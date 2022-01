El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, calificó como “delirantes” las declaraciones del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que señala como un hombre de confianza del exjefe paramilirar Salvatore Mancuso.



En un comunicado, Lafaurie manifestó que que "esas falsas acusaciones habían circulado hace diez años ante Justicia y Paz, para buscar favorecimientos por parte de señalados criminales, y desde ese mismo momento, la credibilidad de Osorio fue desestimada, por lo que terminó condenado a 19 años de prisión".



Según la declaración de Osorio, revelada por Noticias Caracol, Lafaurie le habría pedido en 2005 a Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán para que este llegara a la Fiscalía General, cargo que ostentó por cuatro años.



El testimonio generó polémica, al punto que el propio Mancuso, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de que las autoridades definan si es deportado a Colombia, reapareció esta semana con una carta en la que, entre otras cosas, asegura:



"Debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie. Todo ello fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz. Incluso, algunos detalles anecdóticos que ejemplifican dicha cercanía, como fue el discurso pronunciado por el señor Lafaurie en Cartagena y que cuenta Benito que ayudé a redactar, fueron ciertos y se habían quedado rezagados en mi memoria".



Al respecto, Lafaurie dijo que "Mario Iguarán fue elegido con 17 votos sobre un total de 23". Y agregó: "no solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra cada uno de los 17 magistrados que Osorio pone bajo sospecha".



El presidente de Fedegan también se refirió a la carta del exjefe paramilitar: "No es extraña la confirmación de Mancuso a las patrañas de Osorio ante la JEP, pues ya lo hicieron hace diez años ante Justicia y Paz, pero al contrario".



Y es que en la carta Mancuso afirma que él ya había hablado en Justicia y Paz sobre Lafaurie, pero que esa justicia transicional no cumplió con su objetivo:



"Estas declaraciones (las de Osorio) y su repercusión en el proceso judicial que adelanta la JEP comprueban una vez más que Justicia y Paz 'se quedó corta' para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales, termine engavetada para 'comodidad' de una parte del poder político y económico de Colombia. Este relato sobre el Fondo Ganadero de Córdoba como tantos otros, que no es nuevo, que ya se había expuesto en instancias de la justicia transicional y ordinaria, hoy cobra otro sentido bajo el enfoque de los principios que orientan la JEP".



