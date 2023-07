La Fiscalía General de la Nación capturó este sábado 29 de julio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y a la exnuera del mandatario, Day Vásquez por varios delitos ligados a supuestos dineros ilícitos en la campaña presidencial del 2022.



El CTI de la Fiscalía confirmó en las últimas horas la captura del diputado de Barranquilla y su expareja sentimental, quienes serán trasladados a Bogotá para que respondan ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso de Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales.

Juan Fernando Petro reacciona ante la captura de su sobrino



En una entrevista con Noticias Caracol, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló del proceso judicial que inició contra su sobrino y explicó que la noticia lo tomó por sorpresa.



“Primero es una sorpresa, no lo esperábamos. Además, tenemos una tristeza, la palabra es congoja, porque como toda familia en cualquier parte del mundo ante un evento como estos se siente esa zozobra, esa tristeza, ese dolor, pues por la sangre, esa es una cuestión genética y nosotros no somos la excepción”, afirmó.



El tío de Nicolás Petro Burgos señaló que, independientemente de los términos legales en los cuales está involucrado su sobrino, recibirá todo el apoyo de la familia. Eso sí, dejarán que la justicia trabaje en el caso para encontrar el grado de responsabilidad que tuvo en los delitos de los cuales está siendo acusado el hijo del presidente.

Juan Fernando Petro Foto: Twitter @JuanFPetro

De hecho, Juan Fernando Petro reveló que, luego del escándalo que salió a la luz pública hace uno meses, decidió reunirse con Nicolás en Barranquilla para darle un espaldarazo ante el difícil momento que atraviesa.



“Cuando salió la noticia por primera vez yo vine a Barranquilla, hablé con él, le di todo mi apoyo, la fuerza de la familia a través mío, independientemente de cómo sucedan las cosas y los errores o no que cometamos en la vida, la vida misma es estar sujetos a la posibilidad de cometer errores, e independientemente de eso es darle la fuerza y el apoyo y lo sigo pensando igual al día de hoy”, explicó.

Juan Fernando se solidariza con su hermano, Gustavo Petro



Una de las personas que más conoce al presidente es justamente su hermano Juan Fernando Petro, quien se refirió al momento que atraviesa su familia y en especial su hermano por la captura contra su hijo mayor.



“Es monstruosamente doloroso para él, esta mañana emitió un tuit con mucha sabiduría y pertinencia. Pero también con toda la nostalgia del mundo, porque para nadie es fácil saber que su propio hijo vive momentos como estos”, indicó el hermano del mandatario.



Por otro lado, destacó la decisión del mandatario de los colombianos de acatar las decisiones de la justicia y no interferir en la investigación de la Fiscalía General de la Nación. “Lo importante es que no haya politización corrupta (...) La Fiscalía determinará que decisiones se toman sobre el caso de Nicolás”.

Gustavo Petro (izq.), Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Archivo Particular

Ante la pregunta de los últimos sucesos que han salpicado al presidente Gustavo Petro y a su gobierno, Juan Fernando respondió: “Es triste que hayan hechos judiciales que deben ser investigados y que estén vinculados al presidente. Pero también hay hechos políticos que le convienen a ciertas personas, no podemos taparnos los ojos para saber que los actos judiciales en Colombia están ligados a acciones políticas e intereses por debajo de cuerda”.



Por último, se tomó su espacio para hablar de Day Vásquez, quien ‘prendió el ventilador’ de este caso hace algunos meses con sus declaraciones a medios de comunicación.



“En el caso de Days que, de pronto nunca lo pensó al armar la bomba explosiva ante la opinión pública y la justicia, ella quedó involucrada con lo que dijo, para mí no es una sorpresa su captura porque se inculpó a sí misma. La justicia determinará cuál es el grado de responsabilidad de Nicolás Petro y Day Vásquez”, destacó Juan Fernando.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

