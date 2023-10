“Llegó la guerrilla y me violó, porque el Ejército había caminado ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo no tuve a quién decirle ni cómo pedir auxilio porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí mismo”. Este es un aparte del crudo relato que hizo una mujer que fue abusada sexualmente por hombres de las Farc en Arauca en 2007.



Relatos como el suyo, recogido por la Comisión de la Verdad, hacen parte del capítulo del conflicto armado en el cual los delitos sexuales contra mujeres y población LGBTIQ+ fueron usados como parte de la ofensiva en el conflicto, algo que investigará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que abrió su macrocaso 11 sobre la violencia de género, sexual, reproductiva, y crímenes por prejuicio contra personas con orientación sexual, expresión y/o identidad de género diversa (OSIEGD).

La naciente investigación no solo cobijará los graves crímenes de las Farc, sino también los vejámenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en medio del conflicto.



El auto de la JEP que abrió esta investigación plantea una cifra preliminar de 35.178 víctimas por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016, pero de entrada, solo 3.154 serían claramente competencia de la JEP: los 2.051 atribuibles a las extintas Farc y 1.103 que habrían cometido miembros de la Fuerza Pública. La jurisdicción advierte que el subregistro hace dudar que estos sean los únicos hechos.



Aun así, para tener una idea de la magnitud de estas violencias, se dice que de las 35.178 víctimas, 31.366 son mujeres -niñas y adultas- (89,2 %), también se registraron 12.352 (35,1 %) víctimas menores de edad, de las cuales 1.078 eran niños y 11.055 eran niñas. Del total de víctimas, 1.857 se identifican como indígenas, 5.793 como afro y 19 como rom (pueblo gitano).



Los datos también dicen que estos casos ocurrieron en todos los departamentos y los que más concentraron el fenómeno fueron Antioquia (5.320 víctimas), Magdalena (3.346), Nariño (2.734), Bolívar (2.499), y Cauca (1.734). Sin embargo, partiendo del subregistro, la JEP se centró en analizar relatos y los dividió en tres subcasos.

La violencia de las Farc

Una parte de la investigación se centrará en los hechos cometidos por miembros de las Farc en contra de civiles. En este subcaso se encontraron dos patrones, el primero es contra las personas LGBTIQ+, y ya están documentados 103 casos de crímenes por discriminación. “Decían que los maricas no deberíamos vivir, que éramos una enfermedad, un problema para todos en la sociedad”, dice uno de los relatos.



Guerrilleros de la antigua guerrilla de las Farc en formación. Foto: Eliana Aponte. Archivo EL TIEMPO

El segundo patrón fue la violencia contra niñas y mujeres. Una parte de los crímenes fueron porque consideraban que ellas servían al enemigo, pero también porque desobedecían órdenes de la guerrilla. El relato de una mujer, quien fue abusada por impedir que reclutaran a su hijo en Tolima, da cuenta de esto: “Me violaron y les hicieron ver a mis hijos. Yo no quise que se llevaran a mi niño, que es lo más sagrado en mi vida (...) yo gritaba y le decía: ‘Papi, tápele los ojos a la niña’. Él lo único que me decía era: ‘Mamita, ¡yo la amo!’ ”.



La lógica de estos crímenes está imbricada en relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, entre lo heteronormativo (heterosexual) y lo diverso: Lemaitre FACEBOOK

La JEP también ha recogido que hubo violencia contra las mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos e, incluso, fueron violentadas como una forma de castigo contra el padre, el jefe o el marido. Estos crímenes también tienen de fondo la premisa de que las mujeres tienen un propósito de servicio a los hombres.

“La lógica de estos crímenes está imbricada en relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino, entre lo heteronormativo (heterosexual) y lo diverso. Lo que estamos mirando es cómo esas lógicas al interior de los grupos resultan en la comisión de unos crímenes específicos”, expuso la magistrada Julieta Lemaitre, relatora de este subcaso. Para esta primera fase, la JEP encontró un listado preliminar de 68 comparecientes de las Farc identificados directamente como autores de los hechos por los relatos de las víctimas.

Línea de Fuerza Pública

De acuerdo con la información preliminar, la Fuerza Pública cometió por lo menos 1.103 de estos crímenes sexuales. (Foto de archivo) Foto: Archivo-iStock

Un segundo subcaso se enfoca en crímenes de la Fuerza Pública contra civiles. Se identificaron por ahora 246 hechos, con 293 víctimas, de ellas, 290 fueron niñas, mujeres y personas OSIEGD.



Respecto al presunto autor, dijo la JEP, los relatos “involucran a integrantes del Ejército, en 187 hechos; de la Policía, en 38 hechos; de la Armada, en 16 hechos; y de la Fuerza Aérea, en 1 hecho”.



Este capítulo también se divide en dos patrones, siendo el primero la violencia contra personas LGBTIQ+, en el cual se registraron preliminarmente 42 hechos, con 46 víctimas. Por ejemplo, se recoge el caso de un hombre gay afro a quien la Policía citaba, junto a sus amigos también LGBTIQ+,“los desnudaban y los obligaban a practicarles sexo oral o los violaban, amenazándolos con sus armas”, otras veces los recogían en camionetas, los llevaban a la carretera y tras desnudarlos y violarlos, “los tiraban a patadas y los dejaban sin ropa en la carretera”.

