La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia para recibir las observaciones de víctimas de secuestro sobre la propuesta de sanción a los exjefes del Secretariado de las Farc que han comparecido ante este tribunal.



En la diligencia denominada 'Audiencia de observaciones de víctimas', se han escuchado varios reclamos de las víctimas acreditadas en el caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos por las Farc, sobre la resolución de conclusiones del mismo.



Esa resolución es un documento que contiene los hechos por los que fueron imputados siete exjefes de las Farc, el reconocimiento público que hicieron de los mismos en 2022, y las propuestas de sanción sobre estos.



Y es con base en esta resolución que la JEP, surgida del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc, juzgará y sancionará a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel y Jaime Alberto Parra.



Las observaciones de víctimas son muy importantes en ese proceso para concluir si los hechos cometidos, los reconocidos y las pruebas en el caso se corresponden; y en la mañana de este martes se escucharon varios reclamos que se han centrado especialmente en que no consideran que los exjefes de las Farc hayan aportado toda la verdad, en cuestionamientos sobre por qué solo se imputó a siete y no a los 31 que hacían parte del denominado Estado Mayor Central de la guerrilla, y a inconformidades con las propuestas de sanción.

Por ejemplo, Sergio Alzate, uno de los abogados de víctimas, sostuvo que en esta resolución hubo una regresividad en verdad: “no reconocen hechos específicos, la modalidad de la comisión, no reconocen la finalidad, objetivos, propósitos de los hechos, ni la perversidad de su actuar sino que lo justifican con que ‘fueron obligados a actuar’ ". Así mismo, cuestionó que en las propuestas de sanción se insista en una reparación colectiva y no en una individual.



También habló Benjamín Herrera Londoño, víctima de secuestro en 2002 y quien trabajó con el exrepresentante a la Cámara Diego Turbay Cote, asesinado por las Farc en alianza con el excongresista Luis Fernando Almario Rojas -acusado por la JEP por esos hechos-.



Herrera Londoño cuestionó que en la resolución de conclusiones del caso de secuestro no se hable de las alianzas que tuvieron las Farc con actores estatales. También tanto él como su abogado hicieron un llamado vehemente para que la JEP les brinde protección ante amenazas y ataques que han sufrido.



Por su parte, Jorge Andrés Almanza, abogado del IIRESODH, que representa a 660 víctimas en el Caso 01, cuestionó que la inmensa documentación de demandas de verdad que han presentado a la JEP “no han tenido respuesta, ni se ha comprobado algún liderazgo para aportar a la verdad”. Por ejemplo, dijo que el instituto ha presentado 49 casos de personas desaparecidas sobre las que se pide verdad a las Farc, sin que hayan recibido respuesta o información alguna.

Los magistrados de la Sección con Reconocimiento del Tribunal de Paz de la JEP lideran la audiencia. Foto: JEP

Sobre la verdad que falta, Daniel Vargas, abogado de víctimas, sostuvo que los antiguos integrantes del Secretariado “no cumplen aún a cabalidad la dimensión fáctica de reconocimiento”, por lo que pidió que la JEP les permita completar el ejercicio de verdad, para satisfacer los intereses de las víctimas.



Otras de las víctimas intervinientes resaltaron la importancia de los espacios que ha brindado la JEP para que la sociedad pueda ver el conflicto “desde los ojos de quienes lo han soportado, así como percibir su dolor, en una apuesta que la JEP hace por reconstruir la verdad”, sostuvo Giovanna Ortega Ávalos, representante de víctimas.



Ortega, quien es abogada de la Corporación Mil Víctimas, que representa a víctimas militares, sostuvo sin embargo que el proceso por el crimen de esclavitud debe ser enviado a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP -en donde las penas son más severas si pierden el juicio- porque los exjefes de las Farc, si bien reconocieron los secuestros, no lo hicieron así con los trabajos forzados o esclavitud a la que sometieron a algunas víctimas.



También el abogado de víctimas Pedro Alejandro Carranza sostuvo que los exintegrantes del Secretariado “tienen que reconocer que afectaron el proyecto de vida de las víctimas” como primer paso para la restauración.



Además, en términos generales, varias víctimas y sus representantes pidieron que los exjefes de las Farc no solo reconozcan como crimen de guerra el secuestro, sino que digan en dónde están hoy los cuerpos de las personas que murieron en cautiverio y hoy están desaparecidas.



La diligencia tuvo un receso entre las 12 y las 2 de la tarde, antes de lo cual el magistrado Camilo Suárez, quien lidera este espacio, agradeció la participación de las víctimas y reiteró que el Estado “tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves en el marco del conflicto armado”.

