general full de la República avanza en el Congreso.

Tal y como lo anticipó EL TIEMPO, ya fue radicada ante la plenaria del Senado la ponencia favorable a su promoción castrense y solo resta la votación formal que está prevista para la semana próxima.

El senador liberal Jaime Durán Barrera le confirmó a este diario que, tras consultar a las directivas de su colectividad, no se encontró mérito para frenar el ascenso de Martínez. Además, dijo que su hoja de vida cumple con los requisitos previstos en la ley.

A nosotros nos correspondía tomar una decisión política y verificar la idoneidad de su hoja de vida, y eso hicimos. Hasta este momento, no hay ninguna investigación en su contra FACEBOOK

TWITTER

“A nosotros nos correspondía tomar una decisión política y verificar la idoneidad de su hoja de vida, y eso hicimos. Hasta este momento, no hay ninguna investigación en su contra”, precisó Durán.



El aval a la promoción de Martínez –no exenta de polémica entre congresistas de oposición– se conoció 24 horas después de que él mismo le revelara a EL TIEMPO que el Ejército había decidido cambiar la directriz sobre medición de resultados operacionales, que causó polémica tras su publicación en The New York Times.



De hecho, este diario estableció que antes de tomar la decisión de su ascenso, no solo se analizó el alcance de la publicación del diario neoyorquino, sino que se estudió una carta de tres senadores estadounidenses que solicitaban frenar su promoción. Además, se hizo un diálogo directo con el oficial.



Por eso, de acuerdo con el texto de la ponencia que pasó a estudio de la plenaria, se decidió dar fe de su compromiso y lealtad con la institución que actualmente comanda y a la cual ingresó hace más de 40 años.



“Su formación personal, profesional y trayectoria como militar, que conforman el perfil del mayor general Martínez Espinel, fortalecen la confianza en los senadores de la República y su ascenso permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y respeto a las instituciones, en especial de nuestra democracia”, se lee en la ponencia del liberal Durán, también presidente de la Comisión Segunda del Senado.

UNIDAD INVESTIGATIVA@UinvestigativaET