La Fuerza Pública aprovechó la cotidianidad de su presencia en ciertas zonas para atacar a mujeres y niñas; otras veces fue porque asumían que tenían alguna relación con grupos ilegales: Parra FACEBOOK

Un segundo patrón fue la violencia de agentes estatales contra las mujeres. El magistrado Óscar Parra, relator de este subcaso, dijo que preliminarmente han encontrado relatos que dejan ver que muchas veces la Fuerza Pública aprovechó la cotidianidad de su presencia en ciertas zonas “para atacar a mujeres y niñas; otras veces fue porque asumían que tenían alguna relación con grupos ilegales y las presionaban por información, otras agresiones buscaban confesiones viciadas para que fueran judicializadas”.



Eso lo vivió una campesina de Nariño que estaba embarazada y a quien su esposo había abandonado. “(Decían) que si el esposo mío se había escapado era por haber sido guerrillero, entonces me tenían que sacar la información a como diera lugar (...) Me encerraron, me amarraron, me violaron (...) Intentaron sacarme vivo a mi hijo, me cortaron con un bisturí”.



Aunque la investigación apenas comienza, ya se identificó un primer grupo de 19 comparecientes que serán llamados a rendir versión, ellos pertenecieron a 20 unidades tácticas del Ejército.

Crímenes intrafilas

Una parte de los crímenes intrafilas de las Farc se cometieron contra menores de edad que fueron reclutadas a la fuerza. Foto de archivo de niños reclutados por la exguerrilla de las Farc. Foto: Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

Por último, la JEP investigará la violencia de las Farc y la Fuerza Pública contra integrantes de sus propias filas. En estos crímenes primó un ejercicio de jerarquía y amenazas contra las víctimas.



Un ejemplo de esto se ve en la narración de un joven que llevaba 3 días prestando servicio militar cuando una noche, un superior lo levantó y lo llevó a su cuarto: “Me gritó con voz fuerte y me dijo que tenía que cumplir una orden como recluta (…) me bajó completamente la pantaloneta, procedió a manosearme, yo le dije que no tenía por qué hacer eso y él se puso a amenazarme”.



Lo mismo sucedía en las filas de las Farc, aunque ahí las víctimas fueron mujeres y niñas que, además de abusos sexuales, vivieron abortos forzados, anticoncepción forzada o fueron obligadas a entregar a sus bebés a terceras personas. Hay relatos tan duros como el de una mujer obligada a abortar con un medicamento cuando tenía 7 meses de embarazo: “Al otro día tuve el niño, nació vivo. El médico lo mandó a botar vivo a la basura (...) lo saqué de la basura y lo tuve en mis manos como media hora hasta que se murió”.

Lo que se ha encontrado, dijo la magistrada Lily Rueda, que tiene este subcaso, es que “se produjeron violencias graves dentro de las filas de Farc y de la Fuerza Pública que ameritan atención”.



Por último, el auto de la JEP abre la puerta a investigaciones conjuntas, pues las violencias de género se cometieron también en el marco de otras violencias que ya investiga la jurisdicción en macrocasos como el 10, que analiza crímenes no amnistiables de las Farc; el 09, que indaga por crímenes contra territorios y pueblos étnicos; el 03, que investiga ‘falsos positivos’, pues se han registrado casos en los que hubo violencia sexual previa a la muerte.



También en el macrocaso 06, que investiga la violencia contra la Unión Patriótica, y en el 08, sobre delitos de la Fuerza Pública en asocio con paramilitares.

Justicia y no repetición: las expectativas de las víctimas

María de los Ángeles Ríos, coordinadora de proyecto de la Red Nacional de Mujeres Foto: Cortesía

El macrocaso 11 en la JEP había sido una petición de años de las víctimas y de organizaciones de mujeres, quienes ahora celebran como una victoria su apertura, pero tienen altas expectativas sobre lo que vendrá, comentó María de los Ángeles Ríos, coordinadora de proyecto de la Red Nacional de Mujeres, que hace parte de la Alianza 5 Claves, plataforma que congrega a varias organizaciones que desde 2014 trabajan por el tratamiento diferencial de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.



“Si bien la JEP lleva más de la mitad de su mandato, celebramos esto porque se convierte en la oportunidad de saldar la impunidad histórica que ha afectado a las víctimas de estos hechos”, expuso.



Precisamente, sobre el tiempo que tomó abrir el caso, la abogada comentó que la demora no puede repercutir en denegación de derechos de las víctimas a acceder a la justicia, lo que le pone a la justicia transicional un reto de tener metodologías que permitan el avance célere de las investigaciones.



Sobre el subregistro de víctimas y la impunidad que históricamente ha rodeado estos crímenes, Ríos comentó que el tema numérico plantea un reto, pero que el subregistro no implica denegación de acceso a la justicia: “En todas las regiones ha habido violencia sexual, y la JEP está llamada a identificar los fenómenos de la violencia, debe ser un análisis integral, debe preguntarse por las razones estructurales que hicieron posibles estos hechos. No puede partirse de limitaciones como el número de víctimas”.



Asimismo, subrayó que la JEP está llamada a establecer, en el marco de un proceso de justicia restaurativa, “medidas para que se transformen las condiciones estructurales de la cultura y la sociedad”.



Finalmente, la abogada dijo que como organizaciones de la sociedad civil, esperan que la JEP aborde las investigaciones del macrocaso 11 con enfoques de género, interseccional y asentadas en el principio de participación de las víctimas.



Y frente a las víctimas, señaló que ellas en general esperan que en Colombia haya acceso a justicia, que estos hechos no sigan siendo invisibilizados “y que los diferentes actores armados entiendan que estos delitos no pueden cometerse”.



María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

En X: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

