La historia detrás de la caída del ‘Mono Jojoy’

El nuevo libro de Gustavo Duncan tiene un gran valor para todos aquellos que se interesan en la comprensión de nuestro conflicto armado, al menos por dos razones: de un lado, introduce por primera vez en el debate público la literatura especializada en torno a los denominados “objetivos de alto valor estratégico”, es decir, el impacto que puede tener para un grupo armado no estatal la desaparición de sus líderes.

Y, de otro lado, porque lleva a cabo un sofisticado análisis de la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas (“Jorge Briceño” o el “Mono Jojoy”), tras un bombardeo a su campamento en la región de La Macarena (Meta), el 22 de septiembre de 2010. De acuerdo a Duncan, este hecho cambió definitivamente el destino de las FARC y convenció a su dirección de la necesidad de transitar de las “armas a la política”.



Si bien el tema de los “objetivos de alto valor estratégico” ha sido objeto de estudio y análisis en las filas castrenses y policiales en nuestro país, su análisis ha estado ausente en el debate académico y en los medios de comunicación.



Según Duncan, en la literatura especializada algunos autores consideran que descabezar a una organización armada no estatal no tiene mayores efectos, pues, ésta rápidamente sustituye a sus dirigentes caídos en combate o capturados (Bryan Price) e, incluso, puede resultar contraproducente al agudizar su radicalidad ideológica y sus métodos de luchas, incluidas, acciones terroristas (Aaron Mannes).



Otros autores, por el contrario, sí creen, basados en numerosos estudios comparativos, que se trata de un método eficaz, pero que depende de distintas variables como la importancia del objetivo, la legitimidad de la operación, la relación costo/eficacia y la proporcionalidad (Victor Hyder). Otros analistas añaden que, sólo si el cambio en la dirección conduce a la emergencia de un liderazgo más moderado, valió la pena el esfuerzo (Patrick Johnson).

Detengámonos solamente en una de las variables que pueden incidir más en el impacto de la desaparición de un líder para una organización armada. Sin duda, no es igual su eficacia si se trata de una organización institucionalizada que de una organización personalista. Al respecto, es impactante constatar cómo dos grupos guerrilleros que alcanzaron mucha fortaleza, el Partido Comunista de Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL) y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil en Sri Lanka, se derrumbaron estrepitosamente cuando fue detenido en Lima, en 1992, Abimael Guzmán (el “Presidente Gonzalo”), o cuando cayó en combate el fundador y máximo dirigente de los Tigres Tamiles, Velupillai Prabakharan, en 2009. En ambos casos, debido al culto a la personalidad, uno y otro movimiento no sobrevivieron a la caída de sus líderes carismáticos.

Al parecer una situación similar se vivió en la resistencia kurda en el sur de Turquía con la rocambolesca detención del líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdalá Öcalan, en Nairobi (Kenia) en 1999, cuando éste se dirigía hacia el aeropuerto para tomar un vuelo hacia Holanda en donde había solicitado un asilo político y terminó secuestrado y trasladado a Turquía donde cumple una sentencia de cadena perpetua.



Estas experiencias no son similares al caso de las FARC, que constituía una organización menos dependiente de un caudillo y más de una estructura burocrática que llevaba muchas décadas en construcción. Aun cuando, sin duda, el peso histórico y simbólico de Manuel Marulanda era enorme –similar al que tiene en el ELN, Nicolás Rodríguez (“Gabino”)–, su deceso en el año 2008 no condujo al derrumbe de la organización.



Marulanda fue sustituido por Alfonso Cano y, tras la muerte de éste, por Rodrigo Londoño (“Timochenko”).



Sin embargo, según argumenta Duncan, la muerte de Jorge Briceño –antecedida de una serie de golpes demoledores como la Operación Fénix y la Operación Jaque, ambas en el 2008– fue el punto de quiebre en las FARC y condujo a su dirección nacional, compuesta por el Secretariado y el Estado Mayor Central, a tomar la decisión de abandonar la lucha armada.

Su principal argumento es que las FARC solamente tuvieron, a lo largo de su historia, dos jefes con capacidad de dirigir las operaciones militares con solvencia: Manuel Marulanda y Jorge Briceño. Ambos de origen campesino, ambos involucrados en la lucha armada desde su más temprana juventud y ambos autodidactas con muy escasa educación formal. Pero uno y otro muy dotados para la guerra. El primero murió en 2008 y el otro en 2010. En escasos dos años, las FARC perdieron a sus dos mayores líderes en el terreno militar.



