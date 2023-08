La exsenadora Zulema Jattin rindió declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que aceptó alianzas con el paramilitarismo con el objetivo de conseguir beneficios electorales hace 20 años, versión en la que mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Ese capítulo se llamó 'Pacto de Sindicato', y las declaraciones en las que la excongresista salpicó a Uribe fueron reveladas por W Radio. Según el medio, Jattin le dijo a la JEP que visitó al exjefe de Estado en el año 2002, para manifestarle que estaba preocupada por lo que paramilitares estaban haciendo en Córdoba prohibiendo candidatos.



Jattin consiguió la libertad condicional por parte de la JEP el año pasado, la cual fue otorgada con el compromiso de que hable del accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el departamento de Córdoba.



Siguiendo la versión de la exsenadora, la respuesta que le dio él fue que si no tenía pruebas, no lo hiciera: "...Simplemente orientó la conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso".



En lo que investigó W Radio también aparece que Uribe no habría visto con buenos ojos el tema de las denuncias para no generar "ruido", pues él era candidato y tenía apoyos en Córdoba, así como aspirantes como Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, condenados por nexos con el paramilitarismo.



La salpicada no termina ahí, pues Zulema Jattin les comentó a los magistrados de la JEP que la atendieron que en 2004 estuvo presente en una finca de Alfredo Corena, en la que precisamente estaba Álvaro Uribe. Esa vez, entre políticos se señalaron de tener algún supuesto nexo con los 'paras', a lo que, según la excongresista, Uribe se quedó callado.



“En ese momento que estaba tomando rumbos ya muy agresivos, sobre todo entre los senadores Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales y en esa reunión en presencia de Álvaro Uribe, se acusaron mutuamente de vínculos con las Autodefensas", le dijo Jattin a la JEP.



Esos hechos por los que pasaron los cordobeses relacionados a las Auc supuestamente habrían tenido la intención de Jattin de denunciarlos, ya cuando Uribe estaba en el poder, sin embargo, comentó que no le hicieron caso de sus menciones a personas como el exministro Sabas Pretelt de la Vega, y el excomisionado Luis Carlos Restrepo.



