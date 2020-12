Juez ordena 3 días de arresto para Mindefensa y director de la Policía

Este miércoles en la noche se conoció el fallo del juzgado promiscuo del circuito de Chinchiná, Caldas, que ordenó sancionar por desacato al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



El fallo es la respuesta al incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa por el "incumplimiento a un fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2019" que los ordenaba a promover el curso de ascenso al mayor Moreno Salazar.



El incumplimiento se dio, según se lee en el documento, porque "a pesar de haber sido sometido al procedimiento de evaluación de trayectoria profesional para ser llamado al curso de ascenso, (Moreno Salazar) fue notificado el 25 de febrero de 2020 que su nombre no había sido recomendado para presentar el concurso previo al curso de capacitación para ascenso al grado de teniente coronel (..)".



Por este motivo, el juez César Augusto Cruz les impuso a Trujillo y Atehortúa el arresto por tres días calendario que "deberán cumplir en la Escuela de Carabineros o en Institución Pública similar al respecto en la ciudad Bogotá".



Según se lee en el documento del fallo, el comandante del Departamento de Policía de Bogotá tiene, para cumplir con lo ordenado, "tres días calendario siguientes al recibo de la comunicación (...) y para que informen por escrito dentro de los dos días siguientes a la fecha en que los sancionados cumplan la referida ordenanza".



Finalmente, el juzgado les impuso una multa de dos salarios mínimo para cada uno. Además, indicó que se les seguirá sancionando por desacato así sucesivamente hasta que cumplan en su totalidad dicha sentencia.



El documento también resolvió que no se sancionará al presidente Iván Duque por el desacato y que la decisión no es "susceptible de recurso alguno".

Aquí puede leer el fallo completo:

ELTIEMPO.COM​