Tras la muerte de Jorge Briceño, el resto del Secretariado tomó conciencia de su derrota estratégica inminente. No solamente habían perdido a su líder militar, sino que, tras esa experiencia, nadie se sentía a salvo. Ya había caído en marzo de 2008 en una operación similar (“Operación Fénix”) Raúl Reyes, en la frontera con Ecuador, e, Iván Ríos, el más joven miembro del Secretariado había sido asesinado ese mismo mes por uno de sus hombres de confianza, tentado por una recompensa económica.



Entre 1990 y 2011 todo el Secretariado de las FARC debió ser sustituido por una nueva generación que provenía de la Juventud Comunista o del Partido Comunista –las dos canteras más importantes de cuadros para la organización guerrillera–, la cual poseía en su mayoría una mayor sensibilidad por la dimensión política de la lucha revolucionaria y, por tanto, menos arraigo a una guerra que ya se prolongaba por décadas y que, tras una etapa de impactantes éxitos militares (1995-1998), mostraba signos de agotamiento.



La desaparición de Jorge Briceño tuvo un impacto adicional en las FARC debido al papel histórico asignado al Bloque Oriental para la conquista del poder. Este bloque estaba ubicado en la “retaguardia estratégica” de las FARC entre los Llanos del Yarí y la Serranía de la Macarena y estaba destinado a remontar la Cordillera Oriental para cercar a Bogotá –vía el Páramo de Sumapaz–, en la etapa definitiva de la toma del poder, según los planes definidos desde la VIII Conferencia Nacional Guerrillera celebrada entre el 11 y el 18 de abril de 1993 en el Guaviare.

De ahí el impacto de la “Operación Sodoma” para las FARC: tras dos décadas intentando pasar de la guerra de guerrilla a la guerra de movimientos, en la perspectiva de transitar finalmente hacia la guerra de posiciones –según los postulados clásicos de la Guerra Popular Prolongada de Mao Tse-Tung–, ahora, frente a la pérdida de su máximo jefe militar, se veían obligados a regresar a la guerra de guerrillas. Es decir, toda la proyección estratégica aprobada en la VIII Conferencia se había venido al traste.



La “derrota estratégica” de las FARC se comenzó a tejer al inicio de la administración de Andrés Pastrana. En 1998, bajo el liderazgo de los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, se inició una profunda reestructuración militar tendiente no al aniquilamiento de la guerrilla (derrota total), sino a su debilitamiento (derrota estratégica), para lograr la paz en una mesa de negociación.



Por ello, fue clave la conciencia que tuvo inicialmente Alfonso Cano y, tras su deceso en 2011 mediante la “Operación Odiseo”, Rodrigo Londoño, en torno a la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz y continuar la lucha por la vía de la acción política y no de las armas.



Gustavo Duncan plantea que, frente a los riesgos que conllevaba la política de los “objetivos de alto valor estratégico”, una de las opciones de las FARC hubiera podido ser sacar al Secretariado y, al menos una parte del Estado Mayor Central, hacia un “santuario estratégico” situado fuera del país, en concreto, hacia la frontera venezolana.



La situación actual del ELN demuestra que hubiera sido una decisión que no resolvía el dilema: hoy este grupo guerrillero tiene inmovilizados en Cuba a 10 de los 17 miembros de la Dirección Nacional, entre los cuales, dos miembros del Comando Central, Nicolás Rodríguez y Pablo Beltrán, pues los otros tres miembros del COCE (“Antonio García”, “Pablito” y “Ariel”) se encuentran en Venezuela al lado de los otros miembros de la Dirección Nacional. Es decir, el ELN, sin haber perdido ni un solo miembro del COCE en años recientes, sufre de un “descabezamiento de hecho” de su mando político-militar ante el temor de sufrir la misma suerte que la dirección de las FARC.



Y las consecuencias son, igualmente, demoledoras: una crisis de mando y dirección y una creciente autonomía de mandos medios improvisados que, lejos de la tradición del ELN, día a día se acercan más y más al tráfico de drogas.



En el discurso de posesión del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, el presidente Iván Duque planteó como eje de la política de seguridad los “objetivos de alto valor estratégico” dirigida hacia las disidencias de las FARC, los grupos criminales organizados y el ELN (“‘Perseverancia y golpes estratégicos’: el pedido del presidente Duque al nuevo ministro de Defensa”, en El Tiempo, 6 de febrero de 2021). El libro de Gustavo Duncan permite comprender el significado de esta línea de acción, así como sus límites, sus riesgos y sus potenciales resultados.



Ojalá tanto el ELN como las disidencias de las FARC entiendan definitivamente que las perspectivas de la lucha armada son nulas y solo sirven para prolongar el inútil y doloroso desangre que sufre el país. Ni un colombiano más debe morir ya sea soldado, guerrillero o civil.







Prólogo de Eduardo Pizarro