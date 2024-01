Liberan agresores de funcionario del BID apuñalado en Bogotá por error de procedimiento

Recientemente, el 12 de enero, un incidente violento tuvo lugar en La Bifería, ubicada en la calle 109 con Carrera 17, en Bogotá.



Un empleado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue atacado de manera brutal por dos individuos al salir del restaurante. El funcionario estaba cenando con un familiar cuando ocurrió el ataque.

El empleado del BID recibió cuatro puñaladas al intentar defender a una mujer que estaba siendo robada cerca del lugar. Afortunadamente, fue llevado a tiempo a un hospital donde recibió atención médica y se encuentra estable tras una cirugía extensa.



Los agresores fueron arrestados inmediatamente por la Policía de Bogotá en la escena del crimen.



Sin embargo, su posterior liberación ha generado dudas sobre la eficacia del sistema judicial. Se informó que errores en el registro de los detenidos por parte de la Policía habrían contribuido a su liberación, de acuerdo con la 'W Radio'.



Desde EL TIEMPO se conoció que el conductor de la moto fue detenido porque las placas del vehículo estaban alteradas, no por el delito de hurto. Los agentes informaron que la mujer no puso la denuncia correspondiente, por eso no se pudo investigar el respectivo crimen.

La situación ocurrió en la localidad de Usaquén. Foto: Google Maps

Se supo también que el Secretario de Seguridad de Bogotá está supervisando el caso, y la Fiscalía continúa el proceso de investigación del caso. La familia del funcionario atacado ha expresado su indignación por la liberación de los sospechosos.

Así ocurrieron los hechos

Desde EL TIEMPO se habló con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y reveló que dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta, intentaron robar a una señora en el norte de Bogotá.



Los dos asaltantes intentaron rapar el celular de la víctima, cuya identidad es desconocida y trataron de irse a la fuga. Los hechos habrían ocurrido en la Calle 109 con Carrera 17, por las inmediaciones del barrio San Patricio, de la localidad de Usaquén.

Tras su afán por huir, los delincuentes chocaron con otra motocicleta y se cayeron. Las personas, al percatarse que estaban ahí, se acercaron a golpearlos y un asesor financiero, quien se encontraba en el lugar, resultó herido con un arma cortopunzante.



El hombre resultó lastimado y tuvo que ser trasladado a un centro médico de inmediato. Por su parte, uno de los motociclistas que lo hirió se dio a la fuga y no estaba en el momento cuando llegaron las autoridades.



Pese al error en el registro, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que continúan con las indagaciones, recogiendo material de las cámaras de seguridad de la zona e interrogando a los testigos de lo ocurrido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de LA W y EL TIEMPO y contó con la revisión de una periodista y un editor.