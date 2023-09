Con un universo inicial de más de 35.000 víctimas que en el marco del conflicto armado sufrieron estos vejámenes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles la apertura de su último macrocaso, el 11, dentro del cual se investigará y sancionará la violencia basada en género, que incluye violencia sexual, reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio, motivados por la orientación sexual, expresión y/o identidad de género diversa.



(Lea también: JEP abre macrocaso para investigar violencia sexual en el conflicto armado).

El macrocaso parte de aclarar que incluso las 35.178 víctimas ya identificadas, que fueron agredidas por distintos actores armados, son un subregistro de los hechos. Además, no todos esos delitos podrían ser de competencia de la JEP, ya que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento) –que no son juzgados por la JEP–, seguido por las extintas Farc (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento), y hay un 30 por ciento de los registros en que no se identifica el presunto actor armado responsable.



Así, uno de los mayores retos en este caso será garantizar la participación de las víctimas, por lo cual la Sala hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para ampliar sus informes y participar en el caso que, de hecho, se abrió tras peticiones insistentes de víctimas y de organizaciones de mujeres.



(Le puede interesar: Organizaciones resaltaron la apertura de caso sobre violencia sexual en la JEP).

Facebook Twitter Linkedin

Magistrados de la JEP en el anuncio de apertura del caso 11. De izq. a der.: Catalina Díaz, Lily Rueda, Roberto Vidal, Óscar Parra y Julieta Lemaitre. Foto: JEP

De hecho, sobre la nueva investigación, la Alianza 5 Claves, que congrega a cinco organizaciones que desde 2014 trabajan por el tratamiento diferencial de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, destacó la decisión de la JEP como histórica y dijo que la misma “representa un avance que pone a Colombia y a la JEP como referentes en el derecho nacional e internacional en el análisis de las violencias basadas en género”.



Por ahora, en la fase de agrupación en la que se encontraron 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016, se identificó que el 89,2 por ciento son mujeres, y el 35 por ciento sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.



Otro hallazgo preliminar es que, aunque en el 78 por ciento de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se han documentado hechos en los que las víctimas fueron personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo rom.



(Lo invitamos a consultar: Investigan hornos que habrían usado las Auc para desaparecer a víctimas en la frontera).



Es por esto que este miércoles, durante la presentación del caso, la magistrada Lily Rueda, una de las investigadoras de este nuevo expediente, señaló que con la apertura de este macrocaso la JEP “pone un foco especial en los elementos discriminatorios que tienen estas violencias y en las dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”.

La investigación en tres vías

Facebook Twitter Linkedin

Protesta de víctimas pidiéndole a la JEP priorizar un caso sobre violencia sexual. (foto de archivo) Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que estos crímenes se dieron, la Sala de Reconocimiento de la JEP, que adelanta la investigación, dividió el macrocaso en tres subcasos.



En el primero, que quedó a cargo de la magistrada Julieta Lemaitre, se investigarán las violencias de género contra civiles que fueron cometidas por exmiembros de las Farc. En este sentido, se investigarán crímenes que haya cometido la guerrilla, pero que no estén siendo abordados en los otros macrocasos que también se siguen contra esa organización.



Hay dos patrones, uno son los crímenes motivados por la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa, y en este la Sala ya encontró que el 33 por ciento de los relatos señalan crímenes principalmente contra hombres gais, mujeres lesbianas y personas trans. El crimen que registra mayor ocurrencia es el desplazamiento forzado (67 por ciento de los relatos), seguido de violencia sexual (20 por ciento), pero también se habla de asesinatos, desapariciones forzadas y trabajos forzados.



(Puede leer: Nuevo giro en caso de la JEP contra Luis Fernando Almario, acusado de 30 crímenes).

#Atención La JEP abre #Caso11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.



Sigue la transmisión #EnVivo de la rueda de prensa que anuncia esta decisión 👇https://t.co/ojstMeOpGh — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 27, 2023

El segundo patrón abarca crímenes motivados por el sexo, contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil, y el 67 por ciento de los relatos analizados corresponden a crímenes cometidos, en palabras llanas, “por el hecho de ser mujeres”.



Un segundo subcaso analizará la violencia basada en género contra civiles cometida por miembros de la Fuerza Pública. En este será el magistrado Óscar Parra el que lleve el caso y por ahora se sabe que el 44 por ciento de los relatos de violencia basada en género y por prejuicio fueron perpetrados por agentes del Estado. En este subcaso también se identificaron los mismos dos patrones que en el primer subcaso, es decir, crímenes contra personas LGBTIQ+, y crímenes contra mujeres por el solo hecho de serlo.



(Más notas: En el primer año de Petro, paz va a paso lento, pero hay avances en tierras: informe).



Por último, la investigación del tercer subcaso quedó en manos de la magistrada Rueda, quien analizará la violencia sexual, de género y reproductiva dentro de las filas de las Farc y de la Fuerza Pública. Es decir, crímenes que cometieron las Farc y miembros de las instituciones estatales contra sus propios integrantes.



En el patrón de violencia intrafilas de la Fuerza Pública se ha identificado por el momento que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, entre los 18 y 23 años de edad, y muchos estaban prestando su servicio militar. En cuanto a los delitos dentro de las Farc, las víctimas fueron en su mayoría mujeres jóvenes, entre los 18 y 29 años de edad; y que las estructuras de la guerrilla que más incurrieron en estas prácticas fueron el Bloque Oriental y el Comando Conjunto Central.

‘El subregistro de víctimas es un reto en todos los casos’: Lily Rueda, magistrada de la JEP

Facebook Twitter Linkedin

Lily Rueda, magistrada de la JEP Foto: JEP

La apertura de un caso de violencia sexual había sido una petición de hace años de las víctimas, ¿por qué tomó tanto tiempo?

​

El proceso de recaudar información para poder analizarla no es un trabajo sencillo. La jurisdicción terminó de recibir los informes en octubre de 2022, luego hay que clasificar las violencias y determinar metodologías de trabajo. Esto fue un esfuerzo descomunal.



Ustedes parten de un universo de 35.178 víctimas, pero hay un subregistro, ¿cuántas podrían ser en realidad?



Esa cifra corresponde a una primera foto de violencias basadas en género de todos los actores del conflicto armado. Lo que esto muestra es la magnitud de este tipo de violencias en el conflicto. El subregistro es un problema y un reto en todos los casos, aunque en este tipo de hechos se acentúa, pero nunca vamos a conocer exactamente cuántos hechos sucedieron, por eso vamos a concentrarnos en un análisis cualitativo de lo que sí tenemos, sabiendo que los números nunca reflejarán lo que pasó por completo.



¿Por qué se decidió dividir la investigación en tres subcasos?

​

Para analizar unas particularidades de los subcontextos que permiten explicar qué facilitó esta violencia y por qué se dio, y porque en general, aunque hay un contexto general que comparten, esos subcasos tienen actores y víctimas diferentes. Nos hemos planteado diferentes metodologías para abordar esto, partiendo de la premisa de identificar los elementos de discriminación estructural y garantizar la no repetición. Confío en que nuestras metodologías no serán revictimizantes.





justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: