Víctimas de secuestro no fueron a diligencia de JEP en protesta por actitud de ex-Farc

Aunque estaban confirmadas para asistir este 5 de marzo 12 víctimas de secuestro del antiguo bloque Oriental de las Farc, para hacer sus observaciones sobre los reconocimientos que han hecho excombatientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al final solo 4 decidieron presentarse; las demás, según se dijo en la audiencia, “han empezado a tener cierto nivel de desconfianza con lo que está sucediendo con ciertos pronunciamientos de la antigua guerrilla de las Farc”, leyó el secretario de la diligencia.



Así, una diligencia clave para el proceso de contrastación de la JEP terminó con llamados de la magistratura y la Procuraduría para que los excombatientes se abstengan de hacer pronunciamientos que afecten la participación de las víctimas.



Las declaraciones a las que se refirieron en la audiencia fueron hechas hace algunas semanas por antiguos miembros del secretariado de las Farc, quienes criticaron la JEP, señalando que esta se ha desnaturalizado y sugiriendo que se cree otro tribunal o, incluso, una ley de punto final que podría abrir la puerta a la Corte Penal Internacional, como lo alertó luego el propio presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal.



“Nos han referido circunstancias puntuales, como la alimentación con vidrio molido. Destaco una preocupación de William Layton: el adoctrinamiento. Cómo intentaban amilanar la conciencia de la ideología que era contraria a la formación de la fuerza pública”, señaló el magistrado pic.twitter.com/MOW7ksrcl8 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 5, 2024

Sobre la inasistencia de más de la mitad de las víctimas a la audiencia de este martes, el magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández de Castro, que dirigió la diligencia, señaló: “Lamento profundamente cómo las declaraciones de algunos exmiembros de las extintas Farc generan esta incomodidad para que las víctimas no se hayan presentado”.



A su turno la procuradora Laura Benedetti dijo que es dijo que es preocupante “la desconfianza que han generado en las víctimas” los pronunciamientos de miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc. “Se hace un llamado a los comparecientes para que sigan fieles a su compromiso y se evite continuar con estas manifestaciones en medios de comunicación que pueden generar efectos adversos en las garantías de las víctimas que han confiado en el sistema”, señaló.

Respecto al tema de Guiovanna Ortega, directora jurídica de la Corporación MilVíctimas, que representa a militares secuestrados y sus familias, señaló que esta desconfianza “es un sentir generalizado porque las víctimas quieren que sus victimarios cuenten las verdades del horror en cautiverio y reconozcan que fueron ellos quienes, deshumanizados por el poder de las armas, devastaron sus vidas y les arrebataron las almas”, dijo a EL TIEMPO.



El militar en retiro Wilson Benavides, secuestrado en la toma de Miraflores (Guaviare) en 1988, también le comentó a este medio que las víctimas se han sentido burladas por la actitud de los exguerrilleros: “A veces son evasivos, eso genera cierta sensación de desconfianza en las víctimas, que sienten que a ellos (ex-Farc) no les importa reparar, no les importa el dolor ni lo que les pasa a las víctimas”.

Sobre las declaraciones de las ex-Farc, de un tribunal distinto a la JEP, Benavides indicó que quizás lo dicen por conveniencia, “se han dado cuenta de que hay muchas cosas que no van bien para ellos; la justicia debe ser imparcial y me da la impresión de que acá hay imparcialidad, aunque el proceso va lento”.



Finalmente destacó la importancia de que las antiguas Farc trabajen por reparar a sus víctimas, “el daño está, no se puede devolver pero se puede resarcir, se puede buscar la forma de apoyar proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las víctimas; ellos (ex-Farc) ahora son senadores, tienen algún poder para hacer algo, por ejemplo, una fundación para apoyar a las víctimas en sus proyectos”.



Senador Julián Gallo, del partido Comunes Foto: Prensa senador Julián Gallo

Al cierre de la diligencia de este 5 de marzo, el magistrado auxiliar Escobar reiteró el llamado a los ex-Farc “para evitar cualquier declaración pública o política que pueda afectar los derechos de las víctimas”.



EL TIEMPO consultó al hoy senador del partido Comunes y exintegrante del Secretariado de las Farc Julián Gallo sobre los llamados que se escucharon en la diligencia y señaló que lo ocurrido le sorprendió “porque nosotros tenemos derecho a opinar y debatir como cualquier colombiano. Para eso hicimos la paz. No representamos una amenaza para nadie hoy en día”.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En X: @MIOF_

justicia@eltiempo.